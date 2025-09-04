GST च्या नव्या दरांमधून सवलतीचा पाऊस... 'या' गोष्टी स्वस्त, काय महागलं? 40% कर कशावर? पाहा यादी
GST New Rates What Is Cheaper And Dearer Check Full List: जीएसटीच्या नव्या दरांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले असून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टी होणार स्वस्त एकदा पाहाच...
Swapnil Ghangale | Sep 04, 2025, 08:04 AM IST
56 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मुलभूत कर रचनेनमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता जीएसटीचे केवळ 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोन स्लॅब राहणार आहेत. नव्या रचनेमुळे अनेक दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. या वस्तू कोणत्या आणि काय स्वस्त झालंय काय महाग ते पाहूयात...
तेल, ब्रश, क्रिम्स स्वस्त
दुग्धजन्य पदार्थ स्वस्त
नमकीन फूड स्वस्त
5/15
लहान मुलांसंदर्भातील अनेक गोष्टी स्वस्त
मेडिकल ऑक्सिजन स्वस्त
वैद्यकीय सामना
एसी स्वस्त होणार
टीव्ही
मॉनेटर्स आणि प्रोजेक्टर्स
जैविक खतं स्वस्त
जलसिंचनासंदर्भातील सामान स्वस्त
शेतीसंदर्भातील सामान स्वस्त
