Marathi News
कमाल! लादी पुसणारा रोबोट; जागाही कमी व्यापतो आणि तुम्ही इतर कामांमध्ये असताना शांतपणे घर स्वच्छही करतो...

Haier Civic X11 Robot Vacuum Cleaner review : लादी पुसणारा रोबो... ऐकूनच ही संकल्पना एकदम कमाल वाटतेय ना? जाणून घ्या काय आहे त्याची किंमत? तो कसा वापरायचा आणि काय आहेत त्याचे फिचर्स? पाहा सविस्तर वृत्त.   

Sayali Patil | Nov 14, 2025, 02:17 PM IST
तंत्रज्ञान

Haier Civic X11 Robot Vacuum Cleaner review in marathi floor cleaner

Haier Civic X11 Robot Vacuum Cleaner review : साधारण दशकभराच्या काळात तंत्रज्ञान इतक्या झपाट्यानं पुढं गेलं आहे की, यंत्रमानवी उपकरणांचा वापर सुरुवातीला फक्त ज्या अमेरिका, चीन जपानसारख्या राष्ट्रांमध्ये होता, तोच आता भारतातही अगदी सर्रास होताना दिसत आहे. त्याचच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे लादी पुसणारा रोबोट. अर्थात, रोबोट वॅक्यूम क्लीनर. सध्या काळाती गरज पाहता नुकताच Haier कंपनीनं Civic X11 Robot Vacuum Cleaner Series लाँच केली आहे. 

गुणविशेष

Haier Civic X11 Robot Vacuum Cleaner review in marathi floor cleaner

Laser Navigation, HaiSmart App Control आणि 5000Pa चं सक्शन असे गुणविशेष या रोबोमध्ये आढळतात. Civic X11, Civic X11 Pro अशा दोन मॉडेलमध्ये ही सीरिज उपलब्ध असून, प्रो मॉडेलमध्ये  3-in-1 सिस्टम आणि ऑटो एम्प्टी स्टेशनही मिळतं. 5.5 किलो वजनाचा Civic X11 सीरिजचा रोबोच हा त्याच्या योग्य आकारामुळं घरातील कोपरे, फर्निचर, कपाटांखालचा भाग सहजपणे स्वच्छ करतो. त्याला LIDAR Dome Laser Navigation सुद्धा देण्यात आलं आहे.   

साफसफाई

Haier Civic X11 Robot Vacuum Cleaner review in marathi floor cleaner

5000Pa सक्शनमुळं हा साफसफाई करणारा रोबोट लाकूड, टाईल्स, मार्बल, लिनोलियम आणि कार्पेट उत्तमरित्या स्वच्छ करतो. लहानमोठ्या धुळीपासून कोणत्याही गोष्टीला तो सहजपणे स्वच्छ करतो आणि तुम्ही इतर कामात असताना फार कमी आवाजात तो आपली कामं पूर्ण करतो.   

2-in-1 आणि 3-in-1 क्लीनिंग

Haier Civic X11 Robot Vacuum Cleaner review in marathi floor cleaner

Civic X11 मॉडल 2-in-1 Sweep & Mop ला सपोर्ट करतो. ज्यामुळं एकाच वेळी झाडू मारणं, लादी पुसणं अशी कामं रोबोटकडून करून घेता येतात. तर, प्रो श्रेणीतील रोबोट अधिक अॅडवांस असून, Sweeping + Mopping + Dust Collection ही तिन्ही कामं करतो. या मॉडेलमध्ये मिळणारं Auto-Empty Station त्याला अधिक खास ठरवतं. म्हणजेच हा रोबो स्वत: आपला कचरा रिकामा करतो.   

रोबोट

Haier Civic X11 Robot Vacuum Cleaner review in marathi floor cleaner

रोबोटची 20mm ग्रेडेबिलिटी त्याला घराच्या अशा कोपऱ्यांपर्यंत नेण्यास मदत करते जिथं लहान पायऱ्या, डोरमॅट किंवा कारपेटची काहीशी उंची असते. Anti-fall, Anti-collision आणि Anti-entanglement सेंसरमुळे तो अधिक उत्तमरित्या काम करतो. हा रोबो पायऱ्यांवरून पडत नाही, वायरमध्ये किंवा कशातच अडकत नाही. ज्यामुळं तो भारतीय घरांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.   

कार्यक्षमता

Haier Civic X11 Robot Vacuum Cleaner review in marathi floor cleaner

2600mAh ची बॅटरी या रोबोला दीर्घकाळ टीकणारी कार्यक्षमता देते. मोठ्या घरांमध्ये त्याला मध्येच चार्ज करावं लागू शकतं. मात्र, तो ऑटो चार्जिंगला सपोर्ट करतो. 250ml डस्टबिन,  300ml इलेक्ट्रॉनिक वॉटर टँक ज्यामुळं स्वच्छतेसाठी हा रोबोट पूर्णपणे सक्षम आहे.   

आदेश

Haier Civic X11 Robot Vacuum Cleaner review in marathi floor cleaner

HaiSmart अॅपच्या माध्यमातून हा रोबोत मॅप, restricted zones, cleaning areas, modes, आणि real-time tracking ला सपोर्ट करतो. Google Voice Controlची सुविधासुद्धा या रोबोटमध्ये आहे. ज्यामुळं जागेवरून न उठता फक्त या रोबोटला आदेश देताच तो आपल्या कामाला लागतो. 

Vacuum Cleaner सीरिज

Haier Civic X11 Robot Vacuum Cleaner review in marathi floor cleaner

Haier Civic X11 Robot Vacuum Cleaner सीरिज अशा मंडळींसाठी उत्तम आहे जी स्मार्ट, शक्तिशाली, आधुनिक मार्गानं घराची स्वच्छता करु इच्छितात. साधारण 13 ते 30 हजारांमध्ये विविध श्रेणी हेयर कंपनीचे असे रोबोट उपलब्ध आहेत. त्यामुळं काहीतरी नवं वापरण्याच्या विचारात असाल तर हे उपकरण तुम्हाला बरीच मदत करु शकतं.   

