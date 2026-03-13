English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  गुढी पाडव्याला ऑफिसमध्ये, इन्स्टाग्रामवर फ्लेक्स करायचंय? पाहा साड्यांपासून बनलेले काही युनिक गाऊन डिझाइन्स

गुढी पाडव्याला ऑफिसमध्ये, इन्स्टाग्रामवर फ्लेक्स करायचंय? पाहा साड्यांपासून बनलेले काही युनिक गाऊन डिझाइन्स

मार्चच्या येत्या 19 तारखेला मराठी वर्षातील पहिला सण म्हणजेच गुढी पाडवा साजरा केला जाणार आहे. यासाठी तुम्ही काही युनिक आऊटफिट डिझाईन शोधत असाल तर सदर फोटोगॅलरीच्या मदतीने काही सुंदर डिझाइन पाहा.   

Manali Sagvekar | Mar 13, 2026, 06:36 PM IST
1/8

गुढी पाडव्यासाठी साडीपासून बनलेले युनिक गाऊन डिझाइन

Gudi Padwa 2026 Fashion Tips

Gudi Padwa Fashion Tips: गुढी पाडव्याला मराठी नववर्षाची सुरुवात होते. यावर्षी मार्च महिन्याच्या 19 तारखेला गुढी पाडवा साजरा केला जाणार आहे. यावेळी तुम्ही साडीऐवजी काही असे पर्याय शोधत असाल, जे मराठमोळा पण आजच्या आधुनिक काळाला साजेसा असा लूक देतील. तर तुम्ही पैठणी साडी पासून काही युनिक डिझाईनचे आऊटफिट तयार करून घेऊ शकता. जे तुम्ही ऑफिसमध्येही घालून जाऊ शकता आणि फ्लेक्स करू शकता.   

2/8

5 दिवसात छान युनिक आऊटफिट तयार करा

Gudi Padwa 2026 Fashion Tips

गुढी पाडव्याला अजून 5 दिवस उरले आहेत. जर तुमच्याकडे तुमच्या आईची किंवा आजीची जुनी पारंपारिक साडी असेल तर तुम्ही या 5 दिवसात छान युनिक आऊटफिट तयार करून घेऊ शकता.   

3/8

पारंपारिक उत्सव

Gudi Padwa 2026 Fashion Tips

गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रभर मिरवणुका काढल्या जातात. विशेषतः मुंबईतील दादर, अंधेरी, गोरेगाव या ठिकाणी मोठा थाटामाटात सण साजरा केला जातो. लेझीम, ढोल-ताशा, सनई अशा पारंपारिक पद्धतीने उत्सव साजरा केला जातो.   

4/8

मॉडर्न लूकसह मराठी संस्कृती जपा

Gudi Padwa 2026 Fashion Tips

तुम्हीही या कार्यक्रमांमध्ये सामील होण्याचा विचार केला असेल आणि आताच्या मॉडर्न लूकसह मराठी संस्कृती जपायची असेल तर, पारंपारिक साडीपासून तयार केलेले गाऊन्स अगदी अचूक पर्याय आहे.   

5/8

कॉन्ट्रास कलर कॉम्बिनेशन

Gudi Padwa 2026 Fashion Tips

सध्या साडीचा गाऊन आणि त्यावर काठ असलेली ओढणी घेण्याचा ट्रेंड सुरू आहे. अशात कॉन्ट्रास कलर कॉम्बिनेशन वापरले तर एक वेगळाच लूक तयार होतो.   

6/8

लाँग स्लीव्ह्स आणि बोट नेक डिझाईन

Gudi Padwa 2026 Fashion Tips

याशिवाय सध्या लाँग स्लीव्ह्स आणि बोट नेक डिझाईनही खुप जास्त ट्रेंडिंग आहे. हा डिझाईनचा साडी गाऊन अगदी मिनिमल दागिन्यांमध्येही उठून दिसतो. त्यात केसांचा आंबोडा आणि मोगऱ्याचा गजरा लावला तर लूक अधिकच खुलतो.   

7/8

फ्रंट स्लिट, साइड स्लिट डिझाईन

Gudi Padwa 2026 Fashion Tips

आणखी एक ट्रेंडिंगचा विषय म्हणजे स्लिट असलेले गाऊन. तुमच्या पारंपारिक साडी गाऊनला आणखी युनिक लूक देण्यासाठी त्याला फ्रंट स्लिट, साइड स्लिट किंवा हाय स्लिट शिवून घेऊ शकता. यामुळे गाऊनचा घेर अधिक मोठा दिसतो.   

8/8

जॅकेट किंवा लाँग श्रग

Gudi Padwa 2026 Fashion Tips

तसेच गाऊनवर जॅकेट किंवा साडीच्याच कपड्याने तयार केलेला लाँग श्रगही एक उठावदार लूक देतो. अशा प्रकारे तयार केलेला गाऊन तुम्ही जॅकेट सोबत किंवा जॅकेट शिवाय अशा दोन पद्धतीने स्टाईल करू शकता.    

