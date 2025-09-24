English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
GST कमी होताच 'या' कार खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांच्या उड्या; एका दिवसात तब्बल 11 हजार गाड्यांची विक्री, नवा रेकॉर्ड

क्रेटा सारख्या SUV ची विक्री करणाऱ्या ह्युंदाईने नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी कार विक्रीचा नवा रेकॉर्ड केला आहे.     

Shivraj Yadav | Sep 24, 2025, 12:41 PM IST
नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी Hyundai Motor India ने मोटर इंडियाने जवळपास 11 हजार युनिट्सच्या विक्रीची नोंद केली आहे. हा त्यांचा गेल्या पाच वर्षातील सर्वाधिक विक्रीचा रेकॉर्ड आहे. जीएसटीमधील दररचनेत झालेल्या बदलानंतर ही विक्री झाली आहे. ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा फायदा झाला आहे.   

नवरात्रोत्सव सुरू होत असतानाच ही कपात करण्यात आली आहे. कंपनीसमोर आता ग्राहकांच्या मागणीचा जास्तीत जास्त फायदा उचलणं आणि हा उत्साह दीर्घकाळ टिकून राहील यासाठी प्रयत्न करण्याचं आव्हान असणार आहे.   

मोटर इंडिया लिमिटेडचे ​​संचालक आणि सीओओ तरुण गर्ग यांनी सांगितलं आहे की, "जीएसटी 2.0 सुधारणांच्या गतीमुळे नवरात्रीच्या शुभ सुरुवातीमुळे बाजारात प्रचंड सकारात्मकता निर्माण झाली आहे".   

पहिल्याच दिवशी जवळपास 11 हजार डीलर बिलिंग नोंदवले गेले, जे गेल्या पाच वर्षातील एका दिवसातील सर्वाधिक आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, कंपनीला सणासुदीच्या काळात मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे आणि जीएसटी कपातीचा संपूर्ण फायदा ग्राहकांना दिला जाईल.  

या गाड्यांना सर्वाधिक मागणी

ह्युंदाईच्या विक्रीतील वाढीत एसयुव्हीचा मोठा वाटा आहे. ज्यामध्ये क्रेटा, अल्काजर आणि एक्सटर यांचा मोठा वाटा होता. महिन्याच्या सुरुवातीला, कंपनीने जीएसटी 2.0 नुसार किमतीत कपात करण्याची घोषणा केली.   

क्रेटा आता अधिक परवडणारी बनली आहे, स्टँडर्ड व्हर्जनवर 72,145 आणि क्रेटा एन लाईनवर 71 हजार 762 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. एसयूव्ही अल्काजरची किंमत सर्व व्हेरियंटमध्ये 75 हजार 376 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. मिडसाइज आणि आणि फॅमिली सेगमेंट एसयूव्ही सेगमेंटमधअये आपली पकड आणखी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने कंपनीकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.  

ट्यूसॉनमध्ये सर्वात मोठी कपात

प्रीमियम टक्सन एसयूव्हीच्या किमतीत सर्वात मोठी कपात करण्यात आली आहे, ज्याच्या किमती 2 लाख 40 हजार 303 पर्यंत कमी झाल्या आहेत. यामुळे जीप कंपास आणि सिट्रॉएन C5 एयरक्रॉस सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा मॉडेल मजबूत झाले आहे, ज्यामुळे ते अपग्रेड करू इच्छिणाऱ्या खरेदीदारांसाठी एक आकर्षक पर्याय बनले आहे. 

जीएसटी सुधारणांमुळे ह्युंदाईच्या संपूर्ण ICE कार रेंजच्या किमती कमी झाल्या आहेत. कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही व्हेन्यू आता 1 लाख 23 हजार 659 पर्यंत स्वस्त झाली आहे. हॅचबॅक आय20 आणि एक्सटरच्या किमती अनुक्रमे 98 हजार 053 आणि 89 हजार 209 पर्यंत कमी झाल्या आहेत. एंट्री-लेव्हल ग्रँड आय 10 निओस आणि ऑरा आता 73 हजार आणि 78 हजारांपर्यंत स्वस्त झाले आहेत.  

