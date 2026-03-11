गुढी पाडवा का साजरा केला जातो? जाणून घ्या यामागचा पौराणिक इतिहास आणि महत्त्व
Gudi Padwa Special: गुढी पाडव्याच्या सणाला मराठी नववर्षाची सुरूवात होते. यावेळी घराघरांवर गुढी उभारली जाते. गुढी पाडवा का साजरा केला जातो? यामागचा पौराणिक इतिहास आणि महत्त्व काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सदर फोटोगॅलरीतून जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Mar 11, 2026, 07:45 PM IST
गुढी पाडवा का साजरा केला जातो?
गुढी पाडव्याच्या सणादिवशी मराठी नववर्षाची सुरूवात होते. घरांमध्ये आनंदाचे वातावरण असते. सजावट केली जाते, दाराला फुलांचे तोरण बांधले जाते, गुढी उभारली जाते. पण अनेकांना हा प्रश्न पडतो की, नव वर्षाला गुढी का उभारली जाते? गुढी पाडवा या शब्दाचा नेमका अर्थ काय? तुमची लहान मुलेही बऱ्याचदा तुम्हाला असे प्रश्न विचारत असतील. पण तुमच्याकडे त्याचे उत्तर नसते. चला तर मग सदर बातमीतून यामागचा इतिहास जाणून घेऊया.
गुढीपाडवा या शब्दाचा अर्थ आणि सणाचा पौराणिक इतिहास
श्री राम अयोध्येत परतले
रामायणातील कथेनुसार, प्रभू श्री राम रावणाचा वध करून 14 वर्षांचा वनवास संपवून, याच दिवशी अयोध्येत प्रवेश केला. यावेळी अनेक वर्षांनंतर राज्यात परतलेल्या राजाचे स्वागत करण्यासाठी जनतेने त्यांच्या घराघरांवर उंच ध्वज म्हणजेच गुढ्या उभारल्या. आणि झेंडूच्या फुलांची, आंब्याच्या पानांची तोरणे लावली. हा आनंदाचा आणि विजयाचा दिवस मानला जातो. सनातन धर्मात ही प्रथा आजही जिवंत आहे.
याच दिवशी ब्रम्हदेवाने विश्वाची निर्मिती केली
शालीवाहन राजा
