/कोट्यवधी EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 15 जुलैपर्यंत मिळणार भरपूर पैसा...

कोट्यवधी EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. इतक्या दिवसांपासून ज्या गोष्टींची वाट पाहत आहेत, तो क्षण आला आहे. अकाऊंटमध्ये भरपूर पैसा येणार आहे.
आता पीएफ बॅलेन्स, क्लेम स्टेटस, सर्व्हिस रेकॉर्ड आणि पेन्शनसारखी सर्व माहिती एकाच पोर्टलवर अगदी सहज मिळणार आहे.
तसंच यापुढे नवीन सिस्टम अंतर्गत पीएफ काढणंही पहिल्यापेक्षा सोपं होणार असून क्लेम दाखल केल्याने आधीच सिस्टम डॉक्यूमेंट्स किंवा माहितीत कमतरता ओळखेल.
यानंतर सदस्यांना प्रत्येक श्रेणीसाठी पैसे काढण्याच्या पात्र रकमेची माहिती मिळणार आहे. यामुळे चुकीची रक्कमचे क्लेम होणार नाही. त्यामुळे ते नाकारले देखील जाणार नाही.
EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंटची मर्यादा वाढवली असून आता पूर्णपणे KYC व्हेरिफाइड अकाउंटमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंत अडव्हान्स क्लेम ऑटो अप्रूव्ड करता येणार आहे.
पहिले ही लिमिट फक्त 1 लाख होती. तसंच तुम्ही क्लेम दरम्यान एखाद्या अतिरिक्त माहितीची गरज असेल तर EPFO ऑनलाइन स्पष्टीकरण मागू शकता आणि सदस्यही ऑनलाइन उत्तर देईल.
PF विड्रॉलचे 13 मोठे नियम राहणार नसून फक्त 3 सोप्या कॅटेगिरीमध्ये असणार आहे. सदस्य आता आपल्या एकूण PF बॅलेन्सचा 75% पर्यंत पैसे काढू शकणार आहेत.
यासह क्लेममध्ये कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम असेल तर ऑनलाइन उत्तर दिलं जाईल. शिवाय पैसा सेटलमेटच्या दिवशी थेट बँक अकाउंटमध्ये देण्यात येणार आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ईपीएफओने 15 जुलैपर्यंत 34 कोटी अकाउंटमध्ये 8.25% व्याज आणि जवळपास 1.44 कोटींचं व्याज नवीन सिस्टमच्या माध्यमातून क्रेडिट करणार असल्याची माहिती दिली आहे.