/लक्झरी कारपासून ट्रॅक्टरपर्यंत... बघा गोल्डन बॉय नीरज चोप्राच्या आलिशान बंगल्याचे Inside Photo; किंमत ऐकूनही व्हाल थक्क

Neeraj Chopra Luxury Bungalow: भालाफेकपटू आणि ऑलिम्पिक चॅम्पियन नीरज चोप्राचा पानिपतच्या खांडरा गावातील आलिशान बंगला सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. नीरजचे त्याचे इनसाईड फोटो बघा.
भारताचा स्टार भालाफेकपटू आणि ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा सध्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करत आहे. मैदानावरील त्याच्या कामगिरीसोबतच आता त्याच्या हरियाणातील आलिशान बंगल्याचीही सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. नीरजच्या घराचे आतील भाग, ट्रॉफी रूम आणि लक्झरी कार गॅरेजचे व्हिडिओ व्हायरल होत असून, चाहत्यांमध्ये त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल उत्सुकता वाढली आहे.
पानीपत जिल्ह्यातील खंडरा हे नीरज चोप्राचे मूळ गाव. याच गावात त्याचे बालपण गेले. लहानपणी वाढलेल्या वजनामुळे मित्रांकडून त्याची चेष्टा केली जायची. मात्र याच मुलाने पुढे ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकत भारताचा अभिमान वाढवला. आज त्याच गावात त्याचा तीन मजली भव्य बंगला उभा असून, तो परिसरातील आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, नीरजचा हा बंगला अनेक एकर जागेत उभारण्यात आला आहे. पांढऱ्या आणि राखाडी रंगसंगतीतील आधुनिक डिझाइनमुळे घर दूरवरूनही लक्ष वेधून घेते. बंगल्याभोवती हिरवळ, सुंदर लॉन आणि झाडांनी सजवलेली बाग असल्याने संपूर्ण परिसराला आकर्षक लूक मिळतो. घराच्या आतील सजावटही अत्यंत देखणी असून, आधुनिक इंटिरिअर आणि प्रशस्त जागेमुळे येथे शांत आणि आलिशान वातावरण अनुभवायला मिळते.
एका मुलाखतीत नीरजने सांगितले होते की, स्वतःचे सुंदर आणि प्रशस्त घर बांधणे हे त्याचे आणि संपूर्ण कुटुंबाचे अनेक वर्षांचे स्वप्न होते. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, या आलिशान बंगल्याची अंदाजे किंमत 30 कोटी रुपये आहे.
बंगल्यात प्रवेश करताच सर्वांचे लक्ष वेधून घेते ते त्याचे मोठे गॅरेज. येथे महागड्या लक्झरी कारांसोबतच ट्रॅक्टरही उभा असल्याचे व्हायरल व्हिडिओंमध्ये दिसते. आपल्या ग्रामीण पार्श्वभूमीशी असलेले नाते कायम ठेवत नीरजने ट्रॅक्टरलाही तितकेच महत्त्व दिल्याचे यातून दिसून येते. त्याच्या कार कलेक्शनमध्ये Ford Mustang आणि Toyota Fortunerसारख्या लोकप्रिय एसयूव्ही आणि स्पोर्ट्स कारचा समावेश आहे.
नीरजच्या गॅरेजमधील सर्वात खास आकर्षण म्हणजे त्याची Audi RS Q8. या मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 2.5 कोटी रुपये असली, तरी विशेष कस्टमायझेशनमुळे या कारची किंमत जवळपास 3 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जाते. ही कार नीरजच्या खेळाडू व्यक्तिमत्त्वाला लक्षात घेऊन खास डिझाइन करण्यात आली आहे.
कारमध्ये बसवण्यात आलेले ब्लू लेझर हेडलॅम्प भारतीय तिरंग्याच्या रंगांची झलक देतात आणि त्यांचा प्रकाश सुमारे 600 मीटर अंतरापर्यंत पोहोचतो. याशिवाय ब्लू रंगाचे ब्रेक कॅलिपर्स, सीटवरील ब्लू स्टिचिंग आणि स्पोर्टी एक्झॉस्ट ट्युनिंगमुळे ही कार आणखी आकर्षक बनते. एक्सिलरेटर दाबताच तिचा दमदार आवाजही लक्ष वेधून घेतो.
या बंगल्यातील आणखी एक खास भाग म्हणजे ट्रॉफी रूम. येथे नीरजने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये जिंकलेली महत्त्वाची पदके, ट्रॉफी आणि संस्मरणीय क्षणांचे फोटो फ्रेम करून जतन केले आहेत. ऑलिम्पिकपासून जागतिक स्पर्धांपर्यंतच्या त्याच्या यशाचा प्रवास या खोलीत पाहायला मिळतो.
सध्या नीरज चोप्रा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये भारताकडून भालाफेकीत खेळत आहे. त्याने भारताच्या यशवीर सिंग आणि रोहित यादव यांच्यासह अंतिम फेरीत प्रवेश निश्चित केला आहे. आता त्याचे लक्ष्य राष्ट्रकुल स्पर्धेतील दुसरे सुवर्णपदक जिंकण्याचे आहे. यासाठी तो भालाफेकमधील दिग्गज आणि ऑलिम्पिक विजेता जान जेलेझ्नी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करत असून, आगामी स्पर्धेसाठी जोरदार तयारी करत आहे.