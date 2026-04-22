  • तुम्ही Expired Smartphone वापरताय का? मग तुम्हाला आहे धोका; कसा तो समजून घ्या

तुम्ही Expired Smartphone वापरताय का? मग तुम्हाला आहे धोका; कसा तो समजून घ्या

Expired Smartphone: आपल्यातील अनेकजण मोबाईल जोपर्यंत खराब होत नाही किंवा अक्षरश: बंद पडत नाही तोपर्यंत वापरतात. पण धोका त्याआधीच निर्माण झालेला असतो. कसा तो समजून घ्या.   

Shivraj Yadav | Apr 22, 2026, 04:50 PM IST
स्मार्टफोन हा आयुष्याचा अविभाज्य घटक

Expired Smartphone: स्मार्टफोन हा आजकाल प्रत्येकाच्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक झाला आहे. दैनंदिन आयुष्यातील प्रत्येक गोष्टीसाठी मोबाईल गरजेचा असतो. शाळेच्या अभ्यासापासून ते किचनमध्ये नवा पदार्थ तयार करण्यापर्यंत प्रत्येक वेळी मोबाईल लागतो. सोशल मीडियापासून ते फोटो काढेपर्यंत अनेक ठिकाणी त्याची गरज भासते.   

सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी सांगितला मोबाईलचा धोका

पण जेव्हा हाच मोबाईल जुना होता आणि अपडेट होणं बंद करतो तेव्हा मात्र तो धोकादायक ठरतो. सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी या मोबाईलचा धोका सांगितला आहे.   

सायबर गुन्हेगारांना फसवण्यासाठी आयती संधी

आपल्यातील अनेकजण मोबाईल जोपर्यंत खराब होत नाही किंवा अक्षरश: बंद पडत नाही तोपर्यंत वापरतात. पण धोका त्याआधीच निर्माण झालेला असतो, जेव्हा कंपन्या संबंधित मोबाईलमध्ये  सॉफ्टवेअर आणि सेक्युरिटी अपडेट देणं बंद करतात.   

अपडेट थांबल्यानंतर मोबाईल हळूहळू कमकुवत होऊ लागतात. यात निर्माण झालेल्या समस्या दुरुस्त होत नाहीत, ज्यामुळे सायबर गुन्हेगारांना फसवण्यासाठी आयती संधी मिळते.   

हॅकर्स सहजपणे ताबा घेऊ शकतात

जर एखाद्या जुन्या फोनची सुरक्षा भेदली गेली, तर हॅकर्स सहजपणे त्याचा संपूर्ण ताबा घेऊ शकतात. त्यांना तुमच्या सोशल मीडिया अकाऊंटचा अॅक्सेसही मिळवता येतो. याशिवाय कॅमेरा आणि मायक्रोफोन नियंत्रित करता येतात, आणि अगदी तुमच्या बँकिंग ॲप्सनाही ते लक्ष्य करू शकतात.  

फोनवर आलेले OTP वाचणं शक्य

सर्वात धोकादायक परिस्थिती तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा त्यांना तुमच्या फोनवर आलेले OTP वाचणं शक्य होते. त्यानंतर, तुमच्या बँक खात्यातून पैसे काढणे त्यांच्यासाठी अत्यंत सोपं होतं. अनेकदा, युजर्सनी याची जाणीव खूप उशिरा होते.  

हॅकर्स तुमच्या कॅमेरा आणि मायक्रोफोनचा अॅक्सेस मिळवू शकतात

पण हा धोका फक्त आर्थिक फसवणुकीपुरता मर्यादित नाही. तुमचं वैयक्तिक आयुष्यही अनेकदा धोक्यात येऊ शकतं. हॅकर्स तुमच्या कॅमेरा आणि मायक्रोफोनचा अॅक्सेस मिळवत तुमच्या हालचाली, कृतींवर लक्ष ठेवू शकतात. तुमचा डेटा चोरी होऊ शकतो. तसंच ब्लॅकमेलिंग केलं जाण्याची शक्यताही नाकारली जाऊ शकत नाही.   

सेक्युरिटी अपडेट मिळालेली नाही त्यांना अधिक धोका

ज्यांच्याकडे 3 ते 4 वर्षे जुने स्मार्टफोन आहेत आणि बऱ्याच काळापासून कोणतीही सेक्युरिटी अपडेट मिळालेली नाही त्यांना अधिक धोका असतो. विशेषतः, बजेट आणि मध्यम श्रेणीतील मोबाईल लवकरच कालबाह्य होतात, ज्यामुळे त्यांच्यातील सुरक्षाविषयक त्रुटींची शक्यता वाढते.  

तुमचं डिव्हाइस अजिबात सुरक्षित नाही.

जर तुमच्या फोनमध्ये कोणतीही नवी सेक्युरिटी अपडेट येत नसेल तर तुमचं डिव्हाइस अजिबात सुरक्षित नाही.   

मग नेमकं काय करावं?

जर तुम्हाला या धोक्यांपासून वाचायचं असेल तर फोन सतत अपडेट करत राहणं गरजेचं आहे. जर तुमचं डिव्हाइस अपडेटला सपोर्ट करत नसेल तर नवीन फोन घेणं समजूतदारपणा ठरेल. तसंच फक्त विश्वासार्ह अॅप इंस्टॉल करा आणि कोणत्याही संशयित लिंक किंवा फाईलपासून लांब राहा.   

हवामान एकदम गरम! जगातील टॉप 20 हॉट शहरांपैकी 19 शहरं भारताचीच, 20 व्या क्रमांकावर कोणाचं नाव?

हवामान एकदम गरम! जगातील टॉप 20 हॉट शहरांपैकी 19 शहरं भारताचीच, 20 व्या क्रमांकावर कोणाचं नाव?

हवामान एकदम गरम! जगातील टॉप 20 हॉट शहरांपैकी 19 शहरं भारताचीच, 20 व्या क्रमांकावर कोणाचं नाव?

GK: 5,974,000,000,000,000,000,000,000 KG इतकं आहे पृथ्वीचं वजन? कुणी आणि कसं मोजलं पृथ्वीचं वजन? जाणून शॉक व्हाल

Abhishek Sharma’s luxurious home: नाबाद 135 धावा करणाऱ्या SRH च्या अभिषेक शर्मा आलिशान घर बघितलं का? किंमत 15 कोटी रुपये!

100 कोटी बजेट असणाऱ्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचं शूटिंग कुठे झालंय? महाराष्ट्रातील 'या' ठिकाणांचा आहे समावेश

