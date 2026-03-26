नाटकं पुरे झाली! आता पाइप गॅस घ्यावाच लागेल, सरकारने नेमके कोणते नियम बदलले?

  LPG च्या तुटवड्यामध्ये सामान्यांची गैरसोय होत आहे. गॅस एजन्सीबाहेर लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. असं असताना सरकारने आता नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. 

Dakshata Thasale | Mar 26, 2026, 05:03 PM IST
Essential Commodities Act:  LPG च्या तुटवड्यामध्ये सामान्यांची गैरसोय होत आहे. गॅस एजन्सीबाहेर लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. असं असताना सरकारने आता नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. 

इराण-इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम सामान्यांच्या जगण्यावर झाला आहे. जीवनावश्यक वस्तू मिळणं कठीण झालं आहे. दैनंदिन कामांसाठी आवश्यक असलेला LPG गॅस मिळणं कठीण झालं आहे. सरकारने आता LPG गॅसपाठोपाठ पाइप गॅसच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. 

आखाती देशांमध्ये वाढत्या तणावामुळे आणि होर्मुजमधील वाढत्या धोक्यामुळे संपूर्ण जगात एनर्जी सप्लाय होण्यावर परिणाम झाला आहे. असं असताना जगातील जवळपास 20 टक्के तेल आणि गॅस याच मार्गाने येत असल्यामुळे थेट परिणाम ग्लोबल मार्केटवर होताना दिसत आहे. अशात भारतात LPG चा तुटवडा होत असल्याच दिसून आलं. सरकारने यावर निर्णय घेत पाइप गॅस लाईनच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. 

LPG च्या मॉडेलमध्ये मोठे बदल

आवश्यक वस्तू अधिनियम (Essential Commodities Act)याच्या अंतर्गत नवीन आदेश लागू केले आहेत. उद्दिष्ट स्पष्ट आहे की, जिथे पाईपद्वारे गॅस उपलब्ध आहे, तिथे सिलिंडर आता पोहोचणार नाही. या धोरणाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे "पीएनजी फर्स्ट" (PNG First) असा दृष्टिकोन आहे. आता, ज्या शहरी भागांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू उपलब्ध आहे, तिथे एलपीजी सिलिंडर टप्प्याटप्प्याने बंद केले जातील. यामुळे गॅसचा पुरवठा अधिक स्थिर होईल. तसेच वाहतूक खर्च कमी होईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.

स्थानिकांचा हा प्रश्न सुटणार

आतापर्यंत पाईपलाईन टाकण्यामधील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे विविध संस्थांकडून परवानगी मिळवणे. ज्यासाठी अनेकदा महिने, किंबहुना वर्षेही लागत असत. हा नवीन आदेश थेट हा अडथळा दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. सरकारने गेल (GAIL), आयजीएल (IGL), एमजीएल (MGL) आणि अदानी टोटल गॅस (Adani Total Gas) यांसारख्या कंपन्यांना अनिवार्य मार्गाधिकार (mandatory right of way) दिला आहे. याचा अर्थ असा की, रेल्वे, महामार्ग प्राधिकरणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यापुढे पाईपलाईन प्रकल्पांना अडथळा आणू शकणार नाहीत. यामुळे गॅस नेटवर्कचा विस्तार पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल.

10 दिवसांत मिळणार मंजूरी

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना होणाऱ्या विलंबाचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे मंजुरी प्रक्रिया होती. यात पूर्णपणे बदल करण्यात आला आहे. शहरी भागातील पाइपलाइन प्रकल्पांना आता 10 दिवसांच्या आत मंजुरी घेणे आवश्यक असेल, तर राष्ट्रीय प्रकल्पांना 60 दिवसांची मुदत दिली जाईल. या कालावधीत कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास, मंजुरी 'मान्य मंजुरी' मानली जाईल. याच मॉडेलमुळे देशातील महामार्ग आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला गती मिळाली होती.

कंपन्या आणि बाजारपेठेवर होणारा परिणाम

या निर्णयाचा परिणाम केवळ ग्राहकांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण गॅस उद्योगावर जाणवेल. गेल (GAIL) साठी, हे आपले नेटवर्क विस्तारण्याची आणि पारेषण महसूल वाढवण्याची एक संधी आहे, तर आयजीएल (IGL) आणि एमजीएल (MGL) सारख्या कंपन्यांना देशांतर्गत आणि सीएनजीच्या मागणीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे. 

औद्योगिक क्षेत्रात, गुजरात गॅस सारख्या कंपन्यांना शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटीच्या जलद विस्ताराचा फायदा होईल. दरम्यान, पेट्रोनेट एलएनजी (Petronet LNG) सारख्या कंपन्यांना एलएनजी आयातीची मागणी वाढलेली दिसू शकते. आयओसी (IOC), बीपीसीएल (BPCL) आणि एचपीसीएल (HPCL) सारख्या तेल कंपन्या देखील त्यांच्या पेट्रोल पंपांचे बहु-ऊर्जा केंद्रांमध्ये (multi-energy hubs) रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊ शकतात.  

एनर्जी लॉकडाऊनचा असा होणार फायदा?

हा बदल केवळ एलपीजीपुरता मर्यादित नाही, तर तो भारताच्या एकूण ऊर्जा धोरणाचा एक भाग आहे. सरकार आता पुरवठ्याचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी काम करत आहे, आणि सुमारे 27 देशांमधून होणारी आयात 40 हून अधिक देशांपर्यंत वाढवत आहे. 

भारताचे आपल्या ऊर्जा मिश्रणातील वायूचा वाटा सध्याच्या सुमारे 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचेही उद्दिष्ट आहे. वाहतूक क्षेत्रात, तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एलपीजी, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पायाभूत सुविधांचाही वेगाने विस्तार केला जात आहे.

संकटातून उदयास येणारी एक नवीन प्रणाली

या संपूर्ण घडामोडीतून मिळणारा सर्वात मोठा संदेश हा आहे की, भारत केवळ संकटांवर प्रतिक्रिया देण्याच्या धोरणाच्या पलीकडे जात आहे. इराण युद्धामुळे निश्चितच एक धोका निर्माण झाला होता, परंतु त्याच धोक्याने भारताला आपला सर्वात एलपीजी पुरवठा आणि लॉजिस्टिक्स सुधारण्याची संधी दिली.

BCCI चा मोठा निर्णय! यंदा IPL 2026 ची ओपनिंग सेरेमनी होणार नाही, नेमकं कारण काय?

'धुरंधर 2' मध्ये कात्री लावलेला 6 मिनिटांचा सीन पाहण्यासाठी चाहता थेट USA ला गेला, या सीनमध्ये नक्की आहे काय?

इराणने 'या' 5 मित्र देशांसाठी 'होर्मुझ'चा मार्ग केला खुला; इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची घोषणा, मग भारताचं काय?

गोलंदाजी करताना क्वचितच पाहिलं, त्यांनीही IPL मध्ये घेतल्या विकेट्स! कोण आहेत खेळाडू? बघा लिस्ट

