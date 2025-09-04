English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

GST च्या नव्या दरांमधून सवलतीचा पाऊस... 'या' गोष्टी स्वस्त, काय महागलं? 40% कर कशावर? पाहा यादी

GST New Rates What Is Cheaper And Dearer Check Full List: जीएसटीच्या नव्या दरांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले असून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टी होणार स्वस्त एकदा पाहाच...

Swapnil Ghangale | Sep 04, 2025, 08:04 AM IST
twitter
1/15

newgst

56 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मुलभूत कर रचनेनमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता जीएसटीचे केवळ 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोन स्लॅब राहणार आहेत. नव्या रचनेमुळे अनेक दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. या वस्तू कोणत्या आणि काय स्वस्त झालंय काय महाग ते पाहूयात...   

twitter
2/15

तेल, ब्रश, क्रिम्स स्वस्त

newgst

डोक्याला लावायचं तेल, टूथब्रश, शॅम्पू, टॉयलेट सोप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम वरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरुन 5 टक्के करण्यात आला आहे.  

twitter
3/15

दुग्धजन्य पदार्थ स्वस्त

newgst

बटर, तूप, चीज आणि डेअर प्रोडक्टवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्के करण्यात आलं आहे.   

twitter
4/15

नमकीन फूड स्वस्त

newgst

प्रीपॅक्ड नमकीन फूड, भुर्जीया आणि इतर फरसाण पदार्थ 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांपर्यंत आले आहेत.   

twitter
5/15

लहान मुलांसंदर्भातील अनेक गोष्टी स्वस्त

newgst

लहान मुलांच्या दुधाच्या बाटल्या, नॅपकिन्स, डायपर्सच्या किंमतीही कमी होणार आहेत. या गोष्टीवरील कर 12 वरुन 5 टक्के करण्यात आला आहे.  

twitter
6/15

शिलाई मशिन स्वस्त

newgst

शिलाई मशिनवरील करही 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.   

twitter
7/15

मेडिकल ऑक्सिजन स्वस्त

newgst

थर्मामिटरवरील कर 18 टक्क्यांवरुन पाच टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय मेडिकल ऑक्सिजनही 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्के करण्यात आला आहे.  

twitter
8/15

वैद्यकीय सामना

newgst

तसेच चाचण्यासंदर्भातील वैद्यकीय सामना, ग्लुकोमीटर, चाचण्यांचं सामान, चष्म्यांवरील कर 12 वरुन 5 टक्के करण्यात आला आहे.  

twitter
9/15

एसी स्वस्त होणार

newgst

एसी सुद्धा स्वस्त होणार आहेत. एसीवरील 28 टक्के कर कमी करुन तो 18 टक्के करण्यात आला आहे.  

twitter
10/15

टीव्ही

newgst

32 इंचांपेक्षा मोठे एलईडी, एसीडी टीव्हीसुद्धा 28 टक्क्यांऐवजी आता 18 टक्क्यांमध्ये असणार आहेत. त्यामुळे टीव्हीसुद्धा स्वस्त होणार आहेत.   

twitter
11/15

मॉनेटर्स आणि प्रोजेक्टर्स

newgst

मॉनेटर्स आणि प्रोजेक्टर्सवरील करही 28 वरुन 18 टक्के करण्यात आला आहे. डिश वॉशिंग मशिनवरील करातही 10 टक्के सवलत देण्यात आली असून आता त्यावर 18 टक्के कर आकारला जाईल.  

twitter
12/15

जैविक खतं स्वस्त

newgst

जैविक खतांवरील जीएसटीमध्येही मोठी सवलत देण्यात आली असून पूर्वीच्या 12 टक्के कराऐवजी आता यावर 5 टक्के कर आकारला जाणार आहे.   

twitter
13/15

जलसिंचनासंदर्भातील सामान स्वस्त

newgst

शेतीसाठी वापरले जाणारे ड्रीपर्स आणि जलसिंचनासंदर्भातील सामानही 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के जीएसटीमध्ये आणण्यात आल्याने स्वस्त होणार आहे.   

twitter
14/15

शेतीसंदर्भातील सामान स्वस्त

newgst

शेतीशीसंबंधित अनेक जोडधंद्यांसाठी वापरलं जाणाऱ्या सामानावर आता 5 टक्के कर आकारला जाणार आहे. पूर्वी हा कर 12 टक्के होता.   

twitter
15/15

या गोष्टींवर 40 टक्के टॅक्स

newgst

तंबाखू, पान मसाला आणि लक्झरी वस्तूंवर स्वतंत्र 40% स्लॅब प्रस्तावित आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत.)

twitter
पुढील
अल्बम

... तर निवृत्तीनंतरचे आयुष्य येईल धोक्यात, मनी प्लानिंग करताना 'हे' उपाय लक्षात ठेवा

पुढील अल्बम

... तर निवृत्तीनंतरचे आयुष्य येईल धोक्यात, मनी प्लानिंग करताना &#039;हे&#039; उपाय लक्षात ठेवा

... तर निवृत्तीनंतरचे आयुष्य येईल धोक्यात, मनी प्लानिंग करताना 'हे' उपाय लक्षात ठेवा

... तर निवृत्तीनंतरचे आयुष्य येईल धोक्यात, मनी प्लानिंग करताना 'हे' उपाय लक्षात ठेवा 8
मराठे परतले पण मग &#039;त्या&#039; लाखो भाकऱ्यांचं काय झालं? सिडको भवनाबाहेरील PHOTO व्हायरल

मराठे परतले पण मग 'त्या' लाखो भाकऱ्यांचं काय झालं? सिडको भवनाबाहेरील PHOTO व्हायरल

मराठे परतले पण मग 'त्या' लाखो भाकऱ्यांचं काय झालं? सिडको भवनाबाहेरील PHOTO व्हायरल 8
मराठा आदोलनानंतर CSMT बाहेरुन 101 टन कचरा जमा; BMC ने पाण्याने धुतले रस्ते

मराठा आदोलनानंतर CSMT बाहेरुन 101 टन कचरा जमा; BMC ने पाण्याने धुतले रस्ते

मराठा आदोलनानंतर CSMT बाहेरुन 101 टन कचरा जमा; BMC ने पाण्याने धुतले रस्ते 8
माथेरानच्या डोंगरात गणपती बाप्पाची 52 फूट उंच मूर्ती! मोटरमनला झाला होता साक्षात्कार

माथेरानच्या डोंगरात गणपती बाप्पाची 52 फूट उंच मूर्ती! मोटरमनला झाला होता साक्षात्कार

माथेरानच्या डोंगरात गणपती बाप्पाची 52 फूट उंच मूर्ती! मोटरमनला झाला होता साक्षात्कार 8