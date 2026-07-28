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Guru Purnima Wishes in Marathi : गुरुविण जीवन व्यर्थ! आईपासून शिक्षक, बॉस, मित्र, सासू अन् आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर भेटणाऱ्या गुरूला द्या गुरू पौर्णिमेच्या शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 28, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:50 PM IST

Guru Purnima Wishes Messages in Marathi : बुधवारी 29 जुलैला 2026 आषाढी पौर्णिमा म्हणजेच गुरु पौर्णिमा आहे. गुरुप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी गुरु पौर्णिमा साजरी करण्यात येते. आपल्या आयुष्यातील पहिली गुरु असते आई, त्यानंतर शाळेतील शिक्षक आणि पुढे आयुष्यात कुठल्या ना कुठल्या रुपाने आपल्याला काही धडे शिकवणारे गुरु भेटत असतात. या सगळ्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी गुरु पौर्णिमेच्या खास मराठीतून शुभेच्छा पाहा

Guru Purnima Wishes1/11

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारा मार्ग म्हणजे गुरु माझ्या आयुष्यात सदैव मार्गदर्शक म्हणून पाठीशी उभे राहणाऱ्या  वडिलांना गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

Guru Purnima Wishes2/11

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आई माझी माउली आहे ती पहिली गुरु बोट धरुनी चालायला शिकवले आयुष्यात बळकट बनवले नमन वंदन माझ्या गुरु माउलीला गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा !

Guru Purnima Wishes3/11

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गुरु असतो ज्ञानाचा अखंड सागर गुरु असतो आयुष्याचा दिशा दर्शक गुरु असतो जीवनाचा मार्गदर्शक गुरु असतो सोबती सखा मित्रही गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा !

Guru Purnima Wishes4/11

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 जीवनाच्या प्रतेक समस्येत मार्ग दाखवता तुम्ही जेव्हा काय करावे काहिही समजत नाही तेव्हा आठवता तुम्ही तुमच्या सारख्या गुरुना मिळून खरोखर धन्य आहोत आम्ही

Guru Purnima Wishes5/11

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

माझ्या व्यावसायिक प्रवासाला योग्य दिशा व आकार दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. तुमचे मार्गदर्शन माझ्यासाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरले आहे. गुरुपौर्णिमेच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा, सर/मॅडम!

Guru Purnima Wishes6/11

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कठीण प्रसंगात योग्य निर्णय कसा घ्यावा हे तुमच्याकडून शिकायला मिळाले. एका उत्कृष्ट मेंटर आणि लिडर असल्याबद्दल धन्यवाद. गुरुपौर्णिमेच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा!

Guru Purnima Wishes7/11

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

हिऱ्याप्रमाणे व्यक्तिमत्वाला पैलू पाडतो तो गुरु, जीवनाला योग्य दिशा देतो तो गुरु, आयुष्यातील खरा आनंद शोधायला शिकवतो तो गुरु, आव्हानावर मात करायचा आत्मविश्वास मिळवून देतो तो गुरु. गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Guru Purnima Wishes8/11

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

ज्ञानाचा दीप लावणारे, अंधारातही योग्य दिशा दाखवणारे, अपयशाचे यशात रूपांतर करणारे, आणि जीवनाच्या प्रत्येक समस्येत मार्गदर्शक ठरणारे… असे सर्व माझ्या गुरुजनांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Guru Purnima Wishes9/11

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

संकटाच्या काळात योग्य मार्ग दाखवणारा आणि खऱ्या अर्थाने मार्गदर्शक ठरणाऱ्या माझ्या मित्राला, गुरुपौर्णिमेच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

Guru Purnima Wishes10/11

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मैत्रीच्या नात्यात मला जगण्याचं खरं ज्ञान देणाऱ्या आणि प्रत्येक पावलावर साहाय्य करणाऱ्या माझ्या लाडक्या मित्राला गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Guru Purnima Wishes11/11

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आईच्या स्थानी असलेल्या आणि मला संसाराचे अन् जीवनाचे धडे देणाऱ्या माझ्या लाडक्या सासूबाईंना, गुरुपौर्णिमेच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

TAGS:
Guru Purnima Wishes
Guru Purnima Wishes 2026
Happy Guru Purnima

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