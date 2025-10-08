Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: जीएसटी कपातीनंतर कोणती बाईक झाली जास्त स्वस्त?
Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: नवीन GST मध्ये 350cc पासून कमी कॅपेसिटी वाली बाइक आणि स्कूटर वरील कर 28 टक्क्यांवरुन कमी करत 18 टक्के कमी केला आहे. ज्यामुळे या सेगमेंटमध्ये किंमती खूप कमी झाल्या आहेत.
Shivraj Yadav | Oct 08, 2025, 04:37 PM IST
नव्या जीएसटीमध्ये 350cc पासून कमी कॅपेसिटी वाली बाइक आणि स्कूटर वरील कर 28 टक्क्यांवरुन कमी करत 18 टक्के कमी केला आहे. ज्यामुळे या सेगमेंटमध्ये किंमती खूप कमी झाल्या आहेत. 1 लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या कम्युटर बाईक आणि स्कूटरच्या किंमतीत 10 हजारांपर्यंतची कपात झाली आहे. यामुळे वाढत्या किंमतींमुळे त्रस्त ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
GST नंतर Honda Activa 125 ची किंमत
GST नंतर Suzuki Access ची किंमत
मागील किंमतीच्या तुलनेत या फार कमी आहे, ज्या 84 हजारांपासून 1.02 लाखांपर्यंत होती. आता यामध्ये 7106 रुपयांपासून 8523 रुपयांपर्यंतची सूट आहे. अॅक्सेसमध्ये एक मोठी अपडेट आहे. यामध्ये इंजिन आणि चेसिसमध्ये बदल केले आहेत. एलईडी हेडलाइट्स आणि टेललाइट्ससह याचं डिझाईन चांगलं करण्यात आलं आहे. यामध्ये 124cc, सिंगल सिलेंडर, एअर कूल्ड इंजिन आहे जे 8.4hp आणि 10.2Nm जनरेट करतं.
होंडा अॅक्टिव्हा 125 आणि सुझुकी अॅक्सेस 125 च्या किंमतीत किती अंतर?
