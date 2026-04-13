Astrology : आज गुरू - शुक्राचा लाभ दृष्टी योग! वृषभ आणि कुंभ राशीसह 4 राशींच्या लोकांचे बँक बॅलेन्स वाढणार, मिळणार नशिबाची साथ

Labh Drishti Yog 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार आज गुरू आणि शुक्र यांच्या स्थितीमुळे लाभ दृष्टी योग निर्माण होणार आहे. शुक्र आणि गुरू 60 अंशांच्या अंतरावर असताना तयार होणार हा योग चार राशींच्या लोकांसाठी धनलाभाचा असणार आहे. 

Neha Choudhary | Apr 13, 2026, 07:51 AM IST
वैज्ञानिकदृष्ट्या ग्रह आणि नक्षत्राची स्थिती बदल असते. पण ग्रहांची ही स्थिती वैदिक ज्योतिषशास्त्रात मानवी जगावर आणि एकंदरी जगातील परिस्थितीवर परिणाम करत असतात. प्रत्येक महिन्यात ग्रहाची बदलणारी स्थिती ही ज्योतिषशास्त्रानुसार काही योग निर्माण करत असते.

आज एकादशीच्या मुहूर्तावर सुख, समृद्धी आणि संपत्तीचा कारक शुक्र आणि ज्ञान - भाग्याचा गुरू एकमेकांशी 90 किंवा 60 अंशाच्या कोनात येत आहेत. या स्थितीतून ज्योतिषशास्त्रातील लाभ दृष्टी योगाची निर्मिती होणार आहे. आज 13 एप्रिल 2026 दुपारी 1.48 वाजता गुरु आणि शुक्र या स्थितीत येणार आहे. 

गुरु - शुक्रचा लाभ दृष्टी योग हा चार राशींच्या लोकांसाठी धनलाभ आणि करिअरमध्ये प्रगतीचा ठरणार आहे. या लोकांची सकारात्मक परिणाम या चार राशींच्या लोकांवर पुढील 3 -4 दिवस दिसणार आहे. चला मग जाणून घेऊयात या त्या चार राशी कोणत्या आहेत.  (हेसुद्धा वाचा - Astrology : चंद्र आणि राहूच्या ग्रहण योगापासून राहा सावध! 13 एप्रिलपासून 'या' 3 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात एकामागोमाग अडचणी येणार)

वृषभ रास

या व्यक्तींसाठी लाभ दृष्टी योग त्यांच्या कारकिर्दीत एक महत्त्वाचा टप्पा सिद्ध होणार आहे. तुम्हाला नवीन नोकरीची संधी किंवा सध्याच्या नोकरीत पदोन्नती मिळण्याचे संकेत आहेत. तुमचं बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. महत्त्वाची कामे मार्गी लागणार आहे. शुक्र ग्रहामुळे तुमच्या जीवनात सुख आणि समृद्धी वाढ होताना दिसणार आहे. शुभ रंग: पांढरा. उपाय: पिवळ्या वस्तूंचे दान करा. तुम्ही मंदिरात पूजेचे साहित्यही दान करा. 

मिथुन रास

लाभ दृष्टी योगामुळे या लोकांना मान-सन्मानात वाढ होताना दिसणार आहे. त्यांना कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळणार आहेत. व्यवसायात भरभराट होणार असून धनलाभासह घरात समृद्धी नांदणार आहे. शुभ रंग: हिरवा. उपाय: गणपतीला दुर्वा अर्पण करा. 

तूळ रास

लाभ दृष्टी योग या लोकांना अनपेक्षित आर्थिक लाभ देणारा असणार आहे. तुमच्या बँक खात्यातील शिल्लक वाढ तुम्हाला समाधान देणार आहे. अडकलेला पैसा परत मिळणार आहे. तर प्रगतीतील अडथळे दूर होणार असून नवीन संधी मिळणार आहे. तुमचे जीवन एका नवीन दिशेने पुढे वाटचाल करणार आहे. शुभ रंग: पांढरा. उपाय: अन्नदान करा.

कुंभ रास

गुरु-शुक्र लाभ दृष्टी योग या लोकांसाठी अतिशय लाभाचा ठरणार आहे. ही लोक कर्जमुक्त होणार आहे. त्यांच्या संपत्तीत वाढ होणार आहे. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेचा लाभ मिळण्याचे संकेत आहेत. तुमच्या धनात वाढ होईल. शुभ रंग: निळा. उपाय: शनिदेव आणि हनुमानजींची पूजा करणे लाभदायक ठरणार. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

