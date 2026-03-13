गुढी पाडव्याला ऑफिसमध्ये, इन्स्टाग्रामवर फ्लेक्स करायचंय? पाहा साड्यांपासून बनलेले काही युनिक गाऊन डिझाइन्स
मार्चच्या येत्या 19 तारखेला मराठी वर्षातील पहिला सण म्हणजेच गुढी पाडवा साजरा केला जाणार आहे. यासाठी तुम्ही काही युनिक आऊटफिट डिझाईन शोधत असाल तर सदर फोटोगॅलरीच्या मदतीने काही सुंदर डिझाइन पाहा.
Manali Sagvekar | Mar 13, 2026, 06:36 PM IST
गुढी पाडव्यासाठी साडीपासून बनलेले युनिक गाऊन डिझाइन
Gudi Padwa Fashion Tips: गुढी पाडव्याला मराठी नववर्षाची सुरुवात होते. यावर्षी मार्च महिन्याच्या 19 तारखेला गुढी पाडवा साजरा केला जाणार आहे. यावेळी तुम्ही साडीऐवजी काही असे पर्याय शोधत असाल, जे मराठमोळा पण आजच्या आधुनिक काळाला साजेसा असा लूक देतील. तर तुम्ही पैठणी साडी पासून काही युनिक डिझाईनचे आऊटफिट तयार करून घेऊ शकता. जे तुम्ही ऑफिसमध्येही घालून जाऊ शकता आणि फ्लेक्स करू शकता.
5 दिवसात छान युनिक आऊटफिट तयार करा
पारंपारिक उत्सव
मॉडर्न लूकसह मराठी संस्कृती जपा
कॉन्ट्रास कलर कॉम्बिनेशन
लाँग स्लीव्ह्स आणि बोट नेक डिझाईन
