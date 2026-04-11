40 हजार पगार, सरकारी घर, मोफत विमान प्रवास अन् मोदींसोबत काम; सरकारची 4 प्रोफाइलसाठी Job Offer
Government Paid Job: चांगलं मानधन, थेट सरकारसोबत काम करण्याची संधी, राहण्याची व्यवस्था, विमान खर्च सरकारच उचलणार अशा कोणत्या संधी तरुणांसाठी उपलब्ध आहेत जाणून घेऊयात अगदी सविस्तरपणे....
Swapnil Ghangale | Apr 11, 2026, 02:03 PM IST
अर्ज कसा आणि कुठे करायचा वाचाच
सरकारी इंटर्नशिप करण्याची सुवर्णसंधी...
तुम्हाला कदाचित प्रश्न पडला असेल: कोणत्याही राजकीय वशिल्याशिवाय किंवा ओळखीशिवाय सरकारी इंटर्नशिप आणि ती ही थेट एखाद्या मंत्रालयात मिळवणे कसे शक्य आहे? मात्र अशी चिंता करण्याची गरज नाही कारण इथे कोणतीही गोष्ट ओळखीने होत नाही. तुम्ही पात्रतेचे निकष पूर्ण करत असाल, तर व्यावसायिक क्षेत्रात प्रत्यक्ष पाऊल टाकण्यापूर्वीच तुम्हाला भारत सरकारसोबत इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळेल. याबद्दल अधिक सविस्तर जाणून घेऊयात. सर्वाधिक 40 हजार रुपये महिना मानधन देणारी इंटर्नशिप, पैशांसोबतच घर, विमानाचा खर्च उचलणारी इंटर्नशिप अशा अनेक इंटर्नशिप या यादीत आहेत. त्यामुळे शेवटपर्यंत नक्की वाचा...
'पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना'
'पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना' ही 'कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालया'द्वारे (Ministry of Corporate Affairs) राबवली जाते. पाच वर्षांच्या कालावधीत देशातील आघाडीच्या 500 कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना कामाचा अनुभव मिळवून देण्याचं उद्दिष्ट या योजनेमधून साध्य करण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेअंतर्गत, विद्यार्थ्यांना दरमहा किमान 5 हजार इतके मानधन मिळेल. याव्यतिरिक्त, 6 हजार रुपये एकरकमी अनुदान देखील दिले जाईल.
पात्रतेचे निकष काय? किती दिवस करावं लागणार काम?
'पंतप्रधान इंटर्नशिप योजने'च्या पात्रतेच्या निकषांनुसार, अर्जदारांचे वय 21 ते 24 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. ज्या विद्यार्थ्यी दहावी किंवा बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत किंवा ज्यांच्याकडे आयटीआय प्रमाणपत्र, डिप्लोमा किंवा पदवी आहे, असे विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. या इंटर्नशिपचा कालावधी 12 महिन्यांचा असेल. अर्ज प्रक्रियेदरम्यान कोणताही गोंधळ होऊ नये याची खात्री करण्यासाठी पात्रतेचे निकष स्वतः तपासून पाहणे फायद्याचे ठरते. संबंधित मंत्रालयाच्या किंवा विभागाच्या वेबसाईटवर यासंदर्भातील अर्ज करता येईल.
...तर परराष्ट्र मंत्रालय तुमच्यासाठी योग्य
कोण करु शकतं अर्ज?
पात्रतेच्या निकषांनुसार, कोणत्याही शैक्षणिक शाखेतील पदवीधर, तसेच पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणारे विद्यार्थी या इंटर्नशिपसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. साधारणपणे, या इंटर्नशिपचा कालावधी 1 ते 3 महिन्यांचा असतो, किंवा अधिकृत अधिसूचनेत नमूद केल्यानुसार तो निश्चित केला जातो. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर यासंदर्भातील अर्ज करता येईल.
महिलांसाठी विशेष कार्यक्रम
20 हजार रुपये इतके, घर आणि विमान प्रवास
या कार्यक्रमांतर्गत 20 हजार रुपये इतके मानधन दिले जाते, तसेच निवास आणि प्रवासाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाते. 21 ते 40 वयोगटातील विद्यार्थिनी, सामाजिक कार्यकर्त्या किंवा शिक्षिका या कार्यक्रमात सहभागी होण्यास पात्र आहेत. या इंटर्नशिपचा कालावधी दोन महिन्यांचा असतो आणि वर्षातून चार वेळा या इंटर्नशिपचे आयोजन केले जाते. महिला आणि बाल विकास मंत्रालच्या वेबसाईटवर यासंदर्भातील माहिती मिळेल.
आधार कार्ड बनवणारी संस्था
