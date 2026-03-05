English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • चेहरा उतरलाय, केसही कमी झालेत; गोविंदाच्या सल्ल्यानंतर सलमानने केलं होतं ऑपरेशन?

"चेहरा उतरलाय, केसही कमी झालेत"; गोविंदाच्या सल्ल्यानंतर सलमानने केलं होतं ऑपरेशन?

Govinda On Salman Khan Look: 2007 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या पार्टनर या कॉमेडी चित्रपटात सलमान खान आणि गोविंदा यांची जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडली. या चित्रपटाच्या आठवणी सांगताना गोविंदाने अलीकडेच एक मजेशीर खुलासा केला, ज्यात सलमानने त्याच्याकडून करिअरविषयी सल्ला घेतल्याचे सांगितले.

Priti Ved | Mar 05, 2026, 06:18 PM IST
twitter
1/8

'पार्टनर' चित्रपटातील लोकप्रिय जोडी

Govinda and Salman

2007 मध्ये आलेल्या पार्टनर चित्रपटात सलमान खानने प्रेम नावाच्या लव्ह गुरूची भूमिका केली तर गोविंदाने भास्कर नावाच्या साध्या आणि घाबरट माणसाची व्यक्तिरेखा साकारली.

twitter
2/8

गोविंदाने केला खास खुलासा

Govinda and Salman

अलीकडील मुलाखतीत गोविंदाने सांगितले की त्या काळात सलमान थोडा गोंधळलेला होता आणि त्याने करिअरबाबत मार्गदर्शन मागितले होते.

twitter
3/8

व्यक्तिमत्त्व बदलण्याचा सल्ला कामी आला

Govinda and Salman

गोविंदाने सलमानला टक्कल पडत चाललाय शरीरावर लक्ष दे, फिटनेस वाढव आणि लूक सुधार असा सल्ला दिला,  ज्यामुळे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात बदल होईल असे त्याने सांगितले.

twitter
4/8

... तेव्हा सलमान फिटनेसकडे वळलेला

Govinda and Salman

गोविंदाच्या मते त्यानंतर सलमानने व्यायाम सुरू केला, स्वतःवर काम केले आणि त्याच्या दिसण्यात मोठा बदल दिसू लागला.

twitter
5/8

नवीन सलमानची चर्चा

Govinda and Salman

गोविंदाने सांगितले की 'पार्टनर' चित्रपटानंतर दिसणारा सलमान पूर्वीपेक्षा वेगळा होता आणि त्याची स्क्रीनवरील प्रतिमा अधिक मजबूत झाली.

twitter
6/8

चित्रपटासाठी दिलेली शिफारस

Govinda and Salman

गोविंदाने दावा केला की या चित्रपटासाठी सलमानचे नाव त्यानेच सुचवले होते कारण त्याला वाटत होते की ही भूमिका त्याला चांगली शोभेल.

twitter
7/8

प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद

Govinda and Salman

डेव्हिड धवन दिग्दर्शित चित्रपटातील त्यांच्या जोडीला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि त्यातील विनोदी प्रसंग खूप लोकप्रिय झाले.

twitter
8/8

गोविंदाच्या करिअरला नवी चालना

Govinda and Salman

पार्टनरच्या यशामुळे गोविंदाला पुन्हा एकदा मोठी लोकप्रियता मिळाली आणि या चित्रपटासाठी त्याला अनेक पुरस्कारही मिळाले.

twitter
पुढील
अल्बम

