English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

परवीन बाबी हॉटेलमध्ये रांगत होती अन् अमिताभ यश चोप्रांना सांगत होते, 'हिला...'; शेवटच्या दिवसांमध्ये केलं उघड

यश चोप्रा यांनी जेव्हा सिलसिला चित्रपट तयार करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांनी अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत परवीन बाबी आणि स्मिता पाटील यांची निवड केली होती. पण नंतर रेखा आणि जया बच्चन  यांनी त्यांची जागा घेतली.   

Shivraj Yadav | Aug 11, 2025, 03:18 PM IST
twitter
1/10

Parveen Babi Last Days

१९८१ मध्ये जेव्हा यश चोप्रा विवाहबाह्य संबंधांवर चित्रपट बनवू इच्छित होते, तेव्हा त्यांनी सुरुवातीला अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत मुख्य भूमिकांसाठी अभिनेत्री परवीन बाबी आणि स्मिता पाटील यांची निवड केली होती. पण नंतर रेखा आणि जया बच्चन यांनी त्यांची जागा घेतली. अमिताभ बच्चन यांच्यामुळेच हे बदल झाले असा दावा होता. जानेवारीमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत लेखक आणि पत्रकार हनीफ झवेरी यांनीही असाच दावा केला होता.  

twitter
2/10

मेरी सहेली पॉडकास्टवर बोलताना हनीफ यांनी सांगितलं की, परवीनच्या बिघडत्या मानसिक आरोग्यामुळेच अमिताभ बच्चन यांनी यश चोप्रांना त्यांच्या निवडीचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला.  

twitter
3/10

Parveen Babi Last Days

"जेव्हा सिलसिला तयार होत होता तेव्हा परवीन बाबींना कास्ट करण्यात आलं होतं. तेव्हा तिने यश चोप्रांना तिचे कपडे सोबत घेऊन येण्याची परवानगी देण्याची जाण्याची विनंती केली. ती इतकी पझेसिव्ह झाली होती. ती तिचे कपडे सगळीकडे घेऊन जात असे. अमिताभ बच्चनसोबत 'कालिया' चित्रपटाचं शूटिंग करताना काश्मीरलाही घेऊन गेली होती," असं त्यांनी सांगितलं.   

twitter
4/10

Parveen Babi Last Days

हनीफ यांनी अशा काही घटनांचा उल्लेख केला जेव्हा तिच्या आजुबाजूंच्या लोकांना तिला काही मानसिक समस्या असल्याचं वाटलं.   

twitter
5/10

Parveen Babi Last Days

"ती सिनेमेटोग्राफर परवीन भट्टची चांगली मैत्रीण होती. एकदा ती त्याला रुमममध्ये घेऊन गेली आणि सर्व कपडे दाखवले. ती त्याला म्हणाली हे माझे सिलसिला चित्रपटासाठीचे कपडे आहेत. भट्टला धक्काच बसला. त्याने विचारलं, 'तू हे कशाला घेऊन आलीस?'. तिने सांगितलं, मुंबईत चोरी होतात. यावेळीच परवीन भट्टला तिला मानसिक समस्या असल्याचं लक्षात आलं," अशी माहिती त्याने दिली.   

twitter
6/10

Parveen Babi Last Days

हनीफ यांनी सेटवरील आणखी एका घटनेची आठवण करून दिली ज्याने परवीनच्या मानसिक आरोग्याशी संघर्षाची पुष्टी केली. "कालियाच्या चित्रीकरणादरम्यान, परवीन भट्ट आणि परवीन बाबी एकाच मजल्यावर होते. काही अंतरावर असताना त्याला ती त्याच्या खोलीकडे रांगत जाताना दिसली. तिला वाटलं की ती चालत गेली तर पडेल. यावेळी भट्टने ती आजारी असल्याचे पुष्टी केली," असं त्यांनी सांगितलं.   

