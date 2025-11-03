English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Guru Nanak Jayanti 2025 : जीवनातील संकटांवर मात करायला शिकवतील गुरु नानक यांचे 8 प्रमुख उपदेश

गुरु नानक देव जी यांची जयंती 5 नोव्हेंबर रोजी साजरी केली जाईल. त्यांची शिकवण मानवता, समानता आणि सत्यावर आधारित आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की देव एक आहे आणि प्रत्येक जीवात उपस्थित आहे. खरा धर्म प्रेम, करुणा आणि सेवेमध्ये रुजलेला आहे.

Dakshata Thasale | Nov 03, 2025, 07:41 PM IST
गुरुनानक यांची चार तत्वे - एक ओंकार (एक देव), नाम जप (देवाचे स्मरण), किरत कर्ण (प्रामाणिकपणे कमाई करणे) आणि वंद छकना (अन्न वाटणे) - जीवनाला अर्थपूर्ण बनवतात. त्यांनी लोकांना जात आणि धार्मिक भेद नष्ट करून सर्वांना समान मानण्याची प्रेरणा दिली.  

या वर्षी, गुरु नानक देव जी यांची जयंती, ज्याला गुरुपर्व असेही म्हणतात. 5  नोव्हेंबर रोजी साजरी केली जाईल. गुरु नानक देव जी यांची मुख्य शिकवण मानवता, समानता आणि सत्याच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे. त्यांनी शिकवले की देव एक आहे आणि प्रत्येक जीवात उपस्थित आहे. गुरु जींनी लोकांना शिकवले की खरा धर्म कोणत्याही कर्मकांडात नाही तर प्रेम, करुणा आणि सेवेत आहे.

एक ओंकार - देव एक आहे

गुरु नानक देव जी यांची सर्वात महत्त्वाची शिकवण "एक ओंकार सतनाम" होती. त्यांनी स्पष्ट केले की फक्त एकच देव आहे, निराकार, अनंत आणि सर्वव्यापी. तो कोणत्याही एका धर्म, जाती किंवा देशापुरता मर्यादित नाही, तर प्रत्येक जीवात अस्तित्वात आहे. त्यांनी सांगितले की देवाला मंदिरे, मशिदी किंवा कोणत्याही बाह्य स्वरूपात शोधले पाहिजे असे नाही तर तो आपल्या हृदयात शोधला पाहिजे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला समजते की सर्वांमध्ये एकच परमात्मा आहे, तेव्हा भेदभाव, द्वेष आणि अहंकार नाहीसा होतो. ही शिकवण एक दैवी संदेश बनली जी मानवतेला एकता, प्रेम आणि समानतेच्या मार्गावर घेऊन गेली.

देवाचे नाव जपणे - देवाचे स्मरण करणे

गुरु नानक देवजींनी "देवाचे नाव जपणे" हे जीवनातील सर्वात पवित्र प्रथा म्हणून वर्णन केले आहे. याचा अर्थ केवळ जिभेने देवाचे नाव जपणे असा नाही, तर त्या सर्वोच्च अस्तित्वाचा अंतःकरणात अनुभव घेणे असा आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती प्रत्येक कृतीत देवाचे स्मरण करते तेव्हा त्याचे मन शुद्ध आणि शांत राहते. हे स्मरण व्यक्तीमध्ये करुणा, प्रेम आणि नम्रता निर्माण करते. देवाचे नाव जपून, गुरु नानक देवजींनी शिकवले की खरे आनंद आणि मोक्ष बाह्य सुखांमध्ये नाही तर प्रत्येक क्षणात देवाची उपस्थिती जाणवण्यात आहे.

करत करात - प्रामाणिकपणे जगणे

गुरु नानक देवजींनी शिकवले की "काम म्हणजे पूजा" आणि खरी भक्ती म्हणजे प्रामाणिक श्रम. त्यांनी स्पष्ट केले की कठोर परिश्रमाशिवाय मिळवलेल्या गोष्टी टिकत नाहीत आणि आध्यात्मिक शांती देत ​​नाहीत. करात करात म्हणजे प्रामाणिकपणा, सचोटी आणि न्यायाने स्वतःची उपजीविका कमवणे. गुरुजींनी लोकांना खऱ्या मनाने कठोर परिश्रम करण्यास, इतरांचे हक्क न हिसकावून घेण्यास आणि त्यांच्या कृतींद्वारे देवाची पूजा करण्यास शिकवले. ही शिकवण आत्मसन्मान, स्वावलंबन आणि जीवनात समाधानाचा पाया बनली.

गुरु नानक देवजींनी "वंद छकना" या संदेशाद्वारे निस्वार्थीपणा आणि वाटणीची भावना निर्माण केली. त्यांनी सांगितले की जे लोक गरजूंना आपली कमाई वाटून देतात त्यांच्यावर देवाचे आशीर्वाद येतात. हे केवळ दान नाही तर प्रेम आणि समानतेची भावना आहे. गुरुजींनी शिकवले की जेव्हा एखादी व्यक्ती त्यांच्या संपत्ती, अन्न किंवा वेळेतील काही भाग इतरांच्या सेवेसाठी समर्पित करते तेव्हा त्यांचे मन हलके होते आणि त्यांचा आत्मा शांत होतो. ही भावना नंतर "लंगर" परंपरेत विकसित झाली, जी आजही मानवी एकता आणि करुणेचे प्रतीक आहे.

"देव एक आहे, तो खरा आहे, तो सर्वांचा स्वामी आहे." -गुरु नानक देवजी - हा संदेश आपल्याला शिकवतो की देव वेगवेगळ्या धर्म, जाती आणि श्रद्धांमध्ये एकच आहे. तो आपल्याला धार्मिक समानता आणि बंधुत्वाचा धडा शिकवतो.*

"नानक नाम चढ्डी कला, तेरे भाने सरबत दा भला." - हे ओवी आपल्याला शिकवते की आपले यश आणि कल्याण केवळ देवाच्या आशीर्वादानेच शक्य आहे आणि जेव्हा आपण देवाच्या इच्छेचे पालन करतो तेव्हा सर्वांनाच फायदा होतो.

"तुम्ही एक रत्न आहात, एके दिवशी तुम्ही महासागर व्हाल." - गुरु नानक देवजी यांचे हे ओवी आपल्यातील लपलेल्या शक्ती आणि क्षमता ओळखण्याचा संदेश देते. प्रत्येक मानवामध्ये विशेष गुण असतात; त्यांना फक्त ओळखण्याची आवश्यकता आहे.

"माणूस केवळ देवाची उपासना करण्यासाठी जन्माला येतो, वाईट कृत्ये करण्यासाठी नाही." - हे ओवी आपल्याला शिकवते की आपण आपल्या जीवनात चांगली कृत्ये करावीत आणि प्रत्येक परिस्थितीत देवाचे नाव जपावे.

