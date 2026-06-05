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Gold Silver Price Today 5 June : शुक्रवारी सोने चांदीच्या किंमतीत घसरण, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोन्या चांदीचा भाव

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 05, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:42 AM IST

Gold Silver Price Today 5 June 2026 : मागच्या काही काळापासून सोन्या चांदीच्या दरात दररोज चढ उतार पाहायला मिळतोय. गुरुवारच्या तुलनेत शुक्रवारी सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली असून चांदीच्या दरात किलोमागे 5 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. तेव्हा तुमच्या शहरातील आजचे सोन्या चांदीचे भाव काय आहेत याविषयी जाणून घ्या. 

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सोन्याच्या किंमतीत घसरण :

गुरुवारी मुंबई सारख्या मोठ्या शहरात सराफा बाजारात सोन्याचा भाव प्रतितोळा 1,56,110 रुपये असा होता. तर शुक्रवारी यात 380 रुपयांची घसरण झाली असून आता सोन्याचा भाव हा 1,55,730 रुपये प्रतितोळा आहे. (Photo Credit - Social Media)

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चांदीच्या दरात घसरण :

मागील काही काळात चांदीच्या भावात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात चढ उतार पाहायला मिळतोय. गुरुवारी चांदीचा भाव प्रतिकिलो 2,80,000 रुपये इतका होता. तर शुक्रवारी मात्र यात जवळपास ५ हजारांची घसरण झाली आहे. शुक्रवारी सराफा बाजारात चांदीचा भाव हा प्रतिकिलो 2,75,000 असून एका ग्रॅमची किंमत ही 275 रुपये आहे. 

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दिल्लीत सोन्याचे दर :

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत शुक्रवार 5 जून 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,880 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: 1,42,900 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,950 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media)

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मुंबईत सोन्याचे दर :

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सुद्धा मोठं सराफा मार्केट आहे. तेव्हा शुक्रवार 5 जून 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,730 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,750 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,800 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Med

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पुणे शहरात सोन्याचे दर :

पुणे शहरात शुक्रवार 5 जून 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,730 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,750 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,800 प्रति 10 ग्रॅम.   (Photo Credit - Social Media) 

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कोलकाता येथे सोन्याचे दर :

देशात कोलकाता येथे शुक्रवार 5 जून 2026  रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,55,730 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,42,750 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,16,800 प्रति 10 ग्रॅम.    (Photo Credit - Social Media)

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चेन्नईतील सोन्याचे दर :

 चेन्नईमध्ये शुक्रवार 5 जून 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,57,960 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,44,300 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,21,050 प्रति 10 ग्रॅम.  (Photo Credit - Social Media)

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मोदींनी केलं आवाहन :

मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या  युद्धजन्य स्थितीमुळे संपूर्ण जगात अस्थिरतेचा वातावरण आहे.  भारताला भविष्यात आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर सोने खरेदी साठी वापरलं जाणारं परदेशी चलन राखून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान मोदींनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केलं होतं. (Photo Credit - Social Media)

 

TAGS:
gold rate
silver rate
marathi news
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