Govinda's controversies : घटस्फोट, विवाहबाह्य संबंध तर कधी नऊ वर्षे चालणरा खटला, A टू Z माहिती
Govinda Net Worth:बॉलीवूड अभिनेता गोविंदा बऱ्याच काळापसून कोणत्याना कोणत्या कारणामुळे चर्चेचा विषय बनत आहेत. कधी त्यांच्या घटस्फोटाच्या बातम्या रंगाता तर कधी गोविंदाचं मराठी अभिनेत्रीशी विवाहबाह्य संबंध असल्याच्या बातम्या वाऱ्याच्या वेगाने पसरतात.
गोविंदाने 1986 मध्ये 'इल्जाम' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. 'कुली नंबर 1', 'साजन चले ससुराल' आणि 'हसीना मान जायेगी' सारख्या सुपरहिट चित्रपटांनी त्याला 90 च्या दशकातील सुपरस्टार बनवले. त्याच्या विनोद आणि हटके डान्स स्टोप्सला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण या दमदार अभिनेत्याच्या कारकिर्दीला 2000 च्या दशकानंतर बऱ्याच चढ उतारांचा सामना करावा लागला.
