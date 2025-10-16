Fact Check: बेदम मारहाणीनंतर गुणरत्न सदावर्तेंच्या हातापायाला फ्रॅक्चर? नेमकं काय घडलंय? जाणून घ्या!
वादात गुणरत्न सदावर्ते यांना मारहाण झाल्याची चर्चा आहे. यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांना फ्रॅक्चर असल्याचे काही फोटो सोशल मीडियात व्हायरल होत आहेत. काय आहे यामागचं नेमकं सत्य? जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Oct 16, 2025, 03:07 PM IST
Gunaratna Sadavarte Viral Photo: सदावर्ते आणि शिंदे गट आमनेसामनेमुंबईतील एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत भ्रष्टाचार आणि अश्लील वर्तनाच्या आरोपांमुळे जोरदार हाणामारी झाली. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या गट आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना गटातील (आनंदराव अडसूळ पॅनल) संचालकांमध्ये हा वाद भडकला.
नागपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
व्हायरल व्हिडिओमध्ये बाटल्या फेकणे, कपडे फाडणे आणि शिवीगाळ यांचा समावेश आहे. नागपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होत असून, ५ ते ६ जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. ही घटना १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घडली. या वादात गुणरत्न सदावर्ते यांना मारहाण झाल्याची चर्चा आहे. यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांना फ्रॅक्चर असल्याचे काही फोटो सोशल मीडियात व्हायरल होत आहेत. काय आहे यामागचं नेमकं सत्य? जाणून घेऊया.
काय आहे नेमकी घटना?
एसटी बँक ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणून ओळखली जाते, जी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीच्या पैशावर चालते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे ती वादग्रस्त झाली आहे. या बैठकीत अडसूळ गटाने सदावर्ते गटावर बँकेत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला, ज्यात १२५ कर्मचाऱ्यांची भरती पैसे देऊन करण्यात आली आणि १२ कोटींच्या सॉफ्टवेअरसाठी ५२ कोटी खर्च केल्याचा दावा आहे. याशिवाय, सदावर्ते गटातील संचालकांनी महिला कर्मचाऱ्यांशी अश्लील वर्तन केल्याचा आरोपही झाला, ज्यामुळे शाब्दिक वाद हाणामारीत बदलला.
बैठकीचे आयोजन
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर १५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी मुंबईतील वाहतूक भवनात ही बैठक बोलावण्यात आली होती. यात गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पॅनलचे सर्व संचालक आणि शिवसेना (शिंदे) गटातील आनंदराव अडसूळ यांच्या पॅनलचे संचालक उपस्थित होते. बैठक बोनस वाटपासारख्या विषयांसाठी होती, पण राजकीय आणि वैयक्तिक मतभेदांमुळे ती वादळी झाली. दोन्ही गटांनी एकमेकांवर बाहेरून लोक बोलावून हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे.
व्हायरल व्हिडिओतील घटनाक्रम
सोशल मीडियावर वायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये बैठकीचा रेकॉर्डिंग करण्यावरून वाद सुरू होतो. एक संचालक म्हणतो, "ही संचालक मंडळाची बैठक आहे, याचे कोणीही रेकॉर्डिंग करू नये, याचा आऊटपूट बाहेर जाता कामा नये." विरोध झाल्यावर तावातावाने उठलेला व्यक्ती बाटली फेकून मारतो. यानंतर दोन्ही गट एकमेकांवर तुटून पडतात, हाताला लागेल त्याची फेकाफेक होते, कपडे फाडले जातात आणि प्रचंड शिवीगाळ सुरू होते. व्हिडिओत महिलांचा आणि बाहेरील लोकांचा सहभागही दिसतो.
वादानंतर फ्रीस्टाइल हाणामारी
वाद फ्रीस्टाइल मारामारीत बदलला, ज्यात लाथा-बुक्के, तुडवणे आणि शर्ट फाटेपर्यंत झाली. सदावर्ते गटाने बाहेरून महिला आणि पुरुष आणल्याचा आरोप अडसूळ गटाने केला, तर सदावर्ते गटाने उलट आरोप केले. यात ५ ते ६ जण जखमी झाले, ज्यात किरकोळ दुखापतांपासून रक्तबंबाळ होण्यापर्यंत स्थिती आहे. बैठक अर्धवट सोडून देण्यात आली आणि दोन्ही गट पोलीस ठाण्याकडे गेले.
पोलीस कारवाई
हाणामारीनंतर दोन्ही गट नागपाडा पोलीस ठाण्यात पोहोचले. पोलीसांनी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, तक्रारी एकमेकांवर दाखल झाल्या आहेत. व्हायरल व्हिडिओ आणि साक्षीदारांच्या जबानींवरून तपास सुरू आहे. तणाव टाळण्यासाठी पोलिसांनी बँक परिसरात कडक पहारा ठेवला आहे आणि पुढील कारवाईसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेतला जात आहे.
प्रसिद्धी पत्रकातील आरोप
सदावर्ते गटाकडून जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, "एसटी बँक ही कर्मचाऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर चालणारी बँक आहे, पण भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकलेले संचालक मंडळ कामगारांच्या पैशांवर मौज करत आहे." यात अडसूळ गटावर सदावर्ते गटाच्या भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यामुळे राडा घातल्याचा आरोप आहे. पत्रकात "बाहेरून बाया बोलवून मारहाण, शिव्यांचा पाऊस, कपडे फाडणे आणि लाथा-बुक्क्यांनी तुडवणे" यांचा उल्लेख आहे. एसटी सदस्य आता पश्चाताप करत असल्याचेही सांगितले.
सदावर्ते, अडसूळ काय म्हणाले?
गुणरत्न सदावर्ते हे सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील आहेत, तर आनंदराव अडसूळ हे शिवसेना (शिंदे) नेते. अडसूळ यांनी माध्यमांना सांगितले, "सदावर्ते गटाने भ्रष्टाचार केला, बँक सुरक्षित राहिली नाही. ही पूर्वनियोजित हल्ला होता." सदावर्ते यांनीही उलट आरोप केले. एकनाथ शिंदे गटाने हे बँक नियंत्रणासाठी प्रयत्न असल्याचे सूचित केले, ज्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटना आणि राजकीय पक्ष यांच्यात तणाव वाढला आहे.
