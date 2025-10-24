English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुकेश अंबानींचा आतापर्यंतचा सर्वात स्वस्त प्लान! 2GB डेटा अन् 50GB Jio AI Cloud, किंमत ऐकून बसेल धक्का

रिलायन्स जिओकडून ग्राहकांना जबरदस्त दिवाळी गिफ्ट. खिशाला परवडतील रुपयाच्या आत सर्वात भारी प्लान 

Dakshata Thasale | Oct 24, 2025, 09:19 AM IST
रिलायन्स जिओकडून ग्राहकांना जबरदस्त दिवाळी गिफ्ट. खिशाला परवडतील रुपयाच्या आत सर्वात भारी प्लान 

या प्लॅनमध्ये अमर्यादित कॉलिंग, दैनिक डेटा, एसएमएस कोटा आणि मोफत 50 जीबी जिओएआयक्लाउड स्टोरेज उपलब्ध आहे. कंपनीने 349 ते 449 रुपयांपर्यंत किमतीचे चार नवीन प्लॅन लाँच केले आहेत.

या सणासुदीच्या काळात, रिलायन्स जिओने 500 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या वापरकर्त्यांसाठी काही खास प्रीपेड प्लॅन लाँच केले आहेत. या प्लॅनमध्ये अमर्यादित कॉलिंग, दैनिक डेटा, एसएमएस कोटा आणि मोफत 50जीबी जिओएआयक्लाउड स्टोरेज उपलब्ध आहे. 

कंपनीने 349 ते 449 रुपयांपर्यंत किमतीचे चार नवीन प्लॅन लाँच केले आहेत. हे सर्व फेस्टिव्ह ऑफर श्रेणीत येतात आणि नवीन ग्राहकांसाठी जिओ गोल्ड बेनिफिट्स आणि जिओहोम ट्रायल अॅक्सेस देखील समाविष्ट आहे.

349 रुपयांचा जिओ प्लॅन

हा प्लॅन 28 दिवसांसाठी वैध आहे आणि वापरकर्त्यांना दररोज २ जीबी हाय-स्पीड डेटा देतो. याचा अर्थ तुम्हाला संपूर्ण प्लॅनमध्ये एकूण 56 जीबी डेटा मिळेल. यात अमर्यादित व्हॉइस कॉलिंग, दररोज 100 एसएमएस, जिओटीव्ही आणि तीन महिन्यांचे जिओहॉटस्टार मोबाइल/टीव्ही सबस्क्रिप्शन देखील मिळेल. या प्लॅनचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे ग्राहकांना 50 जीबी मोफत जिओएआयक्लाउड स्टोरेज मिळते, जिथे तुम्ही तुमचे फोटो, व्हिडिओ आणि कागदपत्रे साठवू शकता.  

399 जिओ प्लॅन

या ₹399 प्लॅनची ​​वैधता 28 दिवसांची आहे, परंतु ती दररोज 2.5 जीबी हाय-स्पीड डेटा देते, एकूण ७० जीबी डेटा. अमर्यादित कॉलिंग, 100 एसएमएस/दिवस, जिओटीव्ही, तीन महिन्यांचे जिओहॉटस्टार सबस्क्रिप्शन आणि 50 जीबी जिओएआयक्लाउड स्टोरेज असे इतर सर्व फायदे अपरिवर्तित आहेत. हा प्लॅन अशा ग्राहकांसाठी सर्वोत्तम आहे जे खूप डेटा वापरतात, जसे की जे ऑनलाइन व्हिडिओ किंवा गेम स्ट्रीम करतात.

445 चा जिओ प्लॅन

445रुपयांचा हा प्लॅन 28 दिवसांची वैधता देखील देतो आणि वापरकर्त्यांना दररोज २ जीबी डेटा (एकूण ५६ जीबी) देतो. हा केवळ डेटा आणि कॉलिंगच नाही तर 10 प्रीमियम ओटीटी अॅप्सचा अॅक्सेस देखील देतो. तुम्हाला सोनी एलआयव्ही, झी5, लायन्सगेट प्ले, डिस्कव्हरी+, सन एनएक्सटी, कांच्छा लंका, प्लॅनेट मराठी, चौपाल, होईचोई आणि फॅनकोड सारख्या अॅप्सचे सबस्क्रिप्शन मिळेल. जिओटीव्ही, जिओएआयक्लाउड आणि तीन महिन्यांचे जिओहॉटस्टार सबस्क्रिप्शन देखील समाविष्ट आहे. कॉलिंग आणि एसएमएस फायदे येथे समान आहेत - अमर्यादित कॉल आणि दररोज 100 एसएमएस.

449 चा प्लॅन

जिओने अद्याप 449 रुपयांच्या प्लॅनची ​​सर्व माहिती उघड केलेली नसली तरी, ते इतर प्लॅनपेक्षा थोडे अधिक डेटा आणि ओटीटी फायदे देण्याची अपेक्षा आहे. हा प्लॅन अशा वापरकर्त्यांसाठी असेल जे एकाच पॅकमध्ये जास्त कंटेंट स्ट्रीम करू इच्छितात किंवा अनेक अॅप्सचे सबस्क्रिप्शन घेऊ इच्छितात.

प्लॅनमध्ये काय खास

या सर्व प्रीपेड प्लॅनमधील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे 50 जीबी मोफत जिओएआयक्लाउड स्टोरेज. हे वैशिष्ट्य तुम्हाला तुमच्या फायली क्लाउडमध्ये सेव्ह करण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे तुमच्या फोनची मेमरी भरली जात नाही. याव्यतिरिक्त, सर्व प्लॅन अमर्यादित कॉलिंग, एसएमएस आणि जिओटीव्ही सारखे फायदे देतात—म्हणजे डेटा, मनोरंजन आणि संप्रेषण दोन्ही एकाच पॅकमध्ये.  

कुठे खरेदी करायचे

हे सर्व प्लॅन MyJio अॅप, जिओ वेबसाइट आणि ऑफलाइन जिओ स्टोअर्सवर उपलब्ध आहेत. उत्सवाच्या ऑफरचा भाग म्हणून, निवडक पेमेंट ऍप्सवर कॅशबॅक आणि डिस्काउंट कूपन देखील दिले जात आहेत.

