Gold Silver Rate Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीचे भावही घसरले; तपासा आजचे सोने-चांदीचे दर
Gold Silver Rate Today May 5, 2026: सोने आणि चांदीच्या किमतींच्या वाढीने थोडी विश्रांती घेतली आहे. आज 5 मे रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतींचा वेग मंदावला असून आजचे सोने-चांदीचे ताजे दर जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | May 05, 2026, 11:05 AM IST
Gold Rate Today In India: देशात सध्या सोन्या-चांदीच्या दरात मंदीचे चित्र दिसत आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाली असून चांदीचे दरही कमी झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदल, विशेषतः अमेरिकन डॉलर मजबूत होणं आणि पश्चिम आशियातील तणाव कमी होणं, यामुळे सोन्यासारख्या ‘सेफ हेवन’ गुंतवणुकीची मागणी कमी झाली आहे.
सोन्याच्या दरात किती घट?
आजचे सरासरी दर (प्रति १० ग्रॅम):
प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर
प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर: नवी दिल्ली: ₹1,49,760 (24K), ₹1,37,290 (22K), ₹1,12,360 (18K), मुंबई: ₹1,49,610, ₹1,37,140, ₹1,12,210, कोलकाता: ₹1,49,610, ₹1,37,140, ₹1,12,210, चेन्नई: ₹1,52,720, ₹1,39,990, ₹1,16,790, बेंगळुरू: ₹1,49,610, ₹1,37,140, ₹1,12,210, हैदराबाद: ₹1,49,610, ₹1,37,140, ₹1,12,210, लखनऊ: ₹1,49,760, ₹1,37,290, ₹1,12,360, पटना: ₹1,49,660, ₹1,37,190, ₹1,12,260, जयपूर: ₹1,49,760, ₹1,37,290, ₹1,12,360, अहमदाबाद: ₹1,49,660, ₹1,37,190, ₹1,12,260
चांदीचे दरही घसरले
आजचे चांदीचे दर
