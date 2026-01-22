English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • कुरळ्या केसांची काळजी घेताना असा करा तुपाचा वापर, मिळतील आश्चर्यकारक फायदे!

कुरळ्या केसांची काळजी घेताना 'असा' करा तुपाचा वापर, मिळतील आश्चर्यकारक फायदे!

Ghee For Curly Hair: कुरळ्या केसांची काळजी घेणे कठीण असते.  यासाठी अनेक कॉस्मेटिक उत्पादने उपलब्ध असतात. पण ती न परवडणारी किंवा रसायनांमुळे नकारात्मकर परिणाम होण्याची भीती असते. यासाठी तुम्ही घरी उपलब्ध असलेल्या तुपाचा वापर करू शकता. याचा वापर कसा करायचा? यामुळे काय फायदे मिळतील? हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी एकदा वाचाच.   

Manali Sagvekar | Jan 22, 2026, 01:28 PM IST
हिवाळ्यात किंवा कोणत्याही ऋतुत केसांची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. वातावरणातील वाढत्या प्रदूषणामुळे केसांची काळजी घेणे कठीण होते. अशात जर तुमचे केस कुरळे असतील तर काळजी घेताना अधिक दक्षता घ्यावी लागते. तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल पण, कुरळ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही पार्लरमध्ये पैसे आणि वेळ खर्च करण्याची गरज नाही. घरच्या घरी तुपाचा वापर करून तु्म्ही तुमच्या केसांची काळजी घेऊ शकता. यासाठी तुपाचा वापर कसा करायचा हे सदर बातमीतून जाणून घ्या.   

काहींचे केस नैसर्गिकरित्या कुरळे असतात तर, काहींचे केस योग्य काळजी न घेतल्यामुळे कुरळे, कोरडे आणि राठ होतात. हवामान, सूर्यप्रकाश यांचा परिणाम आणि रोज योग्य काळजी न घेतल्याने असे होते.   

घरात किंवा बाजारात सहज उपलब्ध असणारे तूप कुरळ्या केसांसाठी जीवनदान ठरू शकते. तूप वापरल्यास काय फायदे मिळतात? आणि केसांसाठी त्याचा कसा वापर करायचा? हे पाहूया.   

तुपामध्ये मोठ्या प्रमाणात फॅटी अ‍ॅसिड आणि काही आवश्यक व्हिटॅमिन असतात. जे केसांना आतून पोषण देतात आणि मॉइश्चराईज करतात. ज्यामुळे केस कोरडे आणि राठ मऊ होतात.   

कुरळ्या केसांवर तूप लावल्याने ते केसांमधील आर्द्रता टिकवून ठेवण्याचे काम करते. ज्यामुळे कोरडेपणा कमी होतो जे अधिक फायदेशीर ठरते.   

याशिवाय तुपामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन ए आणि व्हिटॅमिन ई असते. जे केसांना पोषण देतात. ज्यामुळे केसांची मुळे मजबूत होतात आणि केस गळणे कमी होते.   

तूपामुळे केसांना नैसर्गिक मऊपणा आणि चमक मिळते. तसेच कोंडा आणि त्यामुळे येणारी खाज यावर अधिक उपयोगी ठरते. हे सर्व तुपात असलेल्या अँटी मायक्रोबियल गुणधर्मामुळे होते.   

तसेच टाळूवर कोमट तुपाने हलक्या हाताने मसाज केल्यास रक्ताभिरण सुधारते, जे केसांच्या वाढीसाठी फायदेशीर ठरते. तुपामध्ये नारळाचे तेल आणि ऑलिव्ह तेल मिसळल्यास अधिक फायदेशीर ठरते.   

महत्त्वाची टीप: केसांसाठी तूप वापरणे सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरू शकत नाही. जर टाळुवर तुपाचा वापर केल्याने खाज सुटली किंवा केस जड वाटले तर, तूप वापरणे टाळा.  

