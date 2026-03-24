भारतातील कोट्यवधी मोबाईल युजर्ससाठी गुड न्यूज! वर्षातून 13 वेळा रिचार्जची कटकट मिटणार; काय घडलंय नेमकं?
Mobile Users: डेटा आणि कॉलिंगसाठी प्रत्येकाला रिचार्ज करावा लागतो. पण कंपन्या ग्राहकांना 30 ऐवजी 28 दिवसांचा रिचार्ज प्लान ऑफर करतात.
Pravin Dabholkar | Mar 24, 2026, 04:00 PM IST
भारतातील कोट्यवधी मोबाईल युजर्ससाठी गुड न्यूज! वर्षातून 13 वेळा रिचार्जची कटकट मिटणार; काय घडलंय नेमकं?
Mobile Users: भारतातील कोट्यवधी मोबाईल यूजर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. आजकाल प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असतो. यात डेटा, कॉलिंगसाठी प्रत्येकाला रिचार्ज करावा लागतो. पण कंपन्या ग्राहकांना 30 ऐवजी 28 दिवसांचा रिचार्ज प्लान ऑफर करतात. हा मुद्दा गांभीर्याने घेत कंपन्यांना जाब विचारण्यात आलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
संसदेत प्रश्न उपस्थित
ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे स्पष्ट आदेश
TRAI चा २०२२ मधील नियम
ग्राहकांना होणारा तोटा काय?
कंपन्यांना अतिरिक्त फायदा
