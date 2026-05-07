Gold Silver Price: मध्यमवर्गीय कुटुंबांना टेन्शन! सोने-चांदीच्या दरात ₹11,000 पेक्षा जास्त वाढ; बघा आजचे सोन्या-चांदीचे दर

Gold Silver Price Today May 7:  सलग दुसऱ्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ होत असून, भाव ४,७१६ डॉलर्सच्या पुढे गेले आहेत, यामुळे लग्नसराईच्या काळात मध्यमवर्गीय कुटुंबांना टेन्शन आहे.   

Tejashree Gaikwad | May 07, 2026, 09:57 AM IST
सोनं आणि चांदीच्या बाजारात पुन्हा एकदा जोरदार हालचाल दिसून आली आहे. बुधवारी किंमतींमध्ये घसरण झाल्यानंतर आज अचानक पुन्हा तेजी नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी बाजार पुन्हा महाग झाला आहे.  

बाजारात अचानक तेजी का?

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम या मौल्यवान धातूंवर दिसत आहे. पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याच्या चर्चांमुळे आणि कच्च्या तेलाच्या दरात झालेल्या बदलांमुळे सोन्या-चांदीच्या मागणीत वाढ झाली आहे. गुंतवणूकदार पुन्हा सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळत असल्याने दर वाढले आहेत.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य समझोत्याच्या चर्चांमुळे जागतिक व्यापार मार्ग स्थिर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महागाईची भीती कमी होत असून सोने-चांदीला पुन्हा मागणी वाढत आहे.  

सोन्याचे दर (24 कॅरेट – 10 ग्रॅम)

सोन्याचे दर (24 कॅरेट – 10 ग्रॅम): दिल्ली – ₹152290, मुंबई – ₹152140, अहमदाबाद – ₹152190, चेन्नई – ₹153830, कोलकाता – ₹152140, हैदराबाद – ₹152140, जयपूर – ₹152290, भोपाळ – ₹152190, लखनऊ – ₹152290, चंदीगड – ₹152290

सोन्याचे दर (24 कॅरेट – 10 ग्रॅम

सोन्याचे दर (24 कॅरेट – 10 ग्रॅम) – महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरं: मुंबई – ₹152140, पुणे – ₹152140, नागपूर – ₹152140, नाशिक – ₹152140, कोल्हापूर – ₹152140, औरंगाबाद – ₹152140, ठाणे – ₹152140, सोलापूर – ₹152140, सांगली – ₹152140, नांदेड – ₹152140

चांदीच्या दरातही तेजी

चांदीच्या दरातही मोठी वाढ दिसून आली आहे. सध्या देशातील सरासरी दर जवळपास ₹265100 प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली बाजारात चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ नोंदवली गेली होती. अंतरराष्ट्रीय बाजारातही चांदीचे भाव सुमारे 76 डॉलर प्रति औंसच्या आसपास आहेत.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा संकेत

तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलरचे चढ-उतार आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये अस्थिरता कायम राहू शकते. त्यामुळे पुढील काळात दरात आणखी चढ-उतार दिसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मध्यमवर्गीय कुटुंबांना टेन्शन

या सगळ्या वाढणाऱ्या भावामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना टेन्शन आलं आहे कारण लग्नसराई सुरु असून त्यामध्ये सोने-चांदीचा मोठा प्रमाणात वापर होतो आणि खरेदीही होते.   

