गुरु नानक जयंती शुभेच्छा 2025: 'नानक नाम चढ़दी कला…' Guru Nanak Jayanti निमित्त प्रियजनांसोबत शेअर 'हे' PHOTO, Messages, Whatsapp Status
Guru Nanak Jayanti Wishes Quotes Messages Shubhechcha in Marathi: गुरु नानक जयंती, ज्याला 'प्रकाश पर्व' आणि 'गुरु पर्व' असेही म्हणतात, दरवर्षी कार्तिक पौर्णिमेला साजरी केली जाते. हा दिवस शीख समुदायासाठी खूप खास आहे. गुरु नानक देवजींच्या जयंतीनिमित्त एक मोठी कीर्तन मिरवणूक काढली जाते. गुरु नानक जयंती कधी आहे आणि गुरु पर्वाचे महत्त्व काय आहे ते जाणून घेऊया.
Dakshata Thasale | Nov 05, 2025, 11:26 AM IST
1/8
गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा
गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा
गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा
गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा
गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा
गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा
