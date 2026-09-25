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भारताचे नववे रौप्यपदक! गुलवीर सिंगची 10,000 मीटर धावणे आशियाई खेळांमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी...

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 25, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:07 PM IST

आशियाई खेळ सुरु आहेत, यामध्ये भारताच्या संघाने आणखी एकदा ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे, भारतीय धावपटू गुलवीर सिंगने पुरुषांच्या 10,000 मीटर शर्यतीत रौप्य पदक नावावर केले आहे. 

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भारतीय लांब पल्ल्याचा धावपटू गुलवीर सिंगने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपल्या पदकाचा रंग बदलला. हांगझू येथे १०,००० मीटरमध्ये कांस्यपदक जिंकलेल्या गुलवीरने नागोया येथे त्याच स्पर्धेत रौप्यपदक पटकावले. त्याने २८:२९.३८ वेळेसह दुसरे स्थान मिळवले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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बहरीनच्या बिरहानू बालेवने गुलवीरला मागे टाकले. बालेवने २८:२७.५१ वेळेत शर्यत पूर्ण करून सुवर्णपदक जिंकले. बहरीनच्या अल्बर्ट किप्टोवने २८:३४.१८ वेळेसह कांस्यपदक पटकावले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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या रौप्य पदकामुळे गुलवीरच्या या वर्षीच्या प्रभावी कामगिरीत आणखी भर पडली आहे. यापूर्वी त्याने ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत १०,००० मीटरमध्ये रौप्य आणि ५,००० मीटरमध्ये कांस्य पदक जिंकले होते. या वर्षी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुलवीरच्या पदकांची मालिकाच सुरू आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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२८ वर्षीय गुलवीर भारतीय सैन्यात नायब सुभेदार असून, गेल्या दोन वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय ॲथलेटिक्समध्ये तो सातत्याने आपली प्रतिष्ठा वाढवत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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२०२५ मध्ये, त्याने दक्षिण कोरियातील गुमी येथे झालेल्या आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये ५,००० आणि १०,००० मीटर या दोन्ही स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदके जिंकली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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गुलवीरच्या नावावर सध्या ५,००० मीटर, १०,००० मीटर, एक मैल आणि हाफ मॅरेथॉनचे भारतीय राष्ट्रीय विक्रम आहेत. २०२५ मध्ये, त्याने ३:५५.६३ अशी वेळ नोंदवून, चार मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत एक मैल धावणारा पहिला भारतीय होण्याचा मान मिळवला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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त्याच वर्षी, त्याने ५९:४२ मिनिटांत हाफ मॅरेथॉन पूर्ण करून, एका तासापेक्षा कमी वेळेत धावणारा पहिला भारतीय म्हणून विक्रमही प्रस्थापित केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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इतकेच नव्हे तर, १२:५९.७७ मिनिटांची वेळ नोंदवून, इनडोअर ५,००० मीटर शर्यतीत १३ मिनिटांचा अडथळा पार करणारा तो पहिला आशियाई खेळाडू ठरला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Gulveer Singh
Asian Games 2026
Sports news

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