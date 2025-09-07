भारतातील 120 कोटी मोबाईल यूजर्सचं टेन्शन कायमच मिटलं; 1 वर्षाच्या रिचार्जसंदर्भात मोठी अपडेट!
Pravin Dabholkar | Sep 07, 2025, 06:00 PM IST
Mobile Recharge: महागड्या रिचार्जमुळे हैराण झालेल्यांसाठी आता दिलासा मिळणार आहे.
1/10
भारतातील 120 कोटी मोबाईल यूजर्सचं टेन्शन कायमच मिटलं; 1 वर्षाच्या रिचार्जसंदर्भात मोठी अपडेट!
2/10
मोबाईलचा विस्तारित वापर:
3/10
दुहेरी सिम
4/10
नवीन दीर्घकालीन उपाय:
5/10
जिओचा आकर्षक पर्याय:
6/10
एअरटेलचा सोयीस्कर प्लॅन:
7/10
व्होडाफोन आयडियाचे विविध पर्याय:
8/10
बीएसएनएल
9/10