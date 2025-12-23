English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  या व्यक्तीमुळं झाली निवडणुकीत पैसे वाटण्याची सुरुवात? मुंबईचा पहिला व्हाईट कॉलर डॉन; जिगरी दोस्ताचा मुलगाच होता शत्रू...

'या' व्यक्तीमुळं झाली निवडणुकीत पैसे वाटण्याची सुरुवात? मुंबईचा पहिला व्हाईट कॉलर डॉन; जिगरी दोस्ताचा मुलगाच होता शत्रू...

Don Haji Mastan Mirza : हुबेहूब मधुबालासारख्याच दिसणाऱ्या अभिनेत्रीशी लग्न, इभ्रत प्यारी असणारा हा डॉन आणि त्याच्याबद्दलची काही रंजक सत्य... आज लेकीच्या व्हायरल व्हिडीओमुळं पुन्हा सुरुय त्याची चर्चा.... 

Sayali Patil | Dec 23, 2025, 12:07 PM IST
1/8

मुंबई

haji mastan mirza mumbai first don daughter grabs attention story of this man

Don Haji Mastan Mirza : मुंबई आणि याच मुंबईतून उदयास आलेलं अंडरवर्ल्ड... याविषयी लहिण्याबोलण्यासारख्या अनेक घटना आणि अनेक व्यक्ती आहेत. या शहरानं हाणामाऱ्या पाहिल्या, गँगवॉर पाहिले, शहरावर सत्ता गाजवणारे डॉन आणि त्यांची दहशतही पाहिली. अशा या मुंबई शहरात पहिला तस्कर किंवा डॉन होता मस्तान मिर्झा. 1 मार्च 1926 ला तामिळनाडूच्या कुडलोरमध्ये त्याचा जन्म झाला. आज याच हाजी मस्तानची चर्चा होतेय ती म्हणजे एका व्हिडीओमुळं, जिथं आपण हाजी मस्तानची लेक असल्याचा दावा करत एक महिला न्यायाची मागणी करत आहे. काम मिळवून पोटाची खळगी भरण्यासाठी मिर्झाचं कुटुंब मुंबईत आलं, जिथं क्रॉफर्ड मार्केटनजीक मस्तानच्या वडिलांनी सायकल पंक्चरचं दुकान टाकलं. या दुकानावर बसणाऱ्या मस्तानची पुढं गालिब शेखशी ओळख झाली, ज्यानं मुंबईच्या डॉकमध्ये कुली म्हणून काम करत चलाखीनं तस्करी केली. हा तेव्हाचा काळ जेव्हा इंग्रजांनी भारताचा खजिना लुटला होता. मस्ताननं संधी साधली आणि तस्करीच्या या खेळाचा तो बादशाह झाला. 

2/8

मस्तान

haji mastan mirza mumbai first don daughter grabs attention story of this man

मस्तान फक्त एक डॉन नव्हता, तो एक तस्कर होता. त्याच्याबद्दल माहिती सांगताना असंही म्हटलं जातं की हा मुंबईचा व्हाईट कॉलर डॉन असून त्यानं एकही गोळी चालवली नव्हती. पण, मुंबईत पहिली सुपारी दिली ती याच मस्तान मिर्झानं. हज यात्रा करून आल्यानं त्याच्या नावापुढं 'हाजी' लागलं आणि तो झाला 'हाजी मस्तान.' मुंबई अंडरवर्ल्डच्या इतिहासातील पहिली सुपारी मस्ताननं दिली, ही सुपारी होती युसूफ पटेलला मारण्याची. ज्यासाठी त्यानं करीम लालाची मदत घेतली होती. मस्तानच्या नावाचा मुंबई शहरात दबदबा होता. पांढरेशुभ्र कपडे, मलबार हिलला बंगला, फिएट गाडी आणि अनेखा रुबाब मिरवणाऱ्या मिर्झाला त्याची इभ्रत अतिशय प्यारी.   

3/8

हाजी मस्तान

haji mastan mirza mumbai first don daughter grabs attention story of this man

हाजी मस्तान काहींसाठी मसिहा बनत होता. मुंबईतील पोलिसांपर्यंत त्याच्या ओळखी. अशा या मस्तानला आव्हान दिलं ते म्हणजे त्याच्याच मित्राच्या मुलानं अर्थात दाऊदनं. काळ पुढे लोटला. इथं मद्रासच्या सबीहाशी मस्तानचं लग्न झालं, या नात्यातून त्याला तीन मुली झाल्या. तिथं मुंबईत करीम लाला, वरदा राजन, दाऊदची स्पर्धा वाढत गेली. शहरात वाढणारं गँगवॉर पाहून हाजी मस्ताननं त्यावर मांडवलीचा पर्याय काढला. मुंबईच्या कोणत्या भागात कोणाचं राज्य असेल हे त्यानं ठरवलं. हाजी मस्तान मुंबईचा सुल्तान मिर्झा ठरला. त्याच्यापासून सिनेमा जगतानं प्रेरणा घेत 'दीवार' चित्रपटातील अमिताभ बच्चन यांनी साकारलेली भूमिका मस्तानलाच अनुसरून लिहिण्यात आल्याचा दावा मस्तानच्या दत्तक मुलानं केला.   

