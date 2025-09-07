English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतातील 120 कोटी मोबाईल यूजर्सचं टेन्शन कायमच मिटलं; 1 वर्षाच्या रिचार्जसंदर्भात मोठी अपडेट!

Pravin Dabholkar | Sep 07, 2025, 06:00 PM IST
Mobile Recharge: महागड्या रिचार्जमुळे हैराण झालेल्यांसाठी आता दिलासा मिळणार आहे.

भारतातील 120 कोटी मोबाईल यूजर्सचं टेन्शन कायमच मिटलं; 1 वर्षाच्या रिचार्जसंदर्भात मोठी अपडेट!

Mobile Recharge Plane: आधुनिक युगात मोबाईल फोन ही जीवनाची गरज बनली आहे. मात्र, रिचार्ज प्लॅन नसल्यास त्याचा उपयोग मर्यादित राहतो. महागड्या रिचार्जमुळे हैराण झालेल्यांसाठी आता दिलासा मिळणार आहे.

मोबाईलचा विस्तारित वापर:

आज मोबाईल फक्त बोलण्यासाठी किंवा संदेश पाठवण्यासाठीच नाही, तर व्हिडिओ कॉल, कागदपत्रे देवाणघेवाण, ऑनलाइन पेमेंट आणि बँकिंगसारख्या अनेक कामांसाठी महत्त्वाचा साधन बनला आहे.

दुहेरी सिम

भारतात बहुतेक नागरिकांकडे दोन सिम कार्ड असतात. खासगी टेलिकॉम कंपन्यांनी रिचार्जच्या किमती वाढवल्याने दोन्ही सिमसाठी एकाच वेळी रिचार्ज करणे कठीण बनले आहे.

नवीन दीर्घकालीन उपाय:

ग्राहकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन टेलिकॉम कंपन्यांनी आता दीर्घ वैधता असलेले प्लॅन बाजारात आणले आहेत. जिओ, एअरटेल, व्ही आणि बीएसएनएल हे १२० कोटींपेक्षा जास्त वापरकर्त्यांना वार्षिक रिचार्जच्या चिंतेतून मुक्त करू शकतात.

जिओचा आकर्षक पर्याय:

जिओ वापरकर्त्यांसाठी ३५९९ रुपये किमतीचा प्लॅन उपलब्ध आहे, जो ३६५ दिवसांसाठी वैध आहे. यात अमर्यादित कॉलिंग, दररोज २.५ जीबी डेटा, १०० मोफत एसएमएस आणि ९० दिवसांसाठी जिओ सिनेमाचे सबस्क्रिप्शन मिळते.

एअरटेलचा सोयीस्कर प्लॅन:

एअरटेल ग्राहकांसाठी २२४९ रुपये किमतीचा प्लॅन ३६५ दिवसांसाठी तणावरहित अनुभव देतो. यात सर्व नेटवर्कवर अमर्यादित कॉलिंग आणि एकूण ३० जीबी डेटा, तसेच १२ महिन्यांसाठी पर्प्लेक्सिटीचे सबस्क्रिप्शन आहे.

व्होडाफोन आयडियाचे विविध पर्याय:

व्ही कंपनीकडे १९९९ रुपयांपासून ते ३७९९ रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक प्लॅन आहेत. १९९९ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये ३६५ दिवसांसाठी अमर्यादित कॉलिंग, २४ जीबी डेटा आणि ३६०० मोफत एसएमएस मिळतात.

बीएसएनएल

बीएसएनएल ग्राहकांसाठी १९९९ रुपये किमतीचा प्लॅन ३६५ दिवसांसाठी उपयुक्त आहे. यात अमर्यादित कॉलिंगसह एकूण ६०० जीबी डेटा उपलब्ध आहे, ज्यामुळे संपूर्ण वर्षभर चिंता मुक्त राहता येते.

ग्राहकांसाठी फायदा:

हे दीर्घकालीन प्लॅन ग्राहकांना वारंवार रिचार्ज करण्यापासून वाचवतात आणि मोबाईलचा वापर अधिक सुलभ बनवतात, विशेषतः ज्यांच्याकडे दोन सिम आहेत.

निवड कशी करावी?:

तुमच्या वापरानुसार (डेटा, कॉलिंग किंवा मनोरंजन) जिओ, एअरटेल, व्ही किंवा बीएसएनएलमधील योग्य प्लॅन निवडा. प्रत्येक कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन नवीनतम ऑफर तपासा.

