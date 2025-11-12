भारतातील 7 कोटी PF धारकांसाठी आनंदाची बातमी, पीएफ हस्तांतरण संदर्भात मोठा निर्णय!
PF Transfer: कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. नोकरी बदलताना आता तुम्हाला पीएफ फॉर्म भरण्याची गरज नाही.
Pravin Dabholkar | Nov 12, 2025, 02:43 PM IST
PF Transfer: कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. नोकरी बदलताना आता तुम्हाला पीएफ फॉर्म भरण्याची गरज नाही. मॅन्युअल पीएफ हस्तांतरणाची वाट पाहण्याचीही गरज नाही. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने 2025 पर्यंत पूर्णपणे लागू होणारा एक ऑटोमॅटिक हस्तांतरण प्रणाली सुरू केली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
7 कोटी पीएफ धारकांना फायदा
नवीन नियम काय आहेत?
प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्यांना विशेष फायदा
पीएफ हस्तांतरण 5 दिवसांत पूर्ण?
3 ते 5 दिवसांत पूर्ण
आता नवीन ऑटोमेटेड हस्तांतरण प्रणालीमुळे या समस्या दूर झाल्या आहेत. ईपीएफओनुसार, हस्तांतरण प्रक्रिया आता फक्त 3 ते 5 दिवसांत पूर्ण होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेगवान, पारदर्शक आणि त्रासमुक्त अनुभव मिळेल. ईपीएफओचे डेटा दर्शवतात की, दरवर्षी लाखो दावे प्रलंबित राहतात, पण ही नवी व्यवस्था ते पूर्णपणे सोडवेल.
हस्तांतरणाची प्रक्रिया कशी असते?
आधार ओटीपी
नियोक्त्यांसाठी सोयी
आधी नियोक्त्यांना हस्तांतरण दाव्यांची मंजुरी देण्याचा मोठा ताण असायचा, ज्यामुळे विलंब होत असे. आता ही जबाबदारी ईपीएफओकडे गेल्याने नियोक्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. मोठ्या कंपन्यांना विशेष लाभ होतो, कारण त्यांच्याकडे दरवर्षी हजारो दावे येत असत. नवीन प्रणाली डिजिटल आणि पेपरलेस असल्याने फसवणूक किंवा मानवी चूकीची शक्यताही कमी होते. ईपीएफओ 3.0 अंतर्गत संपूर्ण पीएफ प्रक्रिया ऑनलाइन होत असून, भविष्यात विड्रॉईलही ऑटोमॅटिक होण्याची शक्यता आहे.
नवीन प्रणालीचे फायदे
हस्तांतरण आता महिन्यांऐवजी काही दिवसांत पूर्ण होईल. कोणतेही दस्तऐवज अपलोड करण्याची गरज नाही, कारण प्रणाली आपोआप कार्य करते. हस्तांतरणादरम्यानही पीएफ बॅलन्सवर व्याज मिळत राहील. सेवानिवृत्तीच्या वेळी संपूर्ण रक्कम एकाच खात्यात उपलब्ध असेल. नोकरी बदलणे, विशेषतः खासगी क्षेत्रात, आता अधिक सोपे आणि सोयीस्कर झाले आहे. याशिवाय, तक्रारी ३०% ने कमी झाल्या असून, सदस्यांना डिजिटल पोर्टलवर सहज प्रवेश मिळेल.
कर्मचाऱ्यांसाठी तयारी कशी करावी?
कर्मचाऱ्यांनी आपला युआन सक्रिय करावा आणि केवायसी (आधार, पॅन, बँक डिटेल्स) अपडेट ठेवावी. ईपीएफओ युनिफाइड मेंबर पोर्टलवर जाऊन हे सहज करता येईल. आधार-लिंक्ड युआन असल्यास वैयक्तिक माहिती (नाव, जन्मतारीख) थेट अपडेट करता येते, नियोक्त्याच्या सत्यापनाशिवाय. नोकरी बदलताना नवीन नियोक्त्याला युआन नंबर द्या, जेणेकरून हस्तांतरण तात्काळ सुरू होईल. ईपीएफओने 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत ही प्रणाली पूर्णपणे चालू करण्याचे नियोजन केले आहे.
