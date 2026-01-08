English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • केसांना तेल लावताना या चुका करणे टाळा, नाहीतर टक्कल पडण्याची वेळ येईल!

केसांना तेल लावताना 'या' चुका करणे टाळा, नाहीतर टक्कल पडण्याची वेळ येईल!

Hair Care Tips: अनेक स्त्रियांची एकच तक्रार असते की, बऱ्याचवेळा केसांना तेल लावूनही केस गळतात, तुटतात किंवा लवकर पांढरे होतात. तसेच केस धुतल्यानंतरही तेलकट राहतात.  म्हणून अनेक स्त्रिया वेगवेगळी उत्पादके वापरत राहतात. पण याचा काहीही परिणाम दिसत नाही. खरे तर हे तुम्ही केसांना तेल लावताना करत असलेल्या चुकांमुळे होते. या चुका कोणत्या ते सदर लेखातून जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Jan 09, 2026, 08:57 AM IST
twitter
1/11

केसांना तेल लावताना टाळण्याच्या चुका:

Hair Oiling Mistake

twitter
2/11

केसांना तेल लावताना टाळण्याच्या चुका:

Hair Oiling Mistake

त्वचेप्रमाणे केसांची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनेकजण केस धुण्याच्या 2 तास आधी किंवा रात्री केसांना तेल लावतात. पण केस धुतल्यानंतरही केसांमध्ये तेलकटपणा तसाच राहतो आणि केस राठ होतात.   

twitter
3/11

केसांना तेल लावताना टाळण्याच्या चुका:

Hair Oiling Mistake

तुम्हाला हा प्रश्न नेहमी पडत असेल की, केस धुतल्यानंतरही केसांचा तेलकटपणा का जात नाही किंवा केस राठ का होतात. खरे तर हे केसांना तेल लावण्याच्या चुकीच्या वेळेमुळे होते.   

twitter
4/11

केसांना तेल लावताना टाळण्याच्या चुका:

Hair Oiling Mistake

असे होऊ नये यासाठी केसांना तेल लावताना काही चुका करणे टाळायला हवे. कारण तुमची एक चुक तुमच्या केसांच्या वाढीसाठी आणि आरोग्यासाठी मोठा अडथळा ठरू शकते.   

twitter
5/11

केसांना तेल लावताना टाळण्याच्या चुका:

Hair Oiling Mistake

बऱ्याचवेळा बाहेरील धुळ केसांना आणि स्कॅल्पला चिकटून राहते. तसेच केस तेलकटही होतात. अशावेळी केसांना तेल लावणे टाळले पाहिजे. केसांना तेल लावताना नेहमी तेल केसांच्या मुळापर्यंत जावे यासाठी मसाजही केला जातो.   

twitter
6/11

केसांना तेल लावताना टाळण्याच्या चुका:

Hair Oiling Mistake

बऱ्याचवेळा बाहेरील धुळ केसांना आणि स्कॅल्पला चिकटून राहते. तसेच केस तेलकटही होतात. अशावेळी केसांना तेल लावणे टाळले पाहिजे. केसांना तेल लावताना नेहमी तेल केसांच्या मुळापर्यंत जावे यासाठी मसाजही केला जातो.   

twitter
7/11

केसांना तेल लावताना टाळण्याच्या चुका:

Hair Oiling Mistake

जर केसांवर धुळ असेल तर मसाज करताना धुळीकणही मुळांच्या आतपर्यंत जातात. यामुळे केसांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. केस गळणे, लवकर पांढरे होणे, पातळ होणे, तुटणे यांसारख्या समस्या उद्भवतात.   

twitter
8/11

केसांना तेल लावताना टाळण्याच्या चुका:

Hair Oiling Mistake

जर तुमचा स्कॅल्प आधीच तेलकट असेल किंवा त्यावर लहान मुरुमे, फोड आले असतील तर तेल लावणे प्रकर्षाने टाळा. अशावेळी केसांना जास्तप्रमाणात तेल लावल्यास खाज सुटणे, जळजळ होणे आणि स्कॅल्पमधून रक्तस्त्राव होण्याचीही शक्यता असते.

