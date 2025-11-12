English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील 7 कोटी PF धारकांसाठी आनंदाची बातमी, पीएफ हस्तांतरण संदर्भात मोठा निर्णय!

PF Transfer: कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. नोकरी बदलताना आता तुम्हाला पीएफ फॉर्म भरण्याची गरज नाही.

Pravin Dabholkar | Nov 12, 2025, 02:43 PM IST
भारतातील 7 कोटी PF धारकांसाठी आनंदाची बातमी, पीएफ हस्तांतरण संदर्भात मोठा निर्णय!

PF Transfer: कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. नोकरी बदलताना आता तुम्हाला पीएफ फॉर्म भरण्याची गरज नाही. मॅन्युअल पीएफ हस्तांतरणाची वाट पाहण्याचीही गरज नाही. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने 2025 पर्यंत पूर्णपणे लागू होणारा एक ऑटोमॅटिक हस्तांतरण प्रणाली सुरू केली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

7 कोटी पीएफ धारकांना फायदा

या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांचे पीएफ बॅलन्स नवीन नियोक्त्याच्या खात्यात आपोआप हस्तांतरित होईल. यामुळे कागदपत्रांची कोणतीही चणचण नसून प्रक्रिया पूर्णपणे सहज आणि पारदर्शक होईल. ईपीएफओचे म्हणणे आहे की, ही सुधारणा 7 कोटीहून अधिक सक्रिय सदस्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

नवीन नियम काय आहेत?

ईपीएफओने पीएफ हस्तांतरण प्रक्रियेला खूपच सोपे केले आहे. आता बहुतेक प्रकरणांमध्ये मागील किंवा सध्याच्या नियोक्त्यामार्फत ऑनलाइन हस्तांतरण दावा पाठवण्याची गरज नाही. नवीन नियमांनुसार, हस्तांतरण दावे थेट ईपीएफओकडे पाठवले जातील, ज्यामुळे नियोक्त्याच्या हस्तक्षेपाची गरज संपली आहे. 

प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्यांना विशेष फायदा

या सुलभ पद्धतीमुळे दाव्यांच्या निकालीत येणाऱ्या वेळेत मोठी बचत झाली आहे. याशिवाय, सदस्यांच्या तक्रारी आणि दावे रद्द होण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. मोठ्या नियोक्त्यांना या व्यवस्थित प्रणालीमुळे विशेष फायदा होतो, कारण आधी हस्तांतरण मंजुरी देण्याचा संपूर्ण भार त्यांच्यावरच होता.

पीएफ हस्तांतरण 5 दिवसांत पूर्ण?

यापूर्वी नोकरी बदलताना कर्मचाऱ्यांना फॉर्म 13 भरणे भाग पडत असे, ज्यासाठी मागील आणि नवीन दोन्ही नियोक्त्यांकडून सत्यापन आवश्यक असायचे. या प्रक्रियेला एक ते दोन महिने लागत असत आणि अनेकदा तांत्रिक चूकीमुळे किंवा व्याज हानीमुळे दावे रद्द होत असत.

3 ते 5 दिवसांत पूर्ण

आता नवीन ऑटोमेटेड हस्तांतरण प्रणालीमुळे या समस्या दूर झाल्या आहेत. ईपीएफओनुसार, हस्तांतरण प्रक्रिया आता फक्त 3 ते 5 दिवसांत पूर्ण होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेगवान, पारदर्शक आणि त्रासमुक्त अनुभव मिळेल. ईपीएफओचे डेटा दर्शवतात की, दरवर्षी लाखो दावे प्रलंबित राहतात, पण ही नवी व्यवस्था ते पूर्णपणे सोडवेल.

हस्तांतरणाची प्रक्रिया कशी असते?

