  • Gudi Padwa Wishes : गुढी उभारू समृद्धीची आरोग्याची... गुढीपाडव्यानिमित्त आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा

Gudi Padwa Wishes : गुढी उभारू समृद्धीची आरोग्याची... गुढीपाडव्यानिमित्त आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा

Gudi Padwa 2026 Wishes Shubhechha Messages Whatsapp Status : गुढी पाडवा हा मराठी नववर्षाचा पहिला दिवस या नवीन वर्षाची सुरुवात आपल्या घरात गुढी उभारुन तर आपण करतोच. पण यासोबत आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून 

Neha Choudhary | Mar 18, 2026, 09:24 PM IST
बांधून तोरण दाराशी काढून रांगोळी अंगणी हर्ष पेरुनी मनोमनी करू सुरुवात नव वर्षाची… गुढीपाडवा आणि नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नक्षीदार काठीवर रेशमी वस्त्र त्याच्यावर चांदीचा तांब्या उभारुनी मराठी मनाची गुढी साजरा करूया हा गुढीपाडवा नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

निळ्या आभाळात शोभते उंच गुढी नववर्ष आले घेऊन आनंदाची गोडी गुढीपाडव्याच्या लाखलाख शुभेच्छा!

आशेची पालवी, सुखाचा मोहर, समृद्धीची गुढी, समाधानाच्या गाठी नववर्षाच्या शुभेच्छा 

चंदनाच्या काठीवर शोभे सोन्याचा करा साखरेच्या गाठी आणि कडुलिंबाचा तुरा मंगलमय गुढी ल्याली भरजरी खण स्नेहाने साजरा करा पाडव्याचा सण नववर्ष आणि गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नक्षीदार काठाचे रेशमी वस्त्र, चांदीचा तांब्या, कडुनिंबाची पानं साखरेची माळ, आंब्याची डहाळ अशी उभारूया समृद्धीची गुढी गुढीपाडव्याच्या आणि नववर्षाच्या तुमच्या कुटुंबाला हार्दिक शुभेच्छा!

सोनेरी सूर्याची सोनेरी किरणे, सोनेरी किरणांचा सोनेरी दिवस सोनेरी दिवसाच्या सोनेरी शुभेच्छा सोन्यासारख्या लोकांना गुढीपाडवा आणि नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नेसून साडी माळून गजरा उभी राहिली सुंदर गुढी, नव वर्षाच्या स्वागताची ही तर पारंपारिक रूढी गुढीपाडवा आणि नववर्षाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा!

कोणाला नावही माहिती न्हवतं तेव्हा IPL मध्ये मुंबई इंडियन्सने दिलेली संधी! आज 'हे' 7 खेळाडू बनले सुपरस्टार

