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फिफा वर्ल्ड कप फायनलच्या मैदानावरील गवत सुद्धा विकलं जाणार, एका तुकड्याची किंमत ऐकून डोळे फिरतील

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 12, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:13 PM IST

FIFA World Cup Final Ground Grass Sale : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची स्पर्धा आता शेवटच्या टप्प्यात पोहोचली आहे. क्वाटर फायनलचे सर्व सामने संपले असून आता स्पर्धा सेमी फायनलकडे वळली आहे. फिफा वर्ल्ड कपच्या अंतिम टप्प्यात आता फिफा कमाई करण्याची शेवटची संधी सुद्धा सोडत नाहीये. त्यांनी आता वर्ल्ड कप फायनलचा सामना ज्या पिचवर होणार आहे त्या पिचचा तुकडा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

 

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फिफाला यापूर्वी वर्ल्ड कपची तिकिटं आणि इतर गोष्टी या मोठ्या किंमतीत विकल्याबद्दल टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. फिफा वर्ल्ड कपच्या फायनल सामना हा न्यूजर्सीमधील मेटलाइफ स्टेडियममध्ये 19 जुलै रोजी होणार आहे. 

 

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फिफा वर्ल्ड कपच्या फायनल सामना होणाऱ्या न्यूजर्सीमधील मेटलाइफ स्टेडियमवरील पीचचा प्रत्येक तुकडा 450 डॉलर म्हणजेच जवळपास 43000 हजार रुपयांना विकला जात आहे. 

 

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फिफाच्या स्टोरनुसार प्रत्येक तुकड्याचा आकार हा 17.5 बाय 17.5 बाय 17.5 एवढा आहे. मात्र ही मापं इंच, सेंटीमीटर की मिलीमीटरमध्ये आहेत, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. स्पष्टीकरणासाठी पाठवलेल्या ई-मेलला फुटबॉलच्या प्रशासकीय मंडळाने त्वरित प्रतिसाद दिला नाही.

 

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फिफाच्या वेबसाईटवर लिहिण्यात आलं आहे की, 'फुटबॉलच्या इतिहासातील एक अस्सल ठेवा 2026 फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातील मैदानाचा  एक तुकडा हा आपल्या संग्रही ठेवा. मात्र मैदानाचे हे तुकडे केवळ अमेरिका आणि युरोपमधील पत्त्यांवरच पाठवले जातील'.

 

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फुटबॉल प्रेमी आतापासूनच याला ऑर्डर करू शकतात. फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची फायनल झाल्यावर हे तुकडे ऑर्डर केलेल्या व्यक्तींच्या पत्त्यावर पाठवले जातील. 

 

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फिफा वर्ल्ड कप फायनल 2026 चं सामान्य तिकीट हे 32,970 डॉलरपर्यंत विकलं जातं आहे. तसेच 32,970 डॉलरच्या या तिकिटांमध्ये भोजन आणि खाद्यपदार्थांचा सुद्धा समावेश आहे. 

 

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फिफा वर्ल्ड कपचा फायनल सामना हा 20 जुलै रोजी पार पडणार आहे. सेमी फायनल 1 सामना हा फ्रांस विरुद्ध स्पेन यांच्यात बुधवार 15 जुलै रोजी होणार आहे. तर सेमी फायनल 2 सामना हा इंग्लंड विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्यात गुरुवार 16 जुलै रोजी होणार आहे. 

TAGS:
fifa
FIFA World Cup 2026
marathi news
Football

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