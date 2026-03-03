English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  Government Scheme: गाढवांना पाळण्यासाठी 50 लाख देतंय सरकार, कसा घ्यायचा फायदा? जाणून घ्या सर्वकाही!

Government Scheme: गाढवांना पाळण्यासाठी 50 लाख देतंय सरकार, कसा घ्यायचा फायदा? जाणून घ्या सर्वकाही!

Government Scheme: केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजनेअंतर्गत गाढव, घोडा आणि ऊंट पालनासाठी मोठी आर्थिक मदत जाहीर केलीय.

Pravin Dabholkar | Mar 03, 2026, 09:20 PM IST
1/9

Government Scheme: गाढवांना पाळण्यासाठी 50 लाख देतंय सरकार, कसा घ्यायचा फायदा? जाणून घ्या सर्वकाही!

Government Scheme give Rs 50 lakh for raising donkeys know benefit

Government Scheme: केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजनेअंतर्गत गाढव, घोडा आणि ऊंट पालनासाठी मोठी आर्थिक मदत जाहीर केलीय. ही योजना 2014 मध्ये सुरू झाली असून 2021-22 मध्ये सुधारित करण्यात आली. 

2/9

गाढवांची संख्या

Government Scheme give Rs 50 lakh for raising donkeys know benefit

देशात गाढवांची संख्या वेगाने कमी होत असल्याने (२०१९ च्या जनगणनेनुसार फक्त १.२३ लाख गधे उरले आहेत, २०१२ पासून ६०% घट) ही योजना संवर्धन आणि पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणली गेली आहे.

3/9

योजनेचा उद्देश काय?

Government Scheme give Rs 50 lakh for raising donkeys know benefit

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) चालवला जातो. योजनेचा मुख्य उद्देश गाढव, घोडा आणि ऊंट यांसारख्या स्थानिक प्रजात संवर्धन करणे, त्यांची संख्या वाढवणे, रोजगार निर्माण करणे आणि मांस, दूध, लोकर, चारा उत्पादन वाढवणे आहे. विशेषतः गध्यांच्या घटत्या संख्येला रोखणे आणि असंघटित क्षेत्राला संघटित करणे हा उद्देश आहे.

4/9

पात्र प्राणी आणि प्रजात

Government Scheme give Rs 50 lakh for raising donkeys know benefit

फक्त देशी (इंडिजिनस) प्रजातीचे गाढवे, घोडे आणि ऊंट पात्र आहेत. परदेशी नस्लांना अनुदान मिळत नाही. गाढवे पालनासाठी विशेष भर दिला जात आहे कारण त्यांची संख्या धोक्यात आहे. राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात यांसारख्या राज्यांत गाढवे जास्त आहेत.

5/9

अनुदानाची रक्कम आणि टक्केवारी

Government Scheme give Rs 50 lakh for raising donkeys know benefit

व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), स्वयंसहाय्य गट (SHG), संयुक्त दायित्व गट (JLG), शेतकरी कंपनी किंवा सेक्शन ८ कंपनीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५०% अनुदान मिळते, जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये पर्यंत. राज्य सरकारांना वीर्य स्टेशन आणि न्युक्लिअस ब्रीडिंग फार्मसाठी १० कोटी रुपयांपर्यंत मदत मिळते.

6/9

युनिट साइज

Government Scheme give Rs 50 lakh for raising donkeys know benefit

किमान ५० मादी + ५ नर युनिट, अनुदान ५० लाखांपर्यंत.   घोडा: किमान १० मादी + २ नर युनिट, अनुदान ५० लाखांपर्यंत.   ऊंट: युनिट साइझनुसार ३ लाख ते ५० लाख (उदा. १० मादी + १ नरसाठी ३-५ लाख, १०० मादी + १० नरसाठी ५० लाख). अनुदान दोन हप्त्यांत मिळते – पहिला हप्ता बँक लोन मंजूर झाल्यावर, दुसरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर.

7/9

लाभार्थी कोण?

Government Scheme give Rs 50 lakh for raising donkeys know benefit

व्यक्ती, SHG, FPO, JLG, FCO आणि सेक्शन ८ कंपनी पात्र आहेत. महिला उद्योजकांना विशेष प्रोत्साहन आहे. राज्य सरकारांना संवर्धनासाठी मदत मिळते. गध्यांच्या दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी FSSAI मान्यता घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

8/9

अर्ज कसा करावा?

Government Scheme give Rs 50 lakh for raising donkeys know benefit

संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. अधिकृत वेबसाइट nlm.udyamimitra.in वर अर्ज करावा. बँक कडून लोन घ्यावे लागते, त्यानंतर सरकारकडून अनुदान थेट दिले जाते. प्रकल्पासाठी घर, प्राणी खरेदी, विमा, चारा शेती इत्यादी खर्च कव्हर होतो.

9/9

फायदे काय?

Government Scheme give Rs 50 lakh for raising donkeys know benefit

ही योजना रोजगार वाढवते, स्थानिक प्रजातीचे संरक्षण करते आणि गध्यांच्या दूधासारख्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देते, आधुनिकीकरणामुळे पारंपरिक कामे कमी झाल्याने नव्या संधी निर्माण होत असल्याने शेतकरी आणि उद्योजकांनी याचा फायदा घ्यायला हवा.

