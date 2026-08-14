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Google Pixel 11 वर धमाकेदार ऑफर! 89,999 चा मोबाईल फक्त 49,999 रुपयात, वाचा संपूर्ण माहिती

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 14, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:51 PM IST
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गुगलने भारतात आपली नवीन पिक्सल 11 सिरीज लॉन्च केली आहे. या सिरीजमधील सर्वात स्वस्त मॉडेल असलेल्या पिक्सल 11 ची किंमत 89,999 पासून सुरू होते. तथापि, लॉन्च इव्हेंटमध्ये जाहीर केलेल्या ऑफर्सनुसार, काही ग्राहकांसाठी या फोनची प्रभावी किंमत 49,999 इतकी कमी असू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Google Pixel 11 offer2/7

योग्य बँक ऑफर्सचा फायदा घेऊन आणि आपला जुना फोन एक्सचेंज करून 40,000 पर्यंतची बचत करता येऊ शकते. मात्र, 49,999 या किमतीबद्दल एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. पिक्सेल 11 ची किंमत थेट 49999 नाही. ही किंमत बँक कॅशबॅक, एक्सचेंज बोनस आणि तुमच्या जुन्या फोनचे एक्सचेंज मूल्य यांचा समावेश करून मोजली जाते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Google Pixel 11 Sale3/7

प्रत्येक ग्राहकाला पिक्सेल 11 या कमी किमतीत मिळेलच याची खात्री नाही. तुम्हाला मिळणारा लाभ तुमच्या बँक कार्डवर आणि एक्सचेंज केल्या जाणाऱ्या फोनच्या मूल्यावर अवलंबून असेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Google Pixel 11 sale price4/7

गुगलने पिक्सेल 11 च्या खरेदीवर निवडक कार्डधारकांना 10,000 रुपयांपर्यंतच्या कॅशबॅकची घोषणा केली आहे. एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय क्रेडिट कार्डने पेमेंट करणारे ग्राहक या लाभाचा फायदा घेऊ शकतात. पिक्सेल स्मार्टफोनची विक्री 20 ऑगस्टपासून सुरू होईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

Google Pixel 11 offer Price5/7

बँकेच्या ऑफर व्यतिरिक्त, तुमचा जुना फोन एक्सचेंज केल्यावर 9,000 पर्यंतचा एक्सचेंज बोनस देखील दिला जात आहे. यामध्ये जुन्या फोनची वास्तविक एक्सचेंज किंमत जोडली जाईल. याचा अर्थ असा की, जर तुम्हाला पूर्ण 10,000 बँक कॅशबॅक आणि 9,000 एक्सचेंज बोनस मिळाला, तर मूळ किंमत एकूण 19,000 ने कमी होईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

How to get Google Pixel 11 at 499996/7

आता, 89,999 किंमत असलेल्या पिक्सेल ११ ची प्रभावी किंमत 49,999 पर्यंत कमी करण्यासाठी, उर्वरित 21,000 चा फायदा तुमच्या जुन्या फोनच्या एक्सचेंज व्हॅल्यूमधून मिळायला हवा. याचा अर्थ असा की, जर तुम्हाला तुमच्या जुन्या फोनसाठी चांगली एक्सचेंज व्हॅल्यू मिळाली आणि तुम्ही सर्व ऑफर्सचा पूर्ण फायदा घेतला, तरच फोनची प्रभावी किंमत 49,999 पर्यंत पोहोचू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Pixel 11 Price in India7/7

तुमच्या जुन्या फोनची एक्सचेंज व्हॅल्यू 15,000 आहे. जर तुम्हाला 9,000 चा एक्सचेंज बोनस आणि 10,000 चा बँक कॅशबॅक मिळाला, तर एकूण फायदा 34,000 पर्यंत होऊ शकतो. परिणामी, 89,999 किंमत असलेला पिक्सेल 11 तुम्हाला प्रत्यक्षात अंदाजे 55,999 मध्ये मिळू शकेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Google Pixel 11
tech news
marathi news

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