GST कमी होताच 'या' कार खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांच्या उड्या; एका दिवसात तब्बल 11 हजार गाड्यांची विक्री, नवा रेकॉर्ड
क्रेटा सारख्या SUV ची विक्री करणाऱ्या ह्युंदाईने नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी कार विक्रीचा नवा रेकॉर्ड केला आहे.
Shivraj Yadav | Sep 24, 2025, 12:41 PM IST
या गाड्यांना सर्वाधिक मागणी
क्रेटा आता अधिक परवडणारी बनली आहे, स्टँडर्ड व्हर्जनवर 72,145 आणि क्रेटा एन लाईनवर 71 हजार 762 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. एसयूव्ही अल्काजरची किंमत सर्व व्हेरियंटमध्ये 75 हजार 376 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. मिडसाइज आणि आणि फॅमिली सेगमेंट एसयूव्ही सेगमेंटमधअये आपली पकड आणखी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने कंपनीकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
ट्यूसॉनमध्ये सर्वात मोठी कपात
