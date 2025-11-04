English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Guru Nanak Jayanti Wishes in Marathi: 'नानक नाम चढ़दी कला…' गुरु नानक देवजींच्या जयंतीनिमित्त मराठमोळ्या शुभेच्छा

Guru Nanak Jayanti Shubhechcha Wishes in Marathi: गुरु नानक जयंती, ज्याला 'प्रकाश पर्व' आणि 'गुरु पर्व' असेही म्हणतात, दरवर्षी कार्तिक पौर्णिमेला साजरी केली जाते. हा दिवस शीख समुदायासाठी खूप खास आहे. गुरु नानक देवजींच्या जयंतीनिमित्त एक मोठी कीर्तन मिरवणूक काढली जाते. गुरु नानक जयंती कधी आहे आणि गुरु पर्वाचे महत्त्व काय आहे ते जाणून घेऊया.

Dakshata Thasale | Nov 04, 2025, 02:56 PM IST
गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

वाहेगुरु जी का खालसा  वाहे गुरु जी की फतेह  गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा 

गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

या जगाच्या मोह-मायेपासून लांब राहो  वाहे गुरुच्या कृपेने आनंदाचे क्षण लाभो, हीच प्रार्थना  गुरु नानक जयंतीच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा 

गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

इक ओंकार सतनाम करता पुरख  निर्मोह निरवैर अकाल मूरत  गुरु नानक जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा  

गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

हे जग जिंकायचे असेल, तर स्वतःच्या कमतरतेवर,  दुर्गुणांवर मात करणे अत्यंत आवश्यक आहे.  असा ज्ञान देणारे शीख बांधवांचे आद्य गुरु गुरु नानक जयंती निमित्त शुभेच्छा !

गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

 पैसा कधीही हृदयाशी जोडून ठेवू नये, त्याची जागा नेहमी खिशात असावी... गुरूनानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

वाहेगुरु जी का खालसा वाहे गुरुजी की फतेह, गुरूनानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

शिख धर्माचे संस्थापक आणि प्रथम गुरु, गुरुनानक देव यांच्या जयंतीदिनी त्यांना विनम्र अभिवादन  

गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

जगाला एकता, श्रद्धा आणि प्रेमाचा संदेश देणारे गुरू नानक यांच्या जयंतीच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा!  

