मोठी बातमी! सरकार 'या' दोन बँकांचं विलिनीकरण करण्याच्या तयारीत, उभी राहणार देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक
Bank Merger: बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी असून, सरकार दोन मोठ्या बँकांचं विलिनीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. असं झाल्यास, ही बँक देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक होईल. दोन बँका एकत्र झाल्यास 25.5 कोटी ग्राहकांची मोठी बँक निर्माण होईल.
Bank Merger: बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी असून, सरकार दोन मोठ्या बँकांचं विलिनीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. असं झाल्यास, ही बँक देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक होईल. दोन बँका एकत्र झाल्यास 25.5 कोटी ग्राहकांची मोठी बँक निर्माण होईल.