"चेहरा उतरलाय, केसही कमी झालेत"; गोविंदाच्या सल्ल्यानंतर सलमानने केलं होतं ऑपरेशन?
Govinda On Salman Khan Look: 2007 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या पार्टनर या कॉमेडी चित्रपटात सलमान खान आणि गोविंदा यांची जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडली. या चित्रपटाच्या आठवणी सांगताना गोविंदाने अलीकडेच एक मजेशीर खुलासा केला, ज्यात सलमानने त्याच्याकडून करिअरविषयी सल्ला घेतल्याचे सांगितले.
Priti Ved | Mar 05, 2026, 06:18 PM IST
'पार्टनर' चित्रपटातील लोकप्रिय जोडी
गोविंदाने केला खास खुलासा
व्यक्तिमत्त्व बदलण्याचा सल्ला कामी आला
... तेव्हा सलमान फिटनेसकडे वळलेला
नवीन सलमानची चर्चा
चित्रपटासाठी दिलेली शिफारस
