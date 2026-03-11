English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • गुढी पाडवा का साजरा केला जातो? जाणून घ्या यामागचा पौराणिक इतिहास आणि महत्त्व

गुढी पाडवा का साजरा केला जातो? जाणून घ्या यामागचा पौराणिक इतिहास आणि महत्त्व

Gudi Padwa Special: गुढी पाडव्याच्या सणाला मराठी नववर्षाची सुरूवात होते. यावेळी घराघरांवर गुढी उभारली जाते. गुढी पाडवा का साजरा केला जातो? यामागचा पौराणिक इतिहास आणि महत्त्व काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सदर फोटोगॅलरीतून जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 11, 2026, 07:45 PM IST
1/7

गुढी पाडवा का साजरा केला जातो?

Gudi Padwa what is the history and significance

गुढी पाडव्याच्या सणादिवशी मराठी नववर्षाची सुरूवात होते. घरांमध्ये आनंदाचे वातावरण असते. सजावट केली जाते, दाराला फुलांचे तोरण बांधले जाते, गुढी उभारली जाते. पण अनेकांना हा प्रश्न पडतो की, नव वर्षाला गुढी का उभारली जाते? गुढी पाडवा या शब्दाचा नेमका अर्थ काय? तुमची लहान मुलेही बऱ्याचदा तुम्हाला असे प्रश्न विचारत असतील. पण तुमच्याकडे त्याचे उत्तर नसते. चला तर मग सदर बातमीतून यामागचा इतिहास जाणून घेऊया.  

2/7

गुढीपाडवा या शब्दाचा अर्थ आणि सणाचा पौराणिक इतिहास

Gudi Padwa what is the history and significance

गुढीपाडवा या शब्दाचा अर्थ आणि सणाचा पौराणिक इतिहास अत्यंत रंजक आणि समृद्ध आहे. गुढी म्हणजे विजयाचा ध्वज तर पाडवा म्हणजे प्रतिपदा, ज्याचा अर्थ महिन्याचा पहिला दिवस असा होतो. हा सण साजरा करण्यामागे अनेक पौराणिक आणि ऐतिहासिक कथा सांगितल्या जातात.   

3/7

श्री राम अयोध्येत परतले

Gudi Padwa what is the history and significance

रामायणातील कथेनुसार, प्रभू श्री राम रावणाचा वध करून 14 वर्षांचा वनवास संपवून, याच दिवशी अयोध्येत प्रवेश केला. यावेळी अनेक वर्षांनंतर राज्यात परतलेल्या राजाचे स्वागत करण्यासाठी जनतेने त्यांच्या घराघरांवर उंच ध्वज म्हणजेच गुढ्या उभारल्या. आणि झेंडूच्या फुलांची, आंब्याच्या पानांची तोरणे लावली. हा आनंदाचा आणि विजयाचा दिवस मानला जातो. सनातन धर्मात ही प्रथा आजही जिवंत आहे.   

4/7

याच दिवशी ब्रम्हदेवाने विश्वाची निर्मिती केली

Gudi Padwa what is the history and significance

तसेच एका पौराणिक मान्यतेनुसार, याच दिवशी ब्रम्हदेवाने विश्वाची निर्मिती केली आणि कालगणाना सुरू केली. म्हणूनच या दिवसाला ब्रम्हध्वज असेही म्हणतात. या  दिवशी नवीन वर्ष सुरू होत असल्यामुळे निसर्गाच्या निर्मितीचा उत्सव म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो.   

5/7

शालीवाहन राजा

Gudi Padwa what is the history and significance

याशिवाय अशीही एक आख्यायिका प्रसिद्ध आहे की, शालीवाहन नावाच्या राजाने शक शत्रूंचा पराभव करून त्यांना देशाबाहेर हाकलून लावले. आणि शकाची सुरूवात केली. या विजयाचे प्रतीक म्हणून लोकांनी गुढ्या उबारल्या. याच दिवसापासून शालीवाहन शक ही नवीन कालगणना सुरू झाली, जी आजही आपण पंचांगात वापरतो.   

6/7

गुढी उभारताना वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू

Gudi Padwa what is the history and significance

गुढी उभारताना ज्या वस्तूंचा वापर केला जातो, त्यांचा एक विशिष्ट अर्थ आहे. काठी म्हणजे यशाचा कणा, साखरगाठी म्हणेज आयुष्यातील गोडवा, कडुलिंबाची पाने म्हणजे कडू आठवणी विसरून आरोग्याकडे लक्ष देण्याचे प्रतीक, कलश म्हणजे यशाचे शिखर, जरीचे वस्त्र म्हणजे समृद्धी आणि वैभव.   

7/7

कडुलिंबाचा प्रसाद

Gudi Padwa what is the history and significance

यादिवशी कडुलिंबाचा प्रसाद दिला जातो. कडुलिंबाची पाने, गूळ, जिरे, ओवा किंवा धणे, चिंच हे सर्व साहित्य एकत्र करून प्रसाद तयार केला जातो. ज्याला कवेळ धार्मिक नाही तर आरोग्यदायी महत्त्वही आहे.   

