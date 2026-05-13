/Gold Silver Price 13 May : आयात शुल्कात 15 टक्के वाढ, सोनं किती महाग होणार? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Silver Price on 13 May 2026: सरकारने मंगळवारी रात्री उशिरा एक मोठा निर्णय घेत सोने आणि चांदीच्या आयातीवरील शुल्क वाढवले आहे. याचा परिणाम भविष्यातील दागिन्यांच्या विक्रीवर होण्याची शक्यता आहे. आजचे सोने-चांदीचे दर जाणून घ्या.
Gold Silver Import Duty: सोने-चांदीच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे बाजारात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादमधील एका सभेत नागरिकांना पुढील एक वर्ष फक्त गरज असेल तेव्हाच सोनं खरेदी करण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यांनी इंधन बचतीसाठी सार्वजनिक वाहतूक आणि कारपूलिंगचा वापर वाढवण्याचंही सुचवलं होतं. या आवाहनानंतर लगेचच केंद्र सरकारने सोनं आणि चांदीवरील आयात शुल्कात मोठा बदल केला आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या नव्या निर्णयानुसार सोने-चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच एकाच वेळी ९ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारचा उद्देश परदेशातून होणारी सोन्याची मोठी आयात कमी करणे, विदेशी चलनावरील ताण कमी करणे आणि व्यापार तुटीवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. यामुळे रुपयाला डॉलरच्या तुलनेत काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो, असा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते आयात शुल्क वाढल्यामुळे सोन्याच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार, 10 ग्रॅम सोन्याचा सरासरी दर सुमारे ₹1.5 लाखांच्या आसपास आहे. त्यावर ९ टक्के वाढीव खर्च धरला तर तो सुमारे ₹13,000 पेक्षा जास्त होतो. मात्र बाजारातील जुना स्टॉक आणि मागणी-पुरवठा यामुळे प्रत्यक्ष वाढ हळूहळू दिसू शकते. अंदाजानुसार सोनं सुमारे ₹10,000 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत महाग होऊ शकतं.
24 कॅरेट सोनं
दिल्ली : ₹1,54,140, मुंबई : ₹1,53,990, कोलकाता : ₹1,53,990, चेन्नई : ₹1,56,340, बेंगळुरू : ₹1,53,990, हैदराबाद : ₹1,53,990, लखनऊ : ₹1,54,140, पटना : ₹1,54,040, जयपूर : ₹1,54,140, अहमदाबाद : ₹1,54,040,
22 कॅरेट सोनं
दिल्ली : ₹1,41,310, मुंबई : ₹1,41,160, कोलकाता : ₹1,41,160, चेन्नई : ₹1,43,310, बेंगळुरू : ₹1,41,160, हैदराबाद : ₹1,41,160, लखनऊ : ₹1,41,310, पटना : ₹1,41,210, जयपूर : ₹1,41,310, अहमदाबाद : ₹1,41,210
18 कॅरेट सोनं
दिल्ली : ₹1,15,650, मुंबई : ₹1,15,500, कोलकाता : ₹1,15,500, चेन्नई : ₹1,19,510, बेंगळुरू : ₹1,15,500, हैदराबाद : ₹1,15,500, लखनऊ : ₹1,15,650, पटना : ₹1,15,550, जयपूर : ₹1,15,650, अहमदाबाद : ₹1,15,550,
तज्ज्ञांच्या मते पुढील काही आठवड्यात सोन्याच्या किमतींमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ दिसू शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती, डॉलरचा दर आणि मागणी यावरही पुढील ट्रेंड अवलंबून असेल.