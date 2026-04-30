GT vs RCB IPL 2026 : Virat Kohli वर होणार कारवाई? सामन्यातील एक चूक पडणार महागात

रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये पंचाच्या निर्णयावरुन आरसीबीच्या खेळाडूंमध्ये आणि अंपायरमध्ये वाद पाहायला मिळाला. यामध्ये आरसीबीचा कर्णधार विराट कोहली हा पंचाशी वाद घालत होता आता त्यावर कारवाई होणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. 

Shubhangi Mere | Apr 30, 2026, 10:40 PM IST
विराट कोहली अंपायरवर संतापला

रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्यात आज आरसीबीच्या संघाची खराब फलंदाजी पाहायला मिळाली. या सामन्यामध्ये रजत पाटीदार याचा विकेट हा चर्चेचा विषय ठरला. यावेळी विराट कोहली अंपायरवर संतापलेला दिसला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

रजत पाटीदार आऊट की नॅाटआऊट

रजत पाटीदार जेव्हा आऊट झाला तेव्हा विराट कोहली संतापून बाऊंड्री जवळ आला आणि त्यानंतर चौथा अंपायर आणि त्याच्यामध्ये बाचाबाची पाहायला मिळाली. रजत पाटीदारच्या झेलमुळे नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर मोठा गदारोळ झाला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

झेलच्या निर्णयानंतर आरसीबीचे काही खेळाडू संतापले

झेलच्या निर्णयानंतर आरसीबीचे काही खेळाडू आणि कोच हे सीमारेषेबाहेर चौथ्या पंचांशी वाद घालताना पाहायला मिळाले. आता बीसीसीआय खेळाडूंवर कारवाई करणार का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

विराट कोहलीची पंचांशी गंभीर चर्चा

आरसीबीचा माजी कर्णधार विराट कोहली हा पंचांशी गंभीर चर्चा करताना दिसला यावेळी तो नाराजी देखील व्यक्त करत होता. पंचांच्या निर्णयावर प्रश्न विचारल्याबद्दल आणि चौथ्या पंचांशी बराच वेळ वाद घातल्याबद्दल विराट कोहली आणि व्यंकटेश अय्यर यांना दंड होऊ शकतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

बीसीसीआयच्या नियमांंचे उल्लंघन

विराट कोहली हा जर बीसीसीआयच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन दोषी ठरला तर मग त्याला सामन्याचे 25 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. त्याच्या खात्यात एक डिमेरिट पॉइंट जोडला जाऊ शकतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

पंचांच्या निर्णयावर विराट कोहलीचा विरोध

पंचांच्या निर्णयावर विराट कोहलीने व्यक्त केलेला विरोध हा आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम २.३ अंतर्गत स्तर १ चे उल्लंघन मानले जाऊ शकते आणि त्याच्यावर अंपायर कारवाई करु शकते. सामनाधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक मानला जातो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

