Marathi News
  • फोटो
  • ₹63000000000 चं पॅकेज.. गुगलकडून पिचाईंना घसघशीत पगारवाढ; सॅलरी ब्रेकअप पाहिलं का?

₹63000000000 चं पॅकेज.. गुगलकडून पिचाईंना घसघशीत पगारवाढ; सॅलरी ब्रेकअप पाहिलं का?

Google CEO Sundar Pichai Total Salary Breakup: सुंदर पिचाई यांनी पगारच्या बाबतीत आता माक्रोसॉफ्टचे सत्या नाडेला आणि अॅपलच्या टीम कुक यांनाही मागे टाकलं असून त्यांच्या पगारमधून त्यांना कशापद्धतीने रक्कम दिली जाणार आहे ते समजून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Mar 08, 2026, 12:40 PM IST
1/12

एवढा 6300 कोटींच्या पगारामधील पैसे सुंदर पिचाईंना कसे आणि किती मिळणार?

sundarpichaisalary

गुगलकडून कंपनीचे सीईओ सुंदर पिचाईंना पगारवाढ जाहीर करण्यात आसली असून नवीन पगाराचे आकडे हे सर्व सामान्यांच्या कल्पनाशक्तीच्या बाहेरचे आहेत. या पगारामधील पैसे त्यांना कसे आणि किती मिळणार आहे यासंदर्भातील सॅलरी ब्रेकअप फारच थक्क करणारं आहे. नेमका हा एवढा पैसा मिळणार कसा ते जाणून गेऊयात...

2/12

पिचाई पुन्हा एकदा चर्चेत

sundarpichaisalary

गुगलचे कार्यकारी अध्यक्ष सुंदर पिचाई पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. विशेष म्हणजे यावेळेस ते कोणत्याही भाषणासाठी किंवा नव्या प्रोडक्टमुळे चर्चेत आले नसून त्यांच्या पगारामुळे चर्चेत आलेत.

3/12

सत्या नाडेला आणि टीम कूकही पडले मागे

sundarpichaisalary

गुगलची पालक कंपनी असलेल्या अल्फाबेटने पिचाईंचं नवं सॅलरी पॅकेज जाहीर केलं आहे. नव्या पॅकेजमुळे सुंदर पिचाईंनी माक्रोसॉफ्टचे सत्या नाडेला आणि अॅपलच्या टीम कूक यांनाही पगाराच्या बाबतीत मागे टाकलं आहे.

4/12

पुढील तीन वर्षांसाठी पगार ठरला

sundarpichaisalary

पुढील तीन वर्षांसाठी सुंदर पिचाई यांचा संभाव्य पगार 692 मिलियन डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार सुमारे 6 हजार300 कोटी रुपये इतका झाला आहे.  

5/12

एवढा पगार कसा दिला जाणार?

sundarpichaisalary

आता सुंदर पिचाईंना एवढा पगार कसा दिला जाणार असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. तर त्यांच्या पगाराचे मुख्य चार भाग आहेत. बेसिक सॅलरी, बोनस, स्टॉक/शेअर्स आणि परफॉर्मन्स स्टॉक युनिट्स असे हे चार भाग आहेत. 

6/12

पगारातील सर्वात मोठा भाग कोणता?

sundarpichaisalary

सुंदर पिचाईंच्या पगारातील सर्वात मोठा भाग हा, 'परफॉर्मन्स स्टॉक युनिट्स'चा आहे. या युनिट्सचं सध्याचं मूल्य 126 मिलियन डॉलर्स इतकं आहे. शेअर बाजारामधील कामगिरी चांगली राहिल्यास हे मूल्य दुप्पट होऊ शकतं. सुंदर पिचाईंनी त्यांचं टार्गेट पूर्ण केलं तर त्यांना 252 मिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंतची रक्कम त्यांना मिळू शकते.  

7/12

बॅलेन्स सॅलरी वगळता सुंदर पिचाईंच्या पॅकेजचा विचार केला तर...

sundarpichaisalary

बॅलेन्स सॅलरी वगळता सुंदर पिचाईंच्या पॅकेजचा विचार केला तर त्यांना दरवर्षी जवळपास 2100 कोटी रुपये मिळतात. गुगलने पहिल्यांदाच पिचाई यांना 35 कोटी अमेरिकी डॉलर्सच्या स्टॉक इन्सेंटिव्हची घोषणा केली आहे. 

8/12

शेअर्स अन् स्टॉक्स...

sundarpichaisalary

कंपनीच्या ऑटोनॉमस प्रोजेक्टच्या प्रगतीशी स्टॉक इन्सेंटिव्हचा थेट संबंध असेल. पिचाई यांना 13 मिलियन डॉलर्सचे वायमो स्टॉक्स मिळालेत. तसेच त्यांना 4.5 कोटी डॉलरच्या किंमतीचे शेअर्स दिले जाणार आहेत. 

9/12

पत्नीकडेही कंपनीचे शेअर्स

sundarpichaisalary

याशिवाय 53 वर्षीय सुंदर पिचाई आणि त्यांच्या पत्नीकडे गुगलचे 16.7 लाख शेअर्सही आहेत. या शेअर्सची किंमत 4 हजार कोटी रुपये इतकी होते.   

10/12

टीकाही झाली

sundarpichaisalary

सुंदर पिचाई हे 2004 पासून गुगलसोबत काम करत आहेत. त्यांनी क्रोम ब्राउझर डेव्हलप करण्याबरोबर अँड्रॉइड विभागाचं नेतृत्व केलं. आधी त्यांच्यावर टीका झाली. पिचाई हे एआय नीट फॉलो करत नसून ते यात स्लो असल्याची टीका झाली.

11/12

इंजिनीअर म्हणून करिअरची सुरुवात

sundarpichaisalary

2004 साली गुगलमध्ये इंजिनीअर म्हणून करिअरची सुरुवात केली. त्यांनी क्रोम जीमेल आणि अँड्रॉइटच्या उत्पादनांमध्ये मोलाचं योगदान दिलं. त्यांनी 2015 मध्ये अल्फाबेटचे सीईओ लॅरी पेज यांची जागा घेतली.

12/12

एआयवर सुरु आहे काम

sundarpichaisalary

ओपनएआयने 2022 साली चॅटजीपीटी लॉन्च केलं. त्यानंतर गुगलने आपलं जेमिनी हा एआय प्लॅटफॉर्म लॉन्च केला आणि त्याचा इतर सेवांमध्ये समावेश केला आहे. सध्या गुगल पिचाईंच्या नेतृत्वाखाली एआयवर भरपूर काम करत आहे. (सर्व फोटो सुंदर पिचाईंच्या ट्विटरवरुन साभार)