twitter
7/10

Parveen Babi Last Days

"कालियाच्या चित्रीकरणादरम्यान अमिताभ बच्चन यांनाही तिच्यात काही बदल जाणवले. त्यांनी यश चोप्रा यांना फोन केला आणि त्याला काश्मीरला येण्यास सांगितले. जेव्हा ते सेटवर पोहोचले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की तिचे गाल सुजलेले आहेत, कदाचित दारू प्यायल्याने. हे तिच्या सिलसिलामधील पात्राला शोभणारं नव्हतं. त्यापेक्षाही जास्त, तो तिच्या मानसिक आरोग्याशी संघर्षाबद्दल काळजीत पडला. त्यांना भीती होती की जर सिलसिलाच्या चित्रीकरणादरम्यान परिस्थिती आणखी बिकट झाली तर त्यांचा संपूर्ण चित्रपट थांबेल. त्यानंतर त्याने परवीनला खोटे सांगितले की त्यांनी चित्रपटाच्या पटकथेत बदल केले आहेत आणि तिची भूमिका खूप लहान झाली आहे. त्याने एक सबब सांगितली आणि तिला चित्रपटातून काढून टाकले. तथापि, याचा अभिनेत्रीवर मोठा परिणाम झाला," असं ते म्हणाले.  

twitter
8/10

Parveen Babi Last Days

'सिलसिला' चित्रपटाच्या कलाकारांमध्ये अचानक बदल झाल्यामुळे परवीनला यामागे अमिताभ बच्चन आहेत असं वाटू लागलं. अनेक तर्कही मांडले गेले. तथापि, हनिफने यांनी सांगितलं की, "जरी अमिताभ बच्चन यांनी सर्व काही बदलले असले तरी, त्यांना परवीनशी समस्या होती म्हणून नाही, तर ते चित्रपटासाठी विचार करत होते."  

twitter
9/10

Parveen Babi Last Days

यापूर्वी, एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत, परवीनचे चांगला मित्र आणि अभिनेता रणजीत म्हणाले होते की, "एकदा ती खूप अस्वस्थ झाली होती आणि रडत होती. मी तिला विचारले 'क्या हुआ परवीन? (परवीन काय झाले?)'. आम्ही काश्मीरमध्ये होतो. मला ते उद्धृत करायला हरकत नाही कारण ते सत्य आहे. एक चित्रपट बनवण्यात आला होता, सिलसिला आणि परवीन बाबी मूळ नायिका होती पण तिला निघून जाण्यास सांगण्यात आले. आणि एका वादामुळे रेखा आणि जया यांना चित्रपटात कास्ट केले अन्यथा ते परवीन आणि रेखा होते."  

twitter
10/10

Parveen Babi Last Days

अभिनेत्रीने अमिताभ बच्चनवर तिचे अपहरण केल्याचा आरोपही केला होता.   

twitter
पुढील
अल्बम

सर्वाधिक मराठी भाषिक महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात? नाव वाचून बसेल धक्का; टॉप 5 मध्ये...

पुढील अल्बम

सर्वाधिक मराठी भाषिक महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात? नाव वाचून बसेल धक्का; टॉप 5 मध्ये...

सर्वाधिक मराठी भाषिक महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात? नाव वाचून बसेल धक्का; टॉप 5 मध्ये...

सर्वाधिक मराठी भाषिक महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात? नाव वाचून बसेल धक्का; टॉप 5 मध्ये... 9
देशातील नंबर 1 कार, 1 कोटी लोकांनी खरेदी केली ही कार, किंमत फक्त 5.79 लाख रुपये

देशातील नंबर 1 कार, 1 कोटी लोकांनी खरेदी केली ही कार, किंमत फक्त 5.79 लाख रुपये

देशातील नंबर 1 कार, 1 कोटी लोकांनी खरेदी केली ही कार, किंमत फक्त 5.79 लाख रुपये 8
अचानक बेल्ट निघाला अन् गाऊन थेट खाली आला, तेवढ्यात को-स्टारने घट्ट मिठी मारली, या अभिनेत्रीसोबत घडली घटना

अचानक बेल्ट निघाला अन् गाऊन थेट खाली आला, तेवढ्यात को-स्टारने घट्ट मिठी मारली, या अभिनेत्रीसोबत घडली घटना

अचानक बेल्ट निघाला अन् गाऊन थेट खाली आला, तेवढ्यात को-स्टारने घट्ट मिठी मारली, या अभिनेत्रीसोबत घडली घटना 8
&#039;लाडकी बहीण&#039; योजनेच्या पैशातून सुरु केला व्यवसाय! शिंदेंही एम्प्रेस; &#039;ती&#039; एका दिवसात किती कमवते पाहिलं का?

'लाडकी बहीण' योजनेच्या पैशातून सुरु केला व्यवसाय! शिंदेंही एम्प्रेस; 'ती' एका दिवसात किती कमवते पाहिलं का?

'लाडकी बहीण' योजनेच्या पैशातून सुरु केला व्यवसाय! शिंदेंही एम्प्रेस; 'ती' एका दिवसात किती कमवते पाहिलं का? 9