  • मोठी बातमी! सरकार या दोन बँकांचं विलिनीकरण करण्याच्या तयारीत, उभी राहणार देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक

मोठी बातमी! सरकार 'या' दोन बँकांचं विलिनीकरण करण्याच्या तयारीत, उभी राहणार देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक

Shivraj Yadav | Jan 07, 2026, 02:27 PM IST
Bank Merger: बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी असून, सरकार दोन मोठ्या बँकांचं विलिनीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. असं झाल्यास, ही बँक देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक होईल. दोन बँका एकत्र झाल्यास 25.5 कोटी ग्राहकांची मोठी बँक निर्माण होईल. 

Bank Merger: देशातील बँकिंग क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ सुरू आहे. सरकार दोन मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण करण्याची तयारी करत आहे. दोन्ही बँकांचे मुख्यालय मुंबईत आहे आणि जर हे विलीनीकरण झाले तर ते स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) नंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बनेल. यामुळे किती मोठा बदल होईल याची कल्पना करता येईल.   

एकत्रितपणे, ते अंदाजे 25.5 कोटी ग्राहकांसह एक मोठी बँक बनतील, जे SBI च्या 260 कोटी ग्राहकांपेक्षा थोडी कमी आहे. यामुळे बँकिंग प्रणालीत बदल होईल, बँक शाखांची रचना बदलेल आणि लाखो ग्राहकांच्या दैनंदिन बँकिंगवर परिणाम होईल. शिवाय, त्याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर होईल.  

सरकार दोन मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्याची तयारी करत आहे. बँकांना बळकटी देण्यासाठी आणि त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे.  

सरकार युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाचे विलीनीकरण करण्याची तयारी करत आहे. जर हे विलीनीकरण झाले तर स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) नंतर ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बनेल.  

यापूर्वी, अनेक माध्यमांच्या वृत्तांतातून दिसून आलं होतं की अर्थ मंत्रालय चेन्नईस्थित दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे - इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि इंडियन बँक - विलीनीकरण करण्याचा पर्याय विचारात घेत आहे. याव्यतिरिक्त, पंजाब अँड सिंध बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रसाठी योजना सुरू आहेत. या बँकांकडे इतर मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत कमी मालमत्ता आहे, म्हणून सरकार भविष्यात त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा विचार करू शकते.  

2017 ते 2020 दरम्यान, सरकारने 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले. यामुळे 2017 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून 12 झाली.  

जर युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाचे विलीनीकरण करण्याची सरकारची योजना अंमलात आली, तर ही एकत्रित बँक अंदाजे 15.67 लाख कोटींच्या मालमत्तेसह देशातील दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बनेल.  

ही बँक ऑफ बडोदाला मागे टाकेल, ज्याची मालमत्ता 18.62 लाख कोटी आहे. सध्या, देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आहे.  

यामुळे बँकिंग क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना चांगली सेवा मिळेल. यापूर्वी 2019-2020 मध्ये आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँकेत विलीनीकरण अशा प्रकारे विलीनीकरण झाले होते, ज्यामुळे बँका बळकट झाल्या. हे नवे पाऊल त्याच दिशेने आहे.  

अद्याप फक्त याची चर्चा सुरु असून, अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तथापि, जर असे झाले तर ते बँकिंग जगात एक नवीन इतिहास घडवेल. लहान बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केल्याने ओव्हरलॅप कमी होईल, खर्च वाचेल आणि नफा वाढेल.

