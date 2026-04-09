तब्बल ₹672 कोटींचा मदतीचा हात... कोणत्या बँकेच्या मदतीसाठी पुढे आलं फडणवीस सरकार? कोणाला होणार फायदा?

Good News For Farmers: शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा फायदा कसा होणार आहे? ही बँक नेमकी आहे कोणती? या बँकेसंदर्भातील जबाबदारी आता कोणावर सोपवली जाणार आहे? जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...

Swapnil Ghangale | Apr 09, 2026, 11:04 AM IST
महाराष्ट्रातील एका बँकेला शेकडो कोटींची मदत करणार सरकार

राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील एका बँकेला शेकडो कोटींची मदत करण्याचं ठरवलं आहे. जाणून घेऊयात ही बँक कोणती आणि याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार

शेकडो कोटींची मदत

गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत अडकलेल्या एका मोठ्या बँकेला राज्य सरकारने शेकडो कोटींची मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

ही बँक कोणती?

राज्य सरकारने मदतीचा हात पुढे केलेल्या या बँकेचं नाव आहे, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक!  

672 कोटी रुपयांच्या मदतीला मंजुरी

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य शासनाने 30 मार्च 2026 रोजी 672 कोटी रुपयांच्या भरीव भांडवली मदतीला मंजुरी दिली आहे.  

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा

या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नवसंजीवनी मिळणार आहे.

सर्वाधिक फायदा शेतकऱ्यांनाच

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुनरुज्जीवनामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सुगीचे दिवस येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा शेतकऱ्यांनाच होणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर नवी जबाबदारी

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा धोरणात्मक युनिटच्या सहकार्याने एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात आला होता.

धोरणात कोणत्या गोष्टींवर देण्यात आलाय भर?

रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांची पूर्तता करणे आणि बँकेची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करणे, यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)  