twitter
9/11

केसांना तेल लावताना टाळण्याच्या चुका:

Hair Oiling Mistake

केसांची गळती थांबवण्यासाठी केसांना तेल लावणे फायदेशीर मानले जाते. पण ही एक मोठी चुक आहे. केस गळत असताना तेल लावल्यास केसांची मुळे कमकुवत होतात. यामुळे केस तुटणे किंवा जास्त प्रमाणात गळणे अशा समस्या उद्भवतात.   

twitter
10/11

केसांना तेल लावताना टाळण्याच्या चुका:

Hair Oiling Mistake

तुम्हाला केसात कोंडा होण्याची समस्या असेल तर, तर केसांना तेल लावणे टाळा. कारण अशावेळी तेल लावल्यास कोंडा स्कॅल्पवर चिकटून राहू शकतो. यामुळे सेबोरेहिक हा त्वचारोग किंवा बुरशीजन्य संसर्ग होऊ शकतो.   

twitter
11/11

केसांना तेल लावताना टाळण्याच्या चुका:

Hair Oiling Mistake

नेहमी स्वच्छ स्कॅल्पवर तेल लावा. केस तेलकट असतील तर केसांच्या मुळाशी तेल न लावता फक्त खालच्या बाजूस तेल लावा. 30 मिनिटांनंतर केस स्वच्छ धुवा, केसांवर शॅम्पू राहणार नाही याची काळजी घ्या.   

twitter
पुढील
अल्बम

24 वर्षांच्या तरुणाचा मृत्यू, MRI मध्ये 70 वर्षांचा मेंदू; काय आहे 'हा' जीवघेणा आजार?

पुढील अल्बम

मुंबई विमानतळाहून 1930 किमी दूरवरच्या &#039;या&#039; ठिकाणी गेली 2025 मधील सर्वाधिक उड्डाणं; कुठे पोहोचले नागरिक?

मुंबई विमानतळाहून 1930 किमी दूरवरच्या 'या' ठिकाणी गेली 2025 मधील सर्वाधिक उड्डाणं; कुठे पोहोचले नागरिक?

मुंबई विमानतळाहून 1930 किमी दूरवरच्या 'या' ठिकाणी गेली 2025 मधील सर्वाधिक उड्डाणं; कुठे पोहोचले नागरिक? 8
Daily Numerology 9 January : &#039;या&#039; लोकांनी अनावश्यक वादात अडकू नका; तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार

Daily Numerology 9 January : 'या' लोकांनी अनावश्यक वादात अडकू नका; तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार

Daily Numerology 9 January : 'या' लोकांनी अनावश्यक वादात अडकू नका; तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार 9
Daily Tarot Card Horoscope : अनाफा योगामुळे या लोकांना मिळणार लाभ आणि भरपूर आनंद; तुमच्यासाठी कसा आहे शुक्रवार दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : अनाफा योगामुळे या लोकांना मिळणार लाभ आणि भरपूर आनंद; तुमच्यासाठी कसा आहे शुक्रवार दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : अनाफा योगामुळे या लोकांना मिळणार लाभ आणि भरपूर आनंद; तुमच्यासाठी कसा आहे शुक्रवार दिवस? 12
भारतात धावणार हायड्रोजनवरील पहिली ट्रेन; असा असेल Route अन् Schedule; 2500 जण करु शकतात प्रवास, तिकिटाची किंमत...

भारतात धावणार हायड्रोजनवरील पहिली ट्रेन; असा असेल Route अन् Schedule; 2500 जण करु शकतात प्रवास, तिकिटाची किंमत...

भारतात धावणार हायड्रोजनवरील पहिली ट्रेन; असा असेल Route अन् Schedule; 2500 जण करु शकतात प्रवास, तिकिटाची किंमत... 10