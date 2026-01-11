मैदानावर अपूर्ण राहिलेलं स्वप्न, ते ड्रेसिंग रूममध्ये बसून जिंकलेला विश्वचषक! 'या' खेळाडूची कहाणीच आहे वेगळी
Birthday Special: हा खेळाडू भारतीय क्रिकेटचा एक आदर्श आहे. एक खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून, त्याने भारताला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी तंत्र, संयम आणि शिस्त वापरली. आज त्याच्या वाढदिवसानिमित्ताने त्याची कहाणी जाणून घेणार आहोत.
Tejashree Gaikwad | Jan 11, 2026, 08:33 AM IST
Happy Birthday Rahul Dravid
भारतीय क्रिकेटमध्ये आदर्श खेळाडू आणि मार्गदर्शक म्हणून राहुल द्रविड यांचं स्थान अढळ आहे. खेळाडू असो वा प्रशिक्षक; तंत्रशुद्धता, संयम, शिस्त आणि नम्रता या मूल्यांच्या जोरावर त्यांनी भारतीय क्रिकेटला नवी उंची दिली. कठीण काळात संघाला सावरणारा आधार म्हणजेच ‘द वॉल’ अशीच त्यांची ओळख बनली. आज ११ जानेवारी रोजी त्यांचा ५३ वाढदिवस (Rahul Dravid Birthday) आहे.
भारतीय क्रिकेटमधील महान फलंदाजांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या द्रविड यांची कारकीर्द सातत्य, मेहनत आणि शांत नेतृत्वाची साक्ष देते. फलंदाज म्हणून त्यांनी अवघड परिस्थितीत भारतासाठी मोलाच्या धावा केल्या, तर यष्टीरक्षक म्हणूनही त्यांनी स्वतःला सिद्ध केलं. प्रशिक्षक म्हणून त्यांनी वरिष्ठ संघासह युवा संघांनाही विजेतेपदापर्यंत पोहोचवण्यात मोलाचा वाटा उचलला.
प्रारंभ आणि आंतरराष्ट्रीय पदार्पण
11 जानेवारी 1973 रोजी इंदूर येथे जन्मलेल्या राहुल शरद द्रविड यांनी 1990/91 मध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून कारकीर्दीची सुरुवात केली. 1996 मध्ये त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला सुरुवात झाली. 3 एप्रिल 1996 रोजी श्रीलंकेविरुद्ध त्यांनी वनडे पदार्पण केलं, तर 20 जून 1996 रोजी इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्सवर त्यांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये पाऊल ठेवलं. पदार्पणाच्या कसोटीतच 95 धावांची झुंजार खेळी करत त्यांनी सामना अनिर्णित राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
स्मरणीय कसोटी खेळी
2003 मध्ये अॅडलेड कसोटीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताने ऐतिहासिक विजय मिळवला. त्या सामन्यात द्रविड यांनी तब्बल 835 मिनिटे फलंदाजी करत 233 आणि नाबाद 72 धावा केल्या. 2004 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध 12 तास क्रीजवर ठाण मांडत 270 धावांची खेळी करत भारताला पाकिस्तानमधील पहिली कसोटी मालिका जिंकून देण्यात त्यांनी मोलाचा वाटा उचलला. वनडेमध्येही 1999 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धची 153 धावांची खेळी आजही अविस्मरणीय आहे.
द्रविडची खेळाची आकडेवारी
प्रशिक्षक म्हणून यश
प्रशिक्षक म्हणून द्रविड यांनी शिस्त, सातत्य आणि तरुणांवर विश्वास यांचा ठसा उमटवला. त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने तिन्ही फॉरमॅटमध्ये स्पर्धात्मक कामगिरी केली, आयसीसी स्पर्धांमध्ये सातत्याने नॉकआउट फेरी गाठली आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तयार केली. टी-20 विश्वचषक 2024 जिंकून त्यांनी भारतीय वरिष्ठ संघाचे प्रशिक्षकपद यशस्वीरीत्या पूर्ण केलं.
युवा क्रिकेटमधील योगदान
