अभिनेत्रींची Bikini पार्टी? हातात सिगारेट, दारुचं ग्लास अन्... दीपिका, आलिया, श्रद्धाच्या फोटोंनी खळबळ
Bollywood Actress Viral Party Photos: सोशल मीडियावर हा फोटो तुफान व्हायरल होत असून अनेकांनी त्यावरुन अभिनेत्रींवर टीका केल्याचंही पाहयला मिळत आहे. मात्र या फोटोसंदर्भातील एक वेगळीच माहिती समोर आलीये. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? या तिघी कुठे अशा भेटलेल्या जाणून घेऊयात सविस्तर...
Swapnil Ghangale | Jan 09, 2026, 05:10 PM IST
खळबळजनक फोटोंची जोरदार चर्चा
'एक्स'वर फोटो व्हायरल
फोटो नेमका कुठला आहे? कोणी काढला आहे?
सिगारेट फुंकताना दिसतेय अभिनेत्री
व्हायरल झाले फोटो
हे फोटोही केले एडीट
