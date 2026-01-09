English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • अभिनेत्रींची Bikini पार्टी? हातात सिगारेट, दारुचं ग्लास अन्... दीपिका, आलिया, श्रद्धाच्या फोटोंनी खळबळ

अभिनेत्रींची Bikini पार्टी? हातात सिगारेट, दारुचं ग्लास अन्... दीपिका, आलिया, श्रद्धाच्या फोटोंनी खळबळ

Bollywood Actress Viral Party Photos: सोशल मीडियावर हा फोटो तुफान व्हायरल होत असून अनेकांनी त्यावरुन अभिनेत्रींवर टीका केल्याचंही पाहयला मिळत आहे. मात्र या फोटोसंदर्भातील एक वेगळीच माहिती समोर आलीये. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? या तिघी कुठे अशा भेटलेल्या जाणून घेऊयात सविस्तर...

Swapnil Ghangale | Jan 09, 2026, 05:10 PM IST
twitter
1/8

खळबळजनक फोटोंची जोरदार चर्चा

actressnews

सोशल मीडियावर बॉलिवूडमधील आघाडीच्या अभिनेत्रींच्या काही खळबळजनक फोटोंची जोरदार चर्चा आहे. नेमके हे फोटो आहेत कुठले? त्यासंदर्भातील कोणती माहिती समोर आलीये जाणून घेऊयात...

twitter
2/8

'एक्स'वर फोटो व्हायरल

बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोण, आलिया भट्ट आणि श्रद्धा कपूर यांचा एक फोटो सध्या 'एक्स'वर (पूर्वीचे ट्विटर) व्हायरल झाला आहे. या फोटोमध्ये या तिन्ही अभिनेत्री एकत्र एका पार्टीत सहभागी झाल्याचे दिसत आहे.

twitter
3/8

फोटो नेमका कुठला आहे? कोणी काढला आहे?

actressnews

मात्र हा फोटो नेमका कुठला आहे? कोणी काढला आहे? कधी काढला आहे? या सारखे प्रश्न चाहत्यांकडून उपस्थित केले जात असतानाच या फोटोसंदर्भात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

twitter
4/8

सिगारेट फुंकताना दिसतेय अभिनेत्री

actressnews

फोटोमध्ये अभिनेत्री दीपिका पदुकोण सिगारेट फुंकतानाही दिसत असल्याने काहींनी या फोटोवरुन संताप व्यक्त केला आहे. दीपिकाला लहान मुलगी असून तिला हे शोभत नाही असं म्हटलं आहे.

twitter
5/8

व्हायरल झाले फोटो

actressnews

मात्र हे फोटो अत्यंत खरे आणि प्रत्यक्षात एखाद्या पार्टीतील वाटत असले तरी ते एआयने जनरेट केलेले आहेत. हेच फोटो खरे म्हणून आता व्हायरल करुन या अभिनेत्रींवर टीका केली जात आहे.

twitter
6/8

हे फोटोही केले एडीट

actressnews

हे फोटो एक्सवरुन व्हायरल झाल्यानंतर काहींनी गोर्क म्हणजेच एक्सवरील एआयच्या माध्यमातून या फोटोंना अधिक एडीट करत फोटो बिकीनी व्हर्जनमध्ये कसा दिसला असता हे ही तयार करुन घेतलं आहे.

twitter
7/8

बिकीनी फोटोवरुनही टीकेची झोड

actressnews

हा गोर्कवरील फोटोही चर्चेचा विषय ठरत असून या बिकीनी फोटोवरुनही या अभिनेत्रींवर टीकेची झोड उठलेली असतानाचा हे फोटो एआय जनरेटेड असून तिघी अशाप्रकारच्या कोणत्याही पार्टीला गेलेल्या नाहीत. 

twitter
8/8

फोटो एआय जनरेटेड

actressnews

एक्सवर हे फोटो व्हायरल झाले असले तरी ते फेक असल्याचं लक्षात घेणं गरजेचं आहे. गोर्ककडूनच हे फोटो एआय जनरेटेड असल्याचं सांगितलं जात आहे. (सर्व फोटो एआय जनरेटेड आहेत. स्रोत- सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

Toranmal Mohotsav:महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थाळांमधील अलौकिक रत्न; कधी सुरू होणार तोरणमाळ महोत्सव?

पुढील अल्बम

Toranmal Mohotsav:महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थाळांमधील अलौकिक रत्न; कधी सुरू होणार तोरणमाळ महोत्सव?

Toranmal Mohotsav:महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थाळांमधील अलौकिक रत्न; कधी सुरू होणार तोरणमाळ महोत्सव?

Toranmal Mohotsav:महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थाळांमधील अलौकिक रत्न; कधी सुरू होणार तोरणमाळ महोत्सव? 8
धूम्रपानाशिवायही वाढतोय Lung Cancer? नवीन अभ्यासातून गंभीर वास्तव समोर

धूम्रपानाशिवायही वाढतोय Lung Cancer? नवीन अभ्यासातून गंभीर वास्तव समोर

धूम्रपानाशिवायही वाढतोय Lung Cancer? नवीन अभ्यासातून गंभीर वास्तव समोर 8
बाssssपरे! मुंबईहून दुप्पट मोठा हिमखंड नष्ट होतोय; अवकाशातून Photo टीपत NASA कडून धोक्याचा इशारा

बाssssपरे! मुंबईहून दुप्पट मोठा हिमखंड नष्ट होतोय; अवकाशातून Photo टीपत NASA कडून धोक्याचा इशारा

बाssssपरे! मुंबईहून दुप्पट मोठा हिमखंड नष्ट होतोय; अवकाशातून Photo टीपत NASA कडून धोक्याचा इशारा 9
तारा सुतारिया आणि वीर पहारियाचा ब्रेकअप? AP Dhil lon च्या कॉन्सर्टनंतर लगेचच वेगळा होण्याचा निर्णय

तारा सुतारिया आणि वीर पहारियाचा ब्रेकअप? AP Dhil lon च्या कॉन्सर्टनंतर लगेचच वेगळा होण्याचा निर्णय

तारा सुतारिया आणि वीर पहारियाचा ब्रेकअप? AP Dhil lon च्या कॉन्सर्टनंतर लगेचच वेगळा होण्याचा निर्णय 9