परवीन बाबी हॉटेलमध्ये रांगत होती अन् अमिताभ यश चोप्रांना सांगत होते, 'हिला...'; शेवटच्या दिवसांमध्ये केलं उघड
यश चोप्रा यांनी जेव्हा सिलसिला चित्रपट तयार करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांनी अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत परवीन बाबी आणि स्मिता पाटील यांची निवड केली होती. पण नंतर रेखा आणि जया बच्चन यांनी त्यांची जागा घेतली.
Shivraj Yadav | Aug 11, 2025, 03:18 PM IST
१९८१ मध्ये जेव्हा यश चोप्रा विवाहबाह्य संबंधांवर चित्रपट बनवू इच्छित होते, तेव्हा त्यांनी सुरुवातीला अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत मुख्य भूमिकांसाठी अभिनेत्री परवीन बाबी आणि स्मिता पाटील यांची निवड केली होती. पण नंतर रेखा आणि जया बच्चन यांनी त्यांची जागा घेतली. अमिताभ बच्चन यांच्यामुळेच हे बदल झाले असा दावा होता. जानेवारीमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत लेखक आणि पत्रकार हनीफ झवेरी यांनीही असाच दावा केला होता.
"जेव्हा सिलसिला तयार होत होता तेव्हा परवीन बाबींना कास्ट करण्यात आलं होतं. तेव्हा तिने यश चोप्रांना तिचे कपडे सोबत घेऊन येण्याची परवानगी देण्याची जाण्याची विनंती केली. ती इतकी पझेसिव्ह झाली होती. ती तिचे कपडे सगळीकडे घेऊन जात असे. अमिताभ बच्चनसोबत 'कालिया' चित्रपटाचं शूटिंग करताना काश्मीरलाही घेऊन गेली होती," असं त्यांनी सांगितलं.
"ती सिनेमेटोग्राफर परवीन भट्टची चांगली मैत्रीण होती. एकदा ती त्याला रुमममध्ये घेऊन गेली आणि सर्व कपडे दाखवले. ती त्याला म्हणाली हे माझे सिलसिला चित्रपटासाठीचे कपडे आहेत. भट्टला धक्काच बसला. त्याने विचारलं, 'तू हे कशाला घेऊन आलीस?'. तिने सांगितलं, मुंबईत चोरी होतात. यावेळीच परवीन भट्टला तिला मानसिक समस्या असल्याचं लक्षात आलं," अशी माहिती त्याने दिली.
हनीफ यांनी सेटवरील आणखी एका घटनेची आठवण करून दिली ज्याने परवीनच्या मानसिक आरोग्याशी संघर्षाची पुष्टी केली. "कालियाच्या चित्रीकरणादरम्यान, परवीन भट्ट आणि परवीन बाबी एकाच मजल्यावर होते. काही अंतरावर असताना त्याला ती त्याच्या खोलीकडे रांगत जाताना दिसली. तिला वाटलं की ती चालत गेली तर पडेल. यावेळी भट्टने ती आजारी असल्याचे पुष्टी केली," असं त्यांनी सांगितलं.
"कालियाच्या चित्रीकरणादरम्यान अमिताभ बच्चन यांनाही तिच्यात काही बदल जाणवले. त्यांनी यश चोप्रा यांना फोन केला आणि त्याला काश्मीरला येण्यास सांगितले. जेव्हा ते सेटवर पोहोचले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की तिचे गाल सुजलेले आहेत, कदाचित दारू प्यायल्याने. हे तिच्या सिलसिलामधील पात्राला शोभणारं नव्हतं. त्यापेक्षाही जास्त, तो तिच्या मानसिक आरोग्याशी संघर्षाबद्दल काळजीत पडला. त्यांना भीती होती की जर सिलसिलाच्या चित्रीकरणादरम्यान परिस्थिती आणखी बिकट झाली तर त्यांचा संपूर्ण चित्रपट थांबेल. त्यानंतर त्याने परवीनला खोटे सांगितले की त्यांनी चित्रपटाच्या पटकथेत बदल केले आहेत आणि तिची भूमिका खूप लहान झाली आहे. त्याने एक सबब सांगितली आणि तिला चित्रपटातून काढून टाकले. तथापि, याचा अभिनेत्रीवर मोठा परिणाम झाला," असं ते म्हणाले.
