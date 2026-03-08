₹63000000000 चं पॅकेज.. गुगलकडून पिचाईंना घसघशीत पगारवाढ; सॅलरी ब्रेकअप पाहिलं का?
Google CEO Sundar Pichai Total Salary Breakup: सुंदर पिचाई यांनी पगारच्या बाबतीत आता माक्रोसॉफ्टचे सत्या नाडेला आणि अॅपलच्या टीम कुक यांनाही मागे टाकलं असून त्यांच्या पगारमधून त्यांना कशापद्धतीने रक्कम दिली जाणार आहे ते समजून घेऊयात...
एवढा 6300 कोटींच्या पगारामधील पैसे सुंदर पिचाईंना कसे आणि किती मिळणार?
पिचाई पुन्हा एकदा चर्चेत
सत्या नाडेला आणि टीम कूकही पडले मागे
पुढील तीन वर्षांसाठी पगार ठरला
एवढा पगार कसा दिला जाणार?
पगारातील सर्वात मोठा भाग कोणता?
सुंदर पिचाईंच्या पगारातील सर्वात मोठा भाग हा, 'परफॉर्मन्स स्टॉक युनिट्स'चा आहे. या युनिट्सचं सध्याचं मूल्य 126 मिलियन डॉलर्स इतकं आहे. शेअर बाजारामधील कामगिरी चांगली राहिल्यास हे मूल्य दुप्पट होऊ शकतं. सुंदर पिचाईंनी त्यांचं टार्गेट पूर्ण केलं तर त्यांना 252 मिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंतची रक्कम त्यांना मिळू शकते.
बॅलेन्स सॅलरी वगळता सुंदर पिचाईंच्या पॅकेजचा विचार केला तर...
शेअर्स अन् स्टॉक्स...
पत्नीकडेही कंपनीचे शेअर्स
टीकाही झाली
इंजिनीअर म्हणून करिअरची सुरुवात
