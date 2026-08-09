Google चा मोठा झटका! आज रात्रीपासून सर्वात लोकप्रिय असणारी'ही' सुविधा होणार पूर्णपणे बंद

आज रात्री 12 वाजेनंतर गूगल वापरकर्त्यांना मोठा झटका देणार आहे. सर्वात लोकप्रिय असणारी एक सुविधा पूर्णपणे बंद करणार आहे.
गूगल ड्राईव्हद्वारे फोटो आणि व्हिडिओंचा बॅकअप घेण्याची सुविधाबद्दल तुम्हा आम्हाला सगळ्यांना माहितीये. तुम्ही देखील वापरत असला तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे.
विंडोज किंवा मॅकवरून फोटो आणि व्हिडिओंचा बॅकअप घेण्यासाठी डेस्कटॉपसाठी असलेले गूगल ड्राईव्ह ॲप वापरत असाल तर आता सर्तक व्हा.
कारण आज रात्री 12 वाजेनंतर गूगल मोठा बदल करणार आहे. गूगल डेस्कटॉप ॲपद्वारे गूगल फोटोजवर फोटो आणि व्हिडीओंचा बॅकअप घेण्याची सुविधा पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बदलामुळे, जे वापरकर्ते पूर्वी त्यांच्या पीसी किंवा लॅपटॉपवरून फोटोंचा स्वयंचलित बॅकअप घेण्यासाठी Google Drive ॲप वापरत होते. त्यांना पुढे काय करायचं याबद्दल गुगलने सांगितलं आहे की, यासाठी त्यांना आता बॅकअप घेणे सुरू ठेवण्यासाठी Google Photos इंटरफेसवर जावे लागणार आहे.
Google ने 15 जून, 2026 पासून हा बदल लागू करण्यासाठी सुरुवात झाली आहे. तर ॲपद्वारे वापरकर्त्यांना सूचना देण्यात येणार आहे. संक्रमण कालावधीत जुने बॅकअप फोल्डर्स कार्यरत राहणार आहे.
कंपनीने ड्राइव्ह ॲपद्वारे नवीन बॅकअप फोल्डर्स जोडण्याचा पर्याय आधीच बंद करण्यात आला आहे. 10 ऑगस्टनंतर, हे वैशिष्ट्य ॲपमधून पूर्णपणे काढून टाकले जाणार आहे. गूगल ड्राइव्हद्वारे गूगल फोटोजवर नवीन फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड करता येणार नाही.
हा बदल फक्त फोटो आणि व्हिडिओ बॅकअपच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित असणार आहे. डेस्कटॉपसाठी असलेल्या गूगल ड्राइव्हद्वारे तुमच्या फाइल्स सिंक करणे पूर्वीप्रमाणेच सुरु असणार आहे.
हे अपडेट अशा विंडोज आणि मॅक वापरकर्त्यांवर परिणाम करेल जे त्यांच्या संगणकावरून Google Photos मध्ये फोटो आणि व्हिडिओंचा स्वयंचलित बॅकअप घेण्यासाठी Google Drive for desktop ॲप वापरतात. जे वापरकर्ते केवळ फाईल्स आणि फोल्डर्स सिंक करण्यासाठी गूगल ड्राईव्ह वापरतात, किंवा जे आधीपासूनच गूगल फोटोजद्वारे बॅकअप व्यवस्थापित करतात, त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असंही गूगलने स्पष्ट केले आहेत.
गुगलच्या म्हणण्यानुसार, ज्या फोटो आणि व्हिडिओंचा आधीच बॅकअप घेतला आहे, ते गुगल फोटोजमध्ये पूर्णपणे सुरक्षित असणार आहे. वापरकर्त्यांना त्यांची जुनी सामग्री पुन्हा अपलोड करण्याची गरज नाही. हे अपडेट फक्त आतापासून अपलोड होणाऱ्या नवीन फोटो आणि व्हिडिओंसाठीचे असणार आहे. त्यामुळे नियम फोटो व्हिडीओ अपलोड करताना हा नियम असणार आहे.
तुम्ही 10 ऑगस्टपर्यंत सेटिंग बदलली नाही, तर तुमची सध्याची गूगल फोटोज लायब्ररी सुरक्षित राहील असं गुगलकडून सांगण्यात आलंय. मात्र, अंतिम मुदतीनंतर तुमच्या कॉम्प्युटरवर सेव्ह केलेले नवीन फोटो किंवा व्हिडिओ आपोआप अपलोड होणार हे लक्षात घ्या. स्वयंचलित बॅकअप पुन्हा सुरू करण्यासाठी, वापरकर्त्यांना गूगल फोटोजवर जाऊन ते फोल्डर्स रीसेट करणे गरजे असणार आहे. तोपर्यंत, नवीन फोटो आणि व्हिडिओ मॅन्युअली अपलोड करणे गरजेचे असणार आहे.
सगळ्यात पहिले तुमच्या कॉम्प्युटरवर गुगल फोटोज उघडा आणि बॅकअपसाठी वापरत असलेल्या त्याच गुगल अकाउंटने साइन इन करा. आता गुगल फोटोजच्या बॅकअप सेटिंग्जमध्ये जा. त्यानंतर फोल्डर्सचा बॅकअप घेण्याचा पर्याय निवडा. मग तुम्ही पूर्वी गूगल ड्राइव्ह ॲप वापरून बॅकअप घेतलेले फोल्डर्स पुन्हा निवडा. सेटिंग्ज सेव्ह करा, जेणेकरून आता नवीन फोटो आणि व्हिडिओंचा बॅकअप गूगल ड्राइव्हऐवजी थेट गूगल फोटोजद्वारे घेतला जाणार आहे . हे करताना बॅकअप चालू आहे की नाही हे नक्की तपासा.