Gold-Silver Rate: पुन्हा महागणार सोनं, चांदी? Expertsनी वर्तवलेलं भाकीत तुमच्या खूप कामाचं!
सध्याच्या घडीला सोनं मध्यमवर्गीच्या खिशाला परवडण्याच्या पलीकडचे आहे. पण भविष्यात काय?
Pravin Dabholkar | Jan 19, 2026, 06:01 PM IST
Gold Silver Rate:सध्याच्या घडीला सोनं मध्यमवर्गीच्या खिशाला परवडण्याच्या पलीकडचे आहे. पण भविष्यात काय?
1/8
Gold-Silver Rate: पुन्हा महागणार सोनं, चांदी? Expertsनी वर्तवलेलं भाकीत तुमच्या खूप कामाचं!
Gold Silver Rate: सोनं आणि चांदी कितीही महागले तरी सणासुदीला,लग्न समारंभाला थोडं थोडकं का होईना? सोन्याची खरेदी मध्यमवर्गीयांकडून केली जाते. त्यामुळे सोन्या-चांदीच्या किंमतीकडे साऱ्यांचेच लक्ष असते. सध्याच्या घडीला सोनं मध्यमवर्गीच्या खिशाला परवडण्याच्या पलीकडचे आहे. पण भविष्यात काय? एक्सपर्ट्सनी यावर भाकीत केलंय.
2/8
सोन्याचे भाव
3/8
प्रचंड मागणी
4/8
सोन्याची मजबुती कायम राहणार
5/8
चांदीत तेजी थांबून स्थिरता येणार?
6/8
भाव वाढवणारे मुख्य कारणे
7/8