4/8

बॉलिवूडच्या चंदेरी दुनियेत रमला

haji mastan mirza mumbai first don daughter grabs attention story of this man

हाजी मस्तान बॉलिवूडच्या चंदेरी दुनियेत रमला यामागं एक कारण होतं ते म्हणजे हुबेहूब मधुबालासारखी दिसणारी अभिनेत्री शहाजहां बेगम. हाजी मस्तान तिच्यावर इतका भाळला की त्यानं तिच्याशी लग्न केलं, ती हिरॉईन असेल याच अटीवर त्याने अनेक चित्रपटांसाठी पैसाही लावला मात्र ते सिनेमे प्रदर्शित झालेच नाहीत. असं म्हणतात की तिथं मस्तानच्या पैशांचा वापर केला गेला होता. मस्तानशी लग्न केलेल्या शहाजहां बेगमचं नंतरचं नाव होतं सोना मस्तान. तिचीच मुलगी हसीन मिर्झा हिचेच व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहेत.   

5/8

974 मध्ये मस्तानला अटक

haji mastan mirza mumbai first don daughter grabs attention story of this man

बॉलिवूडची ही दुनिया आपल्या भोवती फिरत राहील याची तजवीज मस्ताननं केली होती. त्या काळात त्यानं कित्येक पोलिसही मॅनेज केल्याचं म्हटलं जातं. असं म्हणतात की 1974 मध्ये मस्तानला अटक झाली, पण त्याचा मुक्काम होता कोल्हापुरातील एका आलिशान बंगल्यात ठेवलं. आणिबाणीच्या काळात मस्तान 18 महिने करारागृहात होता, हे तेच वळण होतं जिथून त्याच्या राजकीय कारकिर्दीची नांदी झाली. पुढं जनता पार्टीनं राजकीय कैदी असणाऱ्या मस्तानची सुटका केली. 1981 मध्ये हाजी मस्ताननं स्वत:चा राजकीय पक्ष काढला, ज्याला 'दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ' असं नाव त्यानं दिलं. दलित नेत्यांकडे पक्षाचं संस्थापकपद आणि सहसंस्थापक होता हाजी मस्तान. त्यानं मुंबई, मद्रासमध्ये उमेदवार दिले. या पक्षाचा प्रचार खुद्द अभिनेते दिलीप कुमार यांनीही केला.   

6/8

एक महत्त्वाची बाब

haji mastan mirza mumbai first don daughter grabs attention story of this man

मस्तान राजकारणात रमला तिथं त्यानं पैसा वापरला आणि असं म्हटलं जाऊ लागलं की  तिथूनच निवडणुकीत पैसा वाटण्याची सुरुवात झाली. कोणासाठी तो मसीहा होता, कोणाला तो मदत करत होता, जनता दरबारात गरजूंना पैशांची मदत करत होता, वेळप्रसंगी पैसे वाटत होता. भुकेलेल्यांना खाऊ घालत होता. मात्र राजकारणात त्याची ही शैली अपयशी ठरली. एक महत्त्वाची बाब मात्र घडली, ती म्हणजे 1984 च्या लोकसभेत त्याच्याचमुळं छत्रपती संभाजीनगरात काँग्रेसचा उमेदवार पडला, कारण मुस्लीम मतांचं विभाजन झालं होतं.  

7/8

राजकारण

haji mastan mirza mumbai first don daughter grabs attention story of this man

राजकारणात फार तो तग धरू शकला नाही आणि त्यानं मग बिल्डर लॉबी, रिअल इस्टेटमध्ये जम बसवत बक्कळ पैसा कमवला. दिवस पुढे जात होते, मुंबई आणि मुंबईतल्या अंडरवर्ल्डमध्ये माणसं आणि त्यांची ताकदही बदलत होती. दाऊद या मित्राच्या मुलाच्या जन्माच्याच वर्षी मस्तानला मुंबई मिळालेली, त्याची तेव्हापासून दहशत होती आणि  याच मित्राच्या मुलानं मस्तानच्या सत्तेला सुरुंग लावला, तो मुलगा होता दाऊद इब्राहिम कासकर. आमिरजादा आलमबेग आणि दाऊदचा वाद वाढला, मस्ताननं मांडवली केली खरी पण गँगवॉर सुरूच होतं. मस्तानचा शब्द आता अंतिम नव्हता. अंडरवर्ल्डच्या प्रकाशझोतातून मस्तान बाहेर पडला आणि कुटुंबात रमला.   

8/8

अंडरवर्ल्ड आणि शहरातील गँगवॉर

haji mastan mirza mumbai first don daughter grabs attention story of this man

1994 मध्ये मस्तानचा मृत्यू झाला. पण, त्याची चर्चा या न त्या कारणानं होतच राहिली. आताही तो चर्चेत आहे ते म्हणजे हसीन मिर्झामुळं होतेय. जी त्याची मुलगी असल्याचा दावा करत 2016 पासून न्यायालयात वारसा हक्कासाठी न्यायलयीन लढाई लढत असल्याचं म्हटलं जात आहे. मस्तानच्या पहिल्या पत्नीपासूनच्या तीन मुली कमरुनिसा, मेहरुनिसा आणि शमशाद या सध्या देशात विविध शहरांमध्ये वास्तव्यास असल्याचं म्हटलं जातं यापलिकडे मस्तानबाबत काही माहिती नाही. मुंबई कितीही पुढे आली तरीही हाजी मस्तान हे नाव या अंडरवर्ल्ड आणि शहरातील गँगवॉरशी कायम जोडलं जाईल हे खरं.   

