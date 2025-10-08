English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: जीएसटी कपातीनंतर कोणती बाईक झाली जास्त स्वस्त?

Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: नवीन GST मध्ये 350cc पासून कमी कॅपेसिटी वाली बाइक आणि स्कूटर वरील कर 28 टक्क्यांवरुन कमी  करत 18 टक्के कमी केला आहे. ज्यामुळे या सेगमेंटमध्ये किंमती खूप कमी झाल्या आहेत.   

Shivraj Yadav | Oct 08, 2025, 04:37 PM IST
Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: जीएसटी करांमध्ये झालेल्या कपातीनंतर दुचाकी खरेदी करणं आता आणखी स्वस्त झालं आहे. खासकरुन त्या दुचाकींच्या विक्रीत प्रचंड वाढ झाली आहे, ज्या आधीपासूनच आपापल्या सेगमेंटमध्ये खरेदीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहेत.   

नव्या जीएसटीमध्ये 350cc पासून कमी कॅपेसिटी वाली बाइक आणि स्कूटर वरील कर 28 टक्क्यांवरुन कमी  करत 18 टक्के कमी केला आहे. ज्यामुळे या सेगमेंटमध्ये किंमती खूप कमी झाल्या आहेत. 1 लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या कम्युटर बाईक आणि स्कूटरच्या किंमतीत 10 हजारांपर्यंतची कपात झाली आहे. यामुळे वाढत्या किंमतींमुळे त्रस्त ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.   

आपण येथे देशातील दोन प्रसिद्ध स्कूटर होंडा अ‍ॅक्टिव्हा 125 आणि सुझुकी अ‍ॅक्सेसच्या नव्या जीएसटीशी तुलना करत आहोत.  

GST नंतर Honda Activa 125 ची किंमत

होंडा अ‍ॅक्टिव्हा 125 दोन व्हेरियंट DLX आणि H-Smart मध्ये उपलब्ध आहे, ज्यांची किंमत अनुक्रमे 88,339, आणि 91,983 रुपये आहे. जीएसटी 2.0 नंतर या स्कूटरच्या किंमतीत 8259 रुपयांनी कमी झाली आहे. टॉप एंड H-Smart व्हेरियंटची किंमत जीएसटीच्या आधी 1 लाखांपेक्षा थोडी जास्त होती. 

अ‍ॅक्टिव्हा 125 सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या स्कूटरपैकी आहे. यामध्ये 123.9 सीसी, सिंगल सिलेंडर, एअर कूल्ड इंजिन आहे जे 8.4hp आणि 10.5Nm जनरेट करते. नुकतंच या स्कूटरमध्ये TFT डिस्प्लेदेखील आहे.   

GST नंतर Suzuki Access ची किंमत

सुझुकी अ‍ॅक्सेस , अ‍ॅक्टिव्हा 125 च्या तुलनेत अनेक व्हेरियंटमध्ये उपलब्ध आहे. यामध्ये स्टँडर्ड एडिशन, स्पेशल एडिशन, राइड कनेक्ट एडिशन आणि राइड कनेक्ट TFT एडिशन यांचा सहभाग आहे. याची किंमत सध्या 77,284 रुपयांपासून सुरु होऊन टॉप स्पेक व्हेरियंटसाठी 93,877 पर्यंत आहे

मागील किंमतीच्या तुलनेत या फार कमी आहे, ज्या 84 हजारांपासून 1.02 लाखांपर्यंत होती. आता यामध्ये 7106 रुपयांपासून 8523 रुपयांपर्यंतची सूट आहे. अ‍ॅक्सेसमध्ये एक मोठी अपडेट आहे. यामध्ये इंजिन आणि चेसिसमध्ये बदल केले आहेत. एलईडी हेडलाइट्स आणि टेललाइट्ससह याचं डिझाईन चांगलं करण्यात आलं आहे. यामध्ये 124cc, सिंगल सिलेंडर, एअर कूल्ड इंजिन आहे जे 8.4hp आणि 10.2Nm जनरेट करतं.   

होंडा अ‍ॅक्टिव्हा 125 आणि सुझुकी अ‍ॅक्सेस 125 च्या किंमतीत किती अंतर?

जीएसटी 2.0 नंतर आता दोन्ही स्कूटरच्या किंमतीबद्दल बोलायचं गेल्यास होंडा अ‍ॅक्टिव्हा 125 ची एक्स शोरुम किंमत 88,339 रुपयांपासून 91,983 पर्यंत आहे. 

तर सुझुकी एक्सेस 125 ची एक्स शोरुम किंमत 77,284 पासून 93,877 पर्यंत आहे. म्हणजेच अ‍ॅक्टिव्हाच्या तुलनेत अ‍ॅक्सेस टॉप-स्पेक TFT व्हेरियंट 1894 रुपये जास्त महाग आहे.   

