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कोट्यवधी EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 15 जुलैपर्यंत मिळणार भरपूर पैसा...

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 08, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:40 PM IST

कोट्यवधी EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. इतक्या दिवसांपासून ज्या गोष्टींची वाट पाहत आहेत, तो क्षण आला आहे. अकाऊंटमध्ये भरपूर पैसा येणार आहे. 

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आता पीएफ बॅलेन्स, क्लेम स्टेटस, सर्व्हिस रेकॉर्ड आणि पेन्शनसारखी सर्व माहिती एकाच पोर्टलवर अगदी सहज मिळणार आहे. 

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तसंच यापुढे  नवीन सिस्टम अंतर्गत पीएफ काढणंही पहिल्यापेक्षा सोपं होणार असून क्लेम दाखल केल्याने आधीच सिस्टम डॉक्यूमेंट्स किंवा माहितीत कमतरता ओळखेल. 

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यानंतर सदस्यांना प्रत्येक श्रेणीसाठी पैसे काढण्याच्या पात्र रकमेची माहिती मिळणार आहे. यामुळे चुकीची रक्कमचे क्लेम होणार नाही. त्यामुळे ते नाकारले देखील जाणार नाही.  

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EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंटची मर्यादा वाढवली असून आता पूर्णपणे KYC व्हेरिफाइड अकाउंटमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंत अडव्हान्स क्लेम ऑटो अप्रूव्ड करता येणार आहे. 

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 पहिले ही लिमिट फक्त 1 लाख होती. तसंच तुम्ही क्लेम दरम्यान एखाद्या अतिरिक्त माहितीची गरज असेल तर EPFO ऑनलाइन स्पष्टीकरण मागू शकता आणि सदस्यही ऑनलाइन उत्तर देईल. 

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PF विड्रॉलचे 13 मोठे नियम राहणार नसून फक्त 3 सोप्या कॅटेगिरीमध्ये असणार आहे. सदस्य आता आपल्या एकूण PF बॅलेन्सचा 75% पर्यंत पैसे काढू शकणार आहेत. 

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यासह क्लेममध्ये कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम असेल तर ऑनलाइन उत्तर दिलं जाईल. शिवाय पैसा सेटलमेटच्या दिवशी थेट बँक अकाउंटमध्ये देण्यात येणार आहे. 

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सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे  ईपीएफओने 15 जुलैपर्यंत 34 कोटी अकाउंटमध्ये 8.25% व्याज आणि जवळपास 1.44 कोटींचं व्याज नवीन सिस्टमच्या माध्यमातून क्रेडिट करणार असल्याची माहिती दिली आहे. 

TAGS:
EPFO
PF
Provident Fund

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