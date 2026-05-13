Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Gold Silver Price 13 May : आयात शुल्कात 15 टक्के वाढ, सोनं किती महाग होणार? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Silver Price 13 May : आयात शुल्कात 15 टक्के वाढ, सोनं किती महाग होणार? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 13, 2026, 09:44 AM IST|Updated: May 13, 2026, 06:43 PM IST

Gold Silver Price on 13 May 2026:  सरकारने मंगळवारी रात्री उशिरा एक मोठा निर्णय घेत सोने आणि चांदीच्या आयातीवरील शुल्क वाढवले ​​आहे. याचा परिणाम भविष्यातील दागिन्यांच्या विक्रीवर होण्याची शक्यता आहे. आजचे सोने-चांदीचे दर जाणून घ्या. 

 

Gold Silver rate today 13 may1/8

Gold Silver Import Duty: सोने-चांदीच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे बाजारात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादमधील एका सभेत नागरिकांना पुढील एक वर्ष फक्त गरज असेल तेव्हाच सोनं खरेदी करण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यांनी इंधन बचतीसाठी सार्वजनिक वाहतूक आणि कारपूलिंगचा वापर वाढवण्याचंही सुचवलं होतं. या आवाहनानंतर लगेचच केंद्र सरकारने सोनं आणि चांदीवरील आयात शुल्कात मोठा बदल केला आहे.

 

2/8

वित्त मंत्रालयाच्या नव्या निर्णयानुसार सोने-चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच एकाच वेळी ९ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे.

Gold Silver rate today 13 may3/8

 सरकारचा उद्देश परदेशातून होणारी सोन्याची मोठी आयात कमी करणे, विदेशी चलनावरील ताण कमी करणे आणि व्यापार तुटीवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. यामुळे रुपयाला डॉलरच्या तुलनेत काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो, असा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे.

Gold Silver rate today 13 may4/8

तज्ज्ञांच्या मते आयात शुल्क वाढल्यामुळे सोन्याच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार, 10 ग्रॅम सोन्याचा सरासरी दर सुमारे ₹1.5 लाखांच्या आसपास आहे. त्यावर ९ टक्के वाढीव खर्च धरला तर तो सुमारे ₹13,000 पेक्षा जास्त होतो. मात्र बाजारातील जुना स्टॉक आणि मागणी-पुरवठा यामुळे प्रत्यक्ष वाढ हळूहळू दिसू शकते. अंदाजानुसार सोनं सुमारे ₹10,000 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत महाग होऊ शकतं.

Gold Silver rate today 13 may5/8

24 कॅरेट सोनं

दिल्ली : ₹1,54,140, मुंबई : ₹1,53,990, कोलकाता : ₹1,53,990, चेन्नई : ₹1,56,340, बेंगळुरू : ₹1,53,990, हैदराबाद : ₹1,53,990, लखनऊ : ₹1,54,140, पटना : ₹1,54,040, जयपूर : ₹1,54,140, अहमदाबाद : ₹1,54,040,

Gold Silver rate today 13 may6/8

22 कॅरेट सोनं

दिल्ली : ₹1,41,310, मुंबई : ₹1,41,160, कोलकाता : ₹1,41,160, चेन्नई : ₹1,43,310, बेंगळुरू : ₹1,41,160, हैदराबाद : ₹1,41,160, लखनऊ : ₹1,41,310, पटना : ₹1,41,210, जयपूर : ₹1,41,310, अहमदाबाद : ₹1,41,210

Gold Silver rate today 13 may7/8

18 कॅरेट सोनं

दिल्ली : ₹1,15,650, मुंबई : ₹1,15,500, कोलकाता : ₹1,15,500, चेन्नई : ₹1,19,510, बेंगळुरू : ₹1,15,500, हैदराबाद : ₹1,15,500, लखनऊ : ₹1,15,650, पटना : ₹1,15,550, जयपूर : ₹1,15,650, अहमदाबाद : ₹1,15,550,

Gold Silver rate today 13 may8/8

तज्ज्ञांच्या मते पुढील काही आठवड्यात सोन्याच्या किमतींमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ दिसू शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती, डॉलरचा दर आणि मागणी यावरही पुढील ट्रेंड अवलंबून असेल.

 

Tags:
gold
silver
Gold rate today
maharashtra
india

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सर्वात मोठ्या ब्रँडने दुधाचे दर वाढवले, उद्यापासून लागू होणार नवे दर

सर्वात मोठ्या ब्रँडने दुधाचे दर वाढवले, उद्यापासून लागू होणार नवे दर

Amul milk3 min ago
2

Explain : छत्तीसगड कलिंगड प्रकरणात नेमकं काय चुकलं? किती वेळ आधी कापलेला कलिंगड खाण

Watermelon death case27 min ago
3

‘ये पब्लिक है, सब जानती है’, मोदींच्या आवाहनानंतर एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय!

eknath shinde29 min ago
4

KKR vs RCB सामन्यात पावसाचा व्यत्यय, चाहत्यांची प्रतीक्षा वाढली; वाचा लेटेस्ट अपडेट

KKR vs RCB35 min ago
5

दुरुस्तीसाठी आलेला पंखा Made in Pakistan निघाला; सत्य समोर आल्यानंतर सगळेच हादरले

uttar pradesh49 min ago