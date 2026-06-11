/Gold Silver Price Today 11 June : गुरुवारी सोन्याच्या दरात घसरण तर चांदीचे दर स्थिर, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोन्या चांदीचा भाव

Gold Silver Price Today 11 June :पश्चिन आशियातील युद्धजन्य पसरिथिति आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता यामुळे सध्या सराफ बाजारात सोने चांदीच्या दरात चढउतार पाहायला मिळतोय. 11 जून रोजी गुरुवारी सोन्याच्या दरात घसरण झाली असून चांदीचे दर स्थिर आहेत. तेव्हा तुमच्या शहरातील आजचा सोन्या चांदीचा भाव जाणून घ्या.
बुधवारी मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचे दर ही सुमारे 1,47,770 रुपये प्रति तोळा होते. गुरुवारी या दरात जवळपास 2130 रुपयांची घसरण झाली होती, तसेच 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ही जवळपास 1950 रुपयांनी घसरली होती. (Photo Credit - Social Media)
गुरुवारी 11 जून रोजी मुंबईत चांदीचा दर हा प्रतिकिलो 2,50,000 इतका होता. तर मुंबईत प्रति ग्रॅम चांदी ही 250 रुपयांना आहे. बुधवारी सुद्धा चांदीचे दर प्रतिकिलो 2,50,000 रुपये इतकेच होते. (Photo Credit - Social Media)
भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत गुरुवारी 11 जून रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,790 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,650 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,380 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत गुरुवारी 11 जून 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,640 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,500 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,230 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
महाराष्ट्रातील पुणे शहरात गुरुवारी 11 जून 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,640 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,500 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,230 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
भारतातील कोलकाता येथे सुद्धा मोठं गोल्ड मार्केट आहे. गुरुवारी 11 जून 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,640 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,500 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,230 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये गुरुवारी 11 जून 2026 रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने : ₹1,47,280 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,35,000 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,13,000 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
सध्या जगातील आर्थिक संकटापासून वाचायचं असेल तर सोने खरेदी साठी वापरलं जाणारं परदेशी चलन वाचावं या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केले होते. काही भारतीय नागरिक मोदींच्या या विधानाची पालना करताना दिसतायत. (Photo Credit - Social Media)