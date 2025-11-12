English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Govinda's controversies : घटस्फोट, विवाहबाह्य संबंध तर कधी नऊ वर्षे चालणरा खटला, A टू Z माहिती

Govinda Net Worth:बॉलीवूड अभिनेता गोविंदा  बऱ्याच काळापसून कोणत्याना कोणत्या कारणामुळे चर्चेचा विषय बनत आहेत. कधी त्यांच्या घटस्फोटाच्या बातम्या रंगाता तर कधी गोविंदाचं मराठी अभिनेत्रीशी विवाहबाह्य संबंध असल्याच्या बातम्या वाऱ्याच्या वेगाने पसरतात.   

Nov 12, 2025, 02:49 PM IST
Govinda Controversies: 90 च्या दशकातील बॉलीवूड सुपरस्टार गोविंदाने त्याच्या दमदार डान्स, विनोद आणि अभिनयाच्या निराळ्या शैलीने लाखो लोकांची मने जिंकली. त्याचे आयुष्य प्रसिद्धी, संपत्तीसोबत बऱ्याच वादविवादांनी भरलेले आहे. तर  त्याच्या आयुष्यातील A टू Z गोष्टी जाणून घ्या. 

गोविंदाचे आयुष्य बॉलिवूड चित्रपटांइतकेच रंगीबेरंगी आणि चढ-उतारांनी भरलेले आहे. त्याच्या खऱ्या कथेत प्रसिद्धीसोबत अनेक आव्हानेही होती, पण गोविंदाने दाखवून दिले की प्रयत्न केले तर प्रत्येक अडचणीवर मात करता येते.  

गोविंदाची एकूण संपत्ती अंदाजे 150 कोटी आहे. त्याच्याकडे जुहूमध्ये एक आलिशान बंगला, महागड्या गाड्या आणि भरपूर संपत्ती आहेत. त्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत चित्रपट, ब्रँड जाहिराती आणि रिअल इस्टेट गुंतवणूक आहेत. गोविंदाचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे 12 कोटींपेक्षा जास्त आहे.  

गोविंदाने 1986 मध्ये 'इल्जाम' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. 'कुली नंबर 1', 'साजन चले ससुराल' आणि 'हसीना मान जायेगी' सारख्या सुपरहिट चित्रपटांनी त्याला 90 च्या दशकातील सुपरस्टार बनवले. त्याच्या विनोद आणि हटके डान्स स्टोप्सला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण या दमदार अभिनेत्याच्या कारकिर्दीला 2000 च्या दशकानंतर बऱ्याच चढ उतारांचा सामना करावा लागला.  

गोविंदा आणि दिग्दर्शक डेव्हिड धवन यांच्या जबरदस्त जोडीने 90 च्या दशकात बॉलिवूडला तब्बल 17 हून अधिक हिट चित्रपट दिले. या चित्रपटांमध्ये 'कुली नंबर 1,' 'हिरो नंबर 1,' 'राजा बाबू' आणि 'बडे मियाँ छोटे मियाँ' यांचा समावेश होता. पण 'पार्टनर' चित्रपटानंतर हे दोघं पार्टनर मतभेद झाल्यामुळे वेगळे पडले.  

2008 मध्ये, 'मनी है तो हनी है' या चित्रपटाच्या सेटवर, गोविंदाने संतोष राय नावाच्या एका व्यक्तीला गैरवर्तन केल्याबद्दल कानशिलात दिली. या घटनेनंतर, संतोषने गोविंदाविरुद्ध खटला दाखल केला.  

 हे प्रकरण जवळजवळ नऊ वर्षे चाललं. गोविंदाने सिद्ध केलं की त्याच्याकडे संतोषने केस मागे घेण्यासाठी 3-4 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचे व्हिडीओ आहेत. या पुराव्याच्या मदतीने गोविंदाने केस जिंकली.  

2004 मध्ये, गोविंदा काँग्रेस पक्षाकडून मुंबई उत्तर मतदारसंघातून खासदार झाला आणि 2004 ते 2009 पर्यंत संसदेत काम केले. नंतर त्यांनी राजकारण सोडले. 2004मध्ये, तो महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील होऊन राजकारणात परतले, परंतु त्यांची राजकीय कारकीर्द फारशी यशस्वी झाली नाही.  

गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्यात अलिकडेच घटस्फोटाच्या अफवा पसरल्या होत्या. या अफवांची सुरुवात 2024 मध्ये सुनीता यांनी दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या याचिकेपासून झाली होती, नंतर दोघांनी घटस्फोट घेणार नसल्याचे सांगितले असून 35 वर्षांहून अधिक काळापासून त्यांचे वैवाहिक जीवन अजूनही मजबूत आहे.

