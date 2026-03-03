Government Scheme: गाढवांना पाळण्यासाठी 50 लाख देतंय सरकार, कसा घ्यायचा फायदा? जाणून घ्या सर्वकाही!
Government Scheme: केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजनेअंतर्गत गाढव, घोडा आणि ऊंट पालनासाठी मोठी आर्थिक मदत जाहीर केलीय.
Pravin Dabholkar | Mar 03, 2026, 09:20 PM IST
गाढवांची संख्या
योजनेचा उद्देश काय?
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) चालवला जातो. योजनेचा मुख्य उद्देश गाढव, घोडा आणि ऊंट यांसारख्या स्थानिक प्रजात संवर्धन करणे, त्यांची संख्या वाढवणे, रोजगार निर्माण करणे आणि मांस, दूध, लोकर, चारा उत्पादन वाढवणे आहे. विशेषतः गध्यांच्या घटत्या संख्येला रोखणे आणि असंघटित क्षेत्राला संघटित करणे हा उद्देश आहे.
पात्र प्राणी आणि प्रजात
अनुदानाची रक्कम आणि टक्केवारी
युनिट साइज
किमान ५० मादी + ५ नर युनिट, अनुदान ५० लाखांपर्यंत. घोडा: किमान १० मादी + २ नर युनिट, अनुदान ५० लाखांपर्यंत. ऊंट: युनिट साइझनुसार ३ लाख ते ५० लाख (उदा. १० मादी + १ नरसाठी ३-५ लाख, १०० मादी + १० नरसाठी ५० लाख). अनुदान दोन हप्त्यांत मिळते – पहिला हप्ता बँक लोन मंजूर झाल्यावर, दुसरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर.
लाभार्थी कोण?
अर्ज कसा करावा?
