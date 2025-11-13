Green field Expressway : खुशखबर! पुणे ते संभाजीनगर अवघ्या 3 तासांत; काय आहे हा 'गेमचेंजर प्लॅन'?
Pune Chhatrapati Sambhaji Nagar : छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे प्रवास सुसाट होणार असून 225 किलोमीटरचे अंतर आता 3 तासांतच होणार आहे.
Neha Choudhary | Nov 13, 2025, 11:10 AM IST
पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर हा महामार्ग राज्यासाठी गेमचेंजर सिद्ध होईल, असं नितीन गडकरी यांनी यापूर्वीच सांगितलं आहे. तसंच मराठवाड्यातील व्यापार, पर्यटन आणि उद्योगांच्या विकासाला या महामार्गामुळे नवी दिशा नक्कीच प्राप्त होईल. इतकंच काय ते बीड, औरंगाबाद आणि आसपासच्या जिल्ह्यांत गुंतवणुकीसाठी नवीन संधी निर्माण होणार आहे.
