English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Green field Expressway : खुशखबर! पुणे ते संभाजीनगर अवघ्या 3 तासांत; काय आहे हा 'गेमचेंजर प्लॅन'?

Pune Chhatrapati Sambhaji Nagar : छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे प्रवास सुसाट होणार असून 225 किलोमीटरचे अंतर आता 3 तासांतच होणार आहे. 

Neha Choudhary | Nov 13, 2025, 11:10 AM IST
twitter
1/8

 छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे या गेमचेंजर प्रकल्पाचं काम सुरु झालं असून लवकरच हा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. सध्या पुणे ते संभाजीनगर या प्रवासासाठी 8 ते 9 तास लागतो. 

twitter
2/8

एमएसआयडीसी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या तयारीत असून या मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. वाहतूक व्यवस्थेवरील ताणदेखील या महामार्गामुळे कमी होणार आहे. 

twitter
3/8

पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग प्रकल्पाचे काम हे तीन टप्प्यांमद्ये करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्याचं काम सुरु असून पुणे-शिरूर उड्डाणपूल लवकरच पूर्ण होणार आहे. या पुलामुळे पुणे–अहमदनगर महामार्गावरील कोंडी प्रवाशांची सुटका होणार आहे. 

twitter
4/8

या महामार्गातील दुसऱ्या टप्प्यात शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगरचा मार्गाचे काम होणार आहे. या नव्या  ग्रीनफिल्ड महामार्गामुळे प्रवास सुसाट होणार आहे. 

twitter
5/8

 तिसरा टप्प्यात शिरूर ते संभाजीनगरपर्यंतचा सहा-पदरी आधुनिक मार्ग आणि महत्त्वाच्या शहरांना, MIDC क्षेत्रांना तसंच औद्योगिक पट्ट्यांना जोडणारे बायपास मार्गाचे काम होणार आहे. 

twitter
6/8

पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर हा महामार्ग राज्यासाठी गेमचेंजर सिद्ध होईल, असं नितीन गडकरी यांनी यापूर्वीच सांगितलं आहे. तसंच मराठवाड्यातील व्यापार, पर्यटन आणि उद्योगांच्या विकासाला या महामार्गामुळे नवी दिशा नक्कीच प्राप्त होईल. इतकंच काय ते बीड, औरंगाबाद आणि आसपासच्या जिल्ह्यांत गुंतवणुकीसाठी नवीन संधी निर्माण होणार आहे.   

twitter
7/8

तर या महामार्गाच्या कामाबद्दल अपडेट म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 22 कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आलंय. या प्रकल्पातील दुसरा आणि तिसरा टप्पा सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा महत्त्वाचा भाग राहणार आहे. 

twitter
8/8

आधुनिक डिझाइन, सुरक्षितता मानके आणि जलद वाहतूक या बाबी लक्षात घेऊन हा मार्ग तयार करण्यावर भर दिला जातोय. या प्रकल्पामुळे प्रवास अधिक सुरळीत तर होणार आहे उद्योग, पर्यटन आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क देखील मजबूत होणार आहेत. तसंच पुणे–मराठवाडा–विदर्भ हे अधिक जवळ येणार आहेत. 

twitter
पुढील
अल्बम

Bad News: ना आंबा, ना आमरस... यंदाचा उन्हाळा खवय्यांसाठी डोकेदुखीच! कारण...

पुढील अल्बम

Bad News: ना आंबा, ना आमरस... यंदाचा उन्हाळा खवय्यांसाठी डोकेदुखीच! कारण...

Bad News: ना आंबा, ना आमरस... यंदाचा उन्हाळा खवय्यांसाठी डोकेदुखीच! कारण...

Bad News: ना आंबा, ना आमरस... यंदाचा उन्हाळा खवय्यांसाठी डोकेदुखीच! कारण... 10
20 लाख रोकड, मशिदीतील 10 मिनिटं, मुंबईकडे येणारा रस्ता... स्फोटाआधी हल्लेखोर कुठे गेला? CCTV नं कोडं उलगडलं

20 लाख रोकड, मशिदीतील 10 मिनिटं, मुंबईकडे येणारा रस्ता... स्फोटाआधी हल्लेखोर कुठे गेला? CCTV नं कोडं उलगडलं

20 लाख रोकड, मशिदीतील 10 मिनिटं, मुंबईकडे येणारा रस्ता... स्फोटाआधी हल्लेखोर कुठे गेला? CCTV नं कोडं उलगडलं 8
‘एक पत्नी मिळवून द्या, मला पण...’, शरद पवारांना तरुणाचं पत्र; प्रत्येक शब्दात दाहकता! वाचा संपूर्ण मजकूर

‘एक पत्नी मिळवून द्या, मला पण...’, शरद पवारांना तरुणाचं पत्र; प्रत्येक शब्दात दाहकता! वाचा संपूर्ण मजकूर

‘एक पत्नी मिळवून द्या, मला पण...’, शरद पवारांना तरुणाचं पत्र; प्रत्येक शब्दात दाहकता! वाचा संपूर्ण मजकूर 9
Daily Numerology 13 November :&#039;या&#039; जन्मतारखेच्या लोकांसाठी आज अडचणीच अडचणी; तर या लोकांना योग्य निर्णयाचा होणार फायदा

Daily Numerology 13 November :'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी आज अडचणीच अडचणी; तर या लोकांना योग्य निर्णयाचा होणार फायदा

Daily Numerology 13 November :'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी आज अडचणीच अडचणी; तर या लोकांना योग्य निर्णयाचा होणार फायदा 9