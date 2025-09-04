English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
GST एवढा कमी केलाय की यंदाच्या दिवाळीत कार, बाईक घेण्याचा तुम्हीही विचार कराल; नवे दर पाहाच

GST Rates Revised Car Motor Cycle Gets Cheaper: जीएसटीच्या नव्या कर रचनेमुळे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या कार आणि बाईक्स भरपूर स्वस्त झाल्या आहेत. यंदाच्या दिवाळीत तुम्ही वाहन खरेदीचा विचार करत असाल तर ही सुवर्णसंधी आहे. जाणून घ्या कितीने स्वस्त होणार कार आणि बाईक्स...

Swapnil Ghangale | Sep 04, 2025, 08:49 AM IST
वाहनांवरील जीएसटीमध्ये मोठी कपात

GST एवढा कमी केलाय की कार, बाईक घेण्याचा तुम्हीही विचार कराल. कार, बाईक्स, व्यवसायिक वाहने किती स्वस्त होणार एकदा पाहाच ही यादी...

वाहन खरेदीची सुवर्णसंधी

सर्वसामान्यांना मोदी सरकारने नव्या जीएसटी कररचनेच्या माध्यमातून मोठी सवलत दिली आहे. आगामी सणासुदीचा काळ लक्षात घेत वाहनांवरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला आहे. यंदाच्या दिवाळीला वाहन खरेदीचा विचार करत असलेल्यांना नव्या जीएसटी कर रचनेमुळे भरघोस फायदा होणार आहे.   

वाहन उद्योगासंदर्भातील जीएसटीमध्ये नेमके कोणते बदल?

वाहन उद्योगासंदर्भातील जीएसटीमध्ये नेमके कोणते बदल करण्यात आलेत आणि त्याचा किती फायदा होणार आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...  

पेट्रोल कार स्वस्त

पेट्रोल कार्स स्वस्त झाल्या आहेत. त्यावरील कर 28 वरुन 18 टक्के करण्यात आला आहे. हे दर केवळ 1200 सीसी आणि 4000 एमएम कार्ससाठी आहेत.  

डिझेल कार स्वस्त

डिझेल कार्सवरील कर 10 टक्क्यांनी कमी करुन 18 टक्के करण्यात आले आहेत. हे नवे दर 1500 सीसी आणि 4000 एमएम कारसाठी लागू आहेत.  

तीन चाकी वाहने स्वस्त

तीन चाकी गाड्यांवरील कर 18 टक्के करण्यात आला आहे. आधी हा 28 टक्के इतका होता.  

मोटर सायकल स्वस्त

350 सीसी किंवा त्याहून कमी क्षमतेच्या मोटर सायकलवरही 10 टक्के करसवलत दिली आहे. 28 ऐवजी आता या मोटरसायकवर 18 टक्के कर आकारला जाणार आहे.   

सामान वाहून नेणाऱ्या गाड्या

सामान वाहून नेणाऱ्या गाड्याही स्वस्त होणार आहेत. या गाड्यांवरील 28 टक्के कर कमी करुन 18 टक्के करण्यात आला आहे.   

ट्रॅक्टर टायर्स आणि सुटे भाग

ट्रॅक्टर टायर्स आणि सुटे भाग स्वस्त होणार असून त्यावरील कर 18 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के करण्यात आला आहे.  

ट्रॅक्टर

ट्रॅक्टर्सवरील कर 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्के करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.   

वाहन उद्योगाला चालना

या नव्या कर रचनेमुळे वाहन उद्योगाला चालना मिळेलं असं मानलं जात आहे. तर दुसरीकडे ग्राहकांनाही अधिक स्वस्तात वाहने उपलब्ध होणार आहेत. म्हणूनच आता यंदाच्या दिवाळीला वाहनविक्रीचा नवा विक्रम प्रस्थापित होतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

