गुढी पाडव्याला 5 मिनिटांत काढा अगदी सोपी रांगोळी

Gudi Padwa 2025 : गुढीपाडवा हा मराठी नववर्षाचा पहिला दिवस असून या शुभ प्रसंगी दारात किंवा गुढीसमोर सुंदर रांगोळी काढण्याची जुनी परंपरा आहे. रांगोळी ही केवळ सजावट नसून ती समृद्धी, सकारात्मकता आणि मांगल्याचे प्रतीक मानली जाते.ॉ

Dakshata Thasale | Mar 17, 2026, 10:41 PM IST
गुढीची प्रतिकृती

 ही या सणाची सर्वात खास रांगोळी आहे. यात गुढीची काठी, त्यावरचा कलश, रेशमी वस्त्र आणि कडुलिंबाच्या पानांची रचना केली जाते.

कलश आणि फुले

मध्यभागी कलश काढून त्याभोवती फुलांच्या पाकळ्यांची किंवा पानांची डिझाइन काढली जाते.  

ठिपक्यांची रांगोळी

जर तुम्हाला रेखीय रांगोळी काढायची असेल, तर ठिपके जोडून पारंपारिक आकार तयार करता येतात.

झारा किंवा चमच्याचा वापर

 वेळ कमी असल्यास झारा किंवा चमच्याच्या मदतीने अवघ्या ५ मिनिटांत आकर्षक आणि हटके डिझाइन्स बनवता येतात.

तांदळाची रांगोळी

तांदूळ आणि आंब्याच्या पानांचा वापर करून नैसर्गिक आणि शुभ मानली जाणारी रांगोळी काढता येते.

गुढीची रांगोळी

या रांगोळीत प्रत्यक्ष गुढीची प्रतिकृती काढली जाते. काठी, त्यावर उलटा ठेवलेला तांब्याचा कलश, रेशमी वस्त्र (गाठी), साखरेची माळ आणि कडुनिंबाची पाने यांचा समावेश असतो. ही रांगोळी गुढी उभारलेल्या जागी किंवा दारात काढणे शुभ मानले जाते.

स्वस्तिक आणि कलश

भारतीय संस्कृतीत स्वस्तिक आणि पाण्याने भरलेला कलश अत्यंत पवित्र मानला जातो. नववर्षाच्या स्वागतासाठी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर या आकृत्या काढल्या जातात. याला पिवळ्या आणि लाल रंगाने सजवले जाते.

ठिपक्यांची पारंपारिक रांगोळी

ज्यांना मोठी रांगोळी काढायची आहे, ते ठिपक्यांची (Dots) रांगोळी काढतात. यात प्रामुख्याने कमळ, वेलबुट्टी किंवा शंख-चक्र-गदा-पद्म यांसारखी शुभ चिन्हे काढली जातात.

फुलांची रांगोळी

झेंडूची फुले आणि आंब्याची पाने वापरून काढलेली रांगोळी दिसायला अत्यंत नयनरम्य आणि प्रसन्न वाटते. गुढीपाडव्याला झेंडूच्या फुलांचे विशेष महत्त्व असल्याने अनेकजण फुलांच्या पाकळ्यांनी दारासमोर डिझाईन बनवतात.

संस्कार भारती रांगोळी

मोठ्या अंगणात किंवा सोसायट्यांमध्ये 'संस्कार भारती' पद्धतीची रांगोळी काढली जाते. यात गोलाकार आकारात विविध नक्षीकाम करून त्यावर हाताच्या पाच बोटांनी पांढरी पिठी (रांगोळी) सोडून सजावट केली जाते.

गुढीपाडवा हा दिवस हिंदू धर्मात नववर्ष दिन म्हणून साजरा केला जातो. 

दारासमोर गुढी पाडव्याला छान रांगोळी काढून सण साजरा करु शकता. 