ही प्रणाली युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (युआन) वर आधारित आहे. नवीन नियोक्ता कर्मचाऱ्याची जोडणीची तारीख अपडेट करताच, प्रणाली आपोआप सध्याचा पीएफ बॅलन्स ओळखते आणि हस्तांतरण सुरू करते. यासाठी कोणतेही दस्तऐवज अपलोड करण्याची गरज नाही. 

आधार ओटीपी

युआन आधार-लिंक्ड असल्यास हस्तांतरण अधिक सुरळीत होते. ईपीएफओने 'वन युआन पर कर्मचारी' नियम कडक केला असून, दुहेरी युआन तयार होण्यास रोखले आहे. मागील नियोक्त्याने एक्झिट डेट अपडेट न केल्यास कर्मचारी आधार ओटीपीद्वारे स्वतः घोषणा करू शकतो.

नियोक्त्यांसाठी सोयी

आधी नियोक्त्यांना हस्तांतरण दाव्यांची मंजुरी देण्याचा मोठा ताण असायचा, ज्यामुळे विलंब होत असे. आता ही जबाबदारी ईपीएफओकडे गेल्याने नियोक्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. मोठ्या कंपन्यांना विशेष लाभ होतो, कारण त्यांच्याकडे दरवर्षी हजारो दावे येत असत. नवीन प्रणाली डिजिटल आणि पेपरलेस असल्याने फसवणूक किंवा मानवी चूकीची शक्यताही कमी होते. ईपीएफओ 3.0 अंतर्गत संपूर्ण पीएफ प्रक्रिया ऑनलाइन होत असून, भविष्यात विड्रॉईलही ऑटोमॅटिक होण्याची शक्यता आहे.

नवीन प्रणालीचे फायदे

हस्तांतरण आता महिन्यांऐवजी काही दिवसांत पूर्ण होईल. कोणतेही दस्तऐवज अपलोड करण्याची गरज नाही, कारण प्रणाली आपोआप कार्य करते. हस्तांतरणादरम्यानही पीएफ बॅलन्सवर व्याज मिळत राहील. सेवानिवृत्तीच्या वेळी संपूर्ण रक्कम एकाच खात्यात उपलब्ध असेल. नोकरी बदलणे, विशेषतः खासगी क्षेत्रात, आता अधिक सोपे आणि सोयीस्कर झाले आहे. याशिवाय, तक्रारी ३०% ने कमी झाल्या असून, सदस्यांना डिजिटल पोर्टलवर सहज प्रवेश मिळेल.

कर्मचाऱ्यांसाठी तयारी कशी करावी?

कर्मचाऱ्यांनी आपला युआन सक्रिय करावा आणि केवायसी (आधार, पॅन, बँक डिटेल्स) अपडेट ठेवावी. ईपीएफओ युनिफाइड मेंबर पोर्टलवर जाऊन हे सहज करता येईल. आधार-लिंक्ड युआन असल्यास वैयक्तिक माहिती (नाव, जन्मतारीख) थेट अपडेट करता येते, नियोक्त्याच्या सत्यापनाशिवाय. नोकरी बदलताना नवीन नियोक्त्याला युआन नंबर द्या, जेणेकरून हस्तांतरण तात्काळ सुरू होईल. ईपीएफओने 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत ही प्रणाली पूर्णपणे चालू करण्याचे नियोजन केले आहे.

भविष्यातील अपेक्षा

ही सुधारणा ईपीएफओला पूर्णपणे डिजिटल बनवेल, ज्यामुळे पीएफ, पेन्शन आणि दाव्यांच्या प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होतील. कर्मचाऱ्यांना व्याज हानी होणार नाही आणि सेवानिवृत्ती निधी सुरक्षित राहील. ईपीएफओचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणतात की, ही प्रणाली 10 कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी क्रांती घडवेल. मात्र, युआन सक्रिय नसल्यास समस्या येऊ शकते, म्हणून तात्काळ अपडेट करा. ही योजना नोकरी बदलण्याच्या भीतीतून मुक्ती देईल आणि आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी देईल.

