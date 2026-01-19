English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  Gold-Silver Rate: पुन्हा महागणार सोनं, चांदी? Expertsनी वर्तवलेलं भाकीत तुमच्या खूप कामाचं!

Gold-Silver Rate: पुन्हा महागणार सोनं, चांदी? Expertsनी वर्तवलेलं भाकीत तुमच्या खूप कामाचं!

सध्याच्या घडीला सोनं मध्यमवर्गीच्या खिशाला परवडण्याच्या पलीकडचे आहे. पण भविष्यात काय? 

Pravin Dabholkar | Jan 19, 2026, 06:01 PM IST
Gold Silver Rate:सध्याच्या घडीला सोनं मध्यमवर्गीच्या खिशाला परवडण्याच्या पलीकडचे आहे. पण भविष्यात काय? 

Gold-Silver Rate: पुन्हा महागणार सोनं, चांदी? Expertsनी वर्तवलेलं भाकीत तुमच्या खूप कामाचं!

Gold Silver Rate Outlook Will gold and silver become expensive again experts prediction marathi news

Gold Silver Rate: सोनं आणि चांदी कितीही महागले तरी सणासुदीला,लग्न समारंभाला थोडं थोडकं का होईना? सोन्याची खरेदी मध्यमवर्गीयांकडून केली जाते. त्यामुळे सोन्या-चांदीच्या किंमतीकडे साऱ्यांचेच लक्ष असते. सध्याच्या घडीला सोनं मध्यमवर्गीच्या खिशाला परवडण्याच्या पलीकडचे आहे. पण भविष्यात काय? एक्सपर्ट्सनी यावर भाकीत केलंय.

सोन्याचे भाव

Gold Silver Rate Outlook Will gold and silver become expensive again experts prediction marathi news

गेल्या आठवड्यात सोन्याचे MCX वर भाव सुमारे 2.7% वाढून 1 लाख 43 हजार 590 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतके विक्रमी स्तर गाठले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात (कॉमेक्स) सोने 4 हजार 650 डॉलर प्रति तोळ्यापर्यंत पोहोचले.

प्रचंड मागणी

Gold Silver Rate Outlook Will gold and silver become expensive again experts prediction marathi news

चांदीत तर जबरदस्त तेजी होती – MCX वर 14% वाढून 2 लाख 92 हजार 960 रुपये प्रति किलो आणि जागतिक बाजारात 88.53 डॉलर प्रति औंस असा रेकॉर्ड झाला. सोना आणि चांदी दोघांनाही सध्या प्रचंड मागणी आहे.

सोन्याची मजबुती कायम राहणार

Gold Silver Rate Outlook Will gold and silver become expensive again experts prediction marathi news

विश्लेषक सांगतात की सोन्याचे भाव पुढेही मजबूत राहतील आणि आणखी वाढू शकतात. MCX वर 1 लाख 46 हजार रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि जागतिक बाजारात 4 हजार 750 डॉलर प्रति औंसपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. भू-राजकीय तणाव, कमकुवत डॉलर, कमी व्याजदर आणि केंद्रीय बँकांची खरेदी यामुळे सोना मजबूत आधारावर आहे.

चांदीत तेजी थांबून स्थिरता येणार?

Gold Silver Rate Outlook Will gold and silver become expensive again experts prediction marathi news

चांदीने गेल्या काही दिवसांत खूपच जोरदार उसळी घेतली. पण आता ती तेजी थांबेल आणि किंमती स्थिर राहतील किंवा थोडी कमी होऊ शकतात, असे विजय कुप्पा यांसारखे तज्ज्ञ सांगतात. अल्पकालीन काही दिवस/आठवडे दृष्टिकोनातून चांदीत थोडी शांतता येईल, पण दीर्घकाळात सकारात्मक ट्रेंड कायम राहील.

भाव वाढवणारे मुख्य कारणे

Gold Silver Rate Outlook Will gold and silver become expensive again experts prediction marathi news

सोन्याला सुरक्षित गुंतवणुकीची वाढती मागणी, अमेरिकेच्या व्याजदर कपातीची अपेक्षा, कमकुवत रुपया, जागतिक अनिश्चितता आणि केंद्रीय बँकांची सतत सोने खरेदी यामुळे आधार मिळतो. चांदीवरही हे प्रभाव पडतात, पण चीनची आर्थिक स्थिती, औद्योगिक मागणी आणि ट्रम्प यांच्या संभाव्य धोरणांचा परिणाम जास्त दिसतो.

भविष्यात काय?

Gold Silver Rate Outlook Will gold and silver become expensive again experts prediction marathi news

सोन्यात सातत्याने वाढ होण्याची चिन्हे आहेत, तर चांदीत आता थोडी विश्रांती येईल. तरीही दोन्ही धातू दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून आकर्षक आहेत. 

डिस्क्लेमर

Gold Silver Rate Outlook Will gold and silver become expensive again experts prediction marathi news

लेख फक्त माहितीसाठी आहे, गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमी प्रमाणित तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या, कारण बाजारात चढ-उतार नेहमी असतात.

