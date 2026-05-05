Gold Silver Rate Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीचे भावही घसरले; तपासा आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Silver Rate Today May 5, 2026: सोने आणि चांदीच्या किमतींच्या वाढीने थोडी विश्रांती घेतली आहे.  आज 5 मे रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतींचा वेग मंदावला असून आजचे सोने-चांदीचे ताजे दर जाणून घ्या.     

Tejashree Gaikwad | May 05, 2026, 11:05 AM IST
Gold Rate Today In India: देशात सध्या सोन्या-चांदीच्या दरात मंदीचे चित्र दिसत आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाली असून चांदीचे दरही कमी झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदल, विशेषतः अमेरिकन डॉलर मजबूत होणं आणि पश्चिम आशियातील तणाव कमी होणं, यामुळे सोन्यासारख्या ‘सेफ हेवन’ गुंतवणुकीची मागणी कमी झाली आहे.  

सोन्याच्या दरात किती घट?

गेल्या दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात सुमारे ₹१,३२० प्रति १० ग्रॅमने घट झाली आहे, तर २२ कॅरेट सोनं सुमारे ₹१,२१० ने स्वस्त झालं आहे. आजच्या घडामोडीनुसार काही शहरांमध्ये दरात किरकोळ घट (₹१० पर्यंत) नोंदवली गेली आहे.

आजचे सरासरी दर (प्रति १० ग्रॅम):

आजचे सरासरी दर (प्रति १० ग्रॅम):  २४ कॅरेट (99.9% शुद्ध): ₹1,49,760, २२ कॅरेट (95.8% शुद्ध): ₹1,37,290, १८ कॅरेट (75% शुद्ध): ₹1,12,360

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर: नवी दिल्ली: ₹1,49,760 (24K), ₹1,37,290 (22K), ₹1,12,360 (18K), मुंबई: ₹1,49,610, ₹1,37,140, ₹1,12,210, कोलकाता: ₹1,49,610, ₹1,37,140, ₹1,12,210, चेन्नई: ₹1,52,720, ₹1,39,990, ₹1,16,790, बेंगळुरू: ₹1,49,610, ₹1,37,140, ₹1,12,210, हैदराबाद: ₹1,49,610, ₹1,37,140, ₹1,12,210, लखनऊ: ₹1,49,760, ₹1,37,290, ₹1,12,360, पटना: ₹1,49,660, ₹1,37,190, ₹1,12,260, जयपूर: ₹1,49,760, ₹1,37,290, ₹1,12,360, अहमदाबाद: ₹1,49,660, ₹1,37,190, ₹1,12,260

चांदीचे दरही घसरले

चांदीच्या दरातही घट दिसून आली आहे. दोन दिवस स्थिर राहिल्यानंतर आज चांदी सुमारे ₹१०० प्रति किलोने स्वस्त झाली आहे.

आजचे चांदीचे दर

आजचे चांदीचे दर :  नवी दिल्ली: ₹2,64,900 प्रति किलो, मुंबई आणि कोलकत्ता: जवळपास समान दर, चेन्नई: ₹2,69,900 (सर्वाधिक महाग)

बाजारातील ट्रेंड काय सांगतो?

जागतिक बाजारातील दबावामुळे मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये सध्या नरमाई दिसत आहे. मात्र, स्थानिक बाजारात ज्वेलर्स आणि गुंतवणूकदारांची खरेदी काही प्रमाणात टिकून असल्यामुळे चांदीला थोडा आधार मिळाल्याचं दिसतं.

काही दिवसात दरांमध्ये आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता

सोन्या-चांदीच्या किमती सध्या स्थिरतेकडे झुकत असल्या तरी जागतिक परिस्थितीवर त्यांचा मोठा प्रभाव राहणार आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हा काळ सावधपणे निर्णय घेण्याचा आहे, कारण पुढील काही दिवसात दरांमध्ये आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे.  

