Gold Silver Price Today: सलग तिसऱ्या दिवशीही वाढले सोने-चांदीचे भाव, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 08, 2026, 11:32 AM IST|Updated: May 08, 2026, 11:42 AM IST

Gold Silver Price Hike Today: सलग तीन दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ होत आहे. चला जाणून घेऊयात, देशभरात सोने आणि चांदीचे दर किती वाढले आहेत.

 

देशातील सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या किंमतींमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी वाढ कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली, वाढती गुंतवणूक आणि सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे वाढलेला कल यामुळे मौल्यवान धातूंचे दर पुन्हा तेजीत आले आहेत. 

 

आज सकाळच्या व्यवहारात सोन्याच्या दरात प्रति १० ग्रॅम ३०० रुपयांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली, तर चांदीनेही मोठी झेप घेत प्रति किलो १,१०० रुपयांपेक्षा जास्त वाढ दर्शवली.

 

एमसीएक्सवरील सकाळच्या व्यवहारानुसार, १० ग्रॅम सोन्याचा दर सुमारे ₹1,52,607 वर पोहोचला होता. दिवसभरात सोन्याने ₹1,52,103 चा उच्चांक आणि ₹1,52,454 चा नीचांक गाठला. वाढत्या दरांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये पुन्हा एकदा सोन्याबाबत उत्सुकता वाढताना दिसत आहे.

आज सकाळच्या घडामोडीनुसार देशातील प्रमुख शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे दिसून आले:

दिल्ली – 24K ₹1,52,880, 22K ₹1,40,100, 18K ₹1,14,660, मुंबई – 24K ₹1,52,680, 22K ₹1,39,950, 18K ₹1,14,510, कोलकाता – 24K ₹1,52,680, 22K ₹1,39,950, 18K ₹1,14,510, चेन्नई – 24K ₹1,53,840, 22K ₹1,41,020, 18K ₹1,17,720, लखनऊ – 24K ₹1,52,880, 22K ₹1,40,100, 18K ₹1,14,660, कानपूर – 24K ₹1,52,880, 22K ₹1,40,100, 18K ₹1,14,660, पटना – 24K ₹1,52,780, 22K ₹1,40,000, 18K ₹1,14,610, जयपूर – 24K ₹1,52,880, 22K ₹1,40,100, 18K ₹1,14,710, इंदूर – 24K ₹1,52,730, 22K ₹1,39,950, 18K ₹1,14,560, भोपाळ – 24K ₹1,52,730, 22K ₹1,39,950, 18K ₹1,14,560

चांदीच्या किंमतींमध्येही आज जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. सकाळच्या व्यवहारात एक किलो चांदीचा दर सुमारे ₹2,59,700 वर पोहोचला. यात प्रति किलो सुमारे ₹1,160 ची वाढ झाली. दिवसभरात चांदीने ₹2,58,426 चा नीचांक आणि ₹2,61,811 चा उच्चांक गाठला.

काही बाजारांमध्ये चांदीच्या दरात आणखी मोठी उसळी पाहायला मिळाली असून दर ₹2,61,500 प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. याआधी याच वर्षाच्या सुरुवातीला चांदीने विक्रमी पातळी गाठत ₹4 लाख प्रति किलोचा टप्पाही पार केला होता.

 

एमसीएक्समध्ये तेजी असली तरी स्थानिक सराफा बाजारात काही ठिकाणी सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरणही दिसून आली. २४ कॅरेट सोन्यात सुमारे ₹320 ची घट नोंदवली गेली, तर २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेट सोन्याचे दरही किंचित खाली आले. मात्र दुसरीकडे चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ कायम राहिली.

तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक आर्थिक परिस्थिती, डॉलरची हालचाल आणि गुंतवणूकदारांचा सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाढलेला कल यामुळे आगामी काळातही सोने-चांदीच्या दरांमध्ये चढ-उतार कायम राहू शकतात. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी दरांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.

 

