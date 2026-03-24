भारतातील कोट्यवधी मोबाईल युजर्ससाठी गुड न्यूज! वर्षातून 13 वेळा रिचार्जची कटकट मिटणार; काय घडलंय नेमकं?

Mobile Users: डेटा आणि कॉलिंगसाठी प्रत्येकाला रिचार्ज करावा लागतो. पण कंपन्या ग्राहकांना 30 ऐवजी 28 दिवसांचा रिचार्ज प्लान ऑफर करतात.

Pravin Dabholkar | Mar 24, 2026, 04:00 PM IST
Mobile Users: भारतातील कोट्यवधी मोबाईल यूजर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. आजकाल प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असतो. यात डेटा, कॉलिंगसाठी प्रत्येकाला रिचार्ज करावा लागतो. पण कंपन्या ग्राहकांना 30 ऐवजी 28 दिवसांचा रिचार्ज प्लान ऑफर करतात. हा मुद्दा गांभीर्याने घेत कंपन्यांना जाब विचारण्यात आलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

संसदेत प्रश्न उपस्थित

आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी संसदेत हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, २८ दिवसांच्या योजनांमुळे ग्राहकांना वर्षात एकदा जास्त रिचार्ज करावा लागतो. यामुळे साधारण माणसावर आर्थिक भार वाढतो. त्यांनी सरकारला यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.

ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे स्पष्ट आदेश

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, सरकारने सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना ३० दिवसांच्या योजनांचे जास्त प्रमोशन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता कंपन्यांना २८ दिवसांच्या योजनांऐवजी ३० दिवसांच्या योजनांना प्राधान्य द्यायला सांगितले आहे. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल.

TRAI चा २०२२ मधील नियम

ट्राय (TRAI) ने २०२२ मध्ये स्पष्ट नियम केला होता की, प्रत्येक प्रकारच्या प्रीपेड योजनेत किमान एक ३० दिवसांची योजना द्यावीच लागेल. हा नियम आधीपासून आहे, पण कंपन्या त्याचे जास्त प्रमोशन करत नव्हत्या. आता सरकारने त्यावर कडक पाठपुरावा सुरू केला आहे.

ग्राहकांना होणारा तोटा काय?

२८ दिवसांच्या योजनेमुळे दरमहा २-३ दिवस कमी पडतात. यामुळे वर्षभरात १३ रिचार्ज करावे लागतात. याशिवाय, रोजचा डेटा पूर्ण वापरला नाही तरी रात्री १२ वाजता तो आपोआप संपतो. उदाहरणार्थ, २ जीबी डेटापैकी ०.५ जीबी बाकी राहिले तरी ते वाया जाते. ग्राहकांचे पैसे वाया जातात.

कंपन्यांना अतिरिक्त फायदा

२८ दिवसांच्या योजनांमुळे कंपन्यांना वर्षात १३ वेळा रिचार्ज मिळतो. यामुळे त्यांचा नफा वाढतो. पण ग्राहकांना मात्र जास्त पैसे मोजावे लागतात. हा प्रकार ग्राहकांसाठी अन्यायकारक आहे, असे खासदार राघव चढ्ढा यांनी म्हटले.

सध्या काय नियम आहे?

सध्या ट्रायचे नियम म्हणतात की, रिचार्ज संपल्यानंतरही ९० दिवस नंबर बंद करता येत नाही. पण खासदार एक वर्षाची मागणी करत आहेत. टेलिकॉम क्षेत्रात कंपन्यांना स्वतः योजना आणि किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे (टैरिफ फॉरबीयरन्स), पण ट्राय अन्याय रोखते. आता सरकारच्या नव्या आदेशामुळे ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.

भविष्यात काय बदल होऊ शकतो?

खासदारांनी सरकारला सूचना दिली आहे की, २८ दिवसांच्या योजनां पूर्णपणे संपुष्टात येईल. सर्व मासिक योजनांना ३० दिवस किंवा पूर्ण महिन्याची वैधता द्यावी. याशिवाय, रिचार्ज संपल्यानंतरही कमीतकमी एक वर्ष इनकमिंग कॉल्स आणि मेसेज चालू ठेवावेत, अशी मागणी केली आहे.

पुढील अल्बम

