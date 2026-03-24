  • Krunal Pandya Birthday: IPL दरम्यानच सुरु झालेली कृणाल पांड्या आणि पंखुरी शर्मा लव्ह स्टोरी! किती आहे दोघांच्या वयातलं अंतर

Krunal Pandya Birthday: IPL दरम्यानच सुरु झालेली कृणाल पांड्या आणि पंखुरी शर्मा लव्ह स्टोरी! किती आहे दोघांच्या वयातलं अंतर

​Krunal Pandya and Wife Pankhuri Sharma love story and age difference: इंडियन प्रीमियर लीग २०२५ मध्ये  हार्दिक पांड्याचा भाऊ, कृणाल पांड्या, ज्याने आपल्या अष्टपैलू कौशल्याने सर्वांना चकित केले होते. कृणाल भारतीय संघातून बाहेर असला तरी, तो आयपीएलमध्ये चर्चेचा विषय आहे. कृणालच्या दमदार कामगिरीमागे त्याच्या पत्नीचाही हात आहे. त्यांची प्रेमकथा खरोखरच हटके आहे.  

Tejashree Gaikwad | Mar 24, 2026, 06:57 AM IST
Krunal Pandya Birthday

​Krunal Pandya and Wife Pankhuri Sharma love story

Krunal Pandya Birthday:  प्रेमकहाणी दाखवते की, कधी कधी व्यावसायिक आयुष्यातील भेटही आयुष्यभराच्या नात्यात बदलू शकते. आज कृणाल पांड्या 35 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या निमित्ताने त्याची ही लव्ह स्टोरी जाणून घेऊयात...  

ऑलराउंडर कृणाल पांड्या

​Krunal Pandya and Wife Pankhuri Sharma love story

इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये चमकणारा ऑलराउंडर कृणाल पांड्या  सध्या चर्चांचा बाहेर आहे, पण त्याचबरोबर त्याची आणि त्याची पत्नी पंखुरी शर्मा यांची प्रेमकहाणीही तितकीच खास मानली जाते. या दोघांची ओळखही आयपीएलमधूनच झाली, आणि त्यातूनच त्यांचं नातं पुढे फुलत गेलं.

IPL मधूनच झाली सुरुवात

​Krunal Pandya and Wife Pankhuri Sharma love story

2016 साली एका कॉमन फ्रेंडच्या माध्यमातून कृणाल आणि पंखुरीची पहिली भेट झाली. त्या काळात पंखुरी मॉडेलिंगसोबत सेलिब्रिटी मॅनेजमेंटमध्ये काम करत होती. सुरुवातीला मैत्री असलेलं नातं हळूहळू प्रेमात बदललं.

मैदानावरच केलं प्रपोज

​Krunal Pandya and Wife Pankhuri Sharma love story

2017 मध्ये आयपीएल जिंकल्यानंतर कृणालने मैदानावरच पंखुरीला प्रपोज केलं. हा क्षण दोघांसाठी खूप खास होता आणि पंखुरीने लगेच होकार दिला.

2017 मध्ये लग्नबंधनात अडकले

​Krunal Pandya and Wife Pankhuri Sharma love story

27 डिसेंबर 2017 रोजी दोघांनी कुटुंबीयांच्या संमतीने लग्न केलं. लग्नापूर्वी कृणालने पंखुरीच्या कुटुंबाशी भेटून सर्व गोष्टी निश्चित केल्या होत्या.

वयातील अंतर किती?

​Krunal Pandya and Wife Pankhuri Sharma love story

विशेष म्हणजे या दोघांच्या वयात फार मोठा फरक नाही. पंखुरीचा जन्म 4 मार्च 1991 चा, तर कृणालचा 24 मार्च 1991 चा. म्हणजेच दोघांमध्ये अवघ्या 20 दिवसांचं अंतर आहे.

IPL 2025 मधील कामगिरी

​Krunal Pandya and Wife Pankhuri Sharma love story

इंडियन प्रीमियर लीग 2025 मध्ये कृणालने ऑलराउंड कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. त्याने दिल्लीविरुद्ध 73 धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला, तसेच गोलंदाजीतही प्रभावी ठरला आहे.

टीम इंडियाबाहेर, पण IPLमध्ये दमदार

​Krunal Pandya and Wife Pankhuri Sharma love story

सध्या तो टीम इंडियाबाहेर असला, तरी आयपीएलमध्ये तो सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. त्याने शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना 2021 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध खेळला होता.

IPL 2026 : अर्जुन तेंडुलकर लखनऊसाठी एकही सामना खेळणार नाही? माजी क्रिकेटरने केला दावा

पुढील अल्बम

IPL 2026 : अर्जुन तेंडुलकर लखनऊसाठी एकही सामना खेळणार नाही? माजी क्रिकेटरने केला दावा

IPL 2026 : अर्जुन तेंडुलकर लखनऊसाठी एकही सामना खेळणार नाही? माजी क्रिकेटरने केला दावा

IPL 2026 : अर्जुन तेंडुलकर लखनऊसाठी एकही सामना खेळणार नाही? माजी क्रिकेटरने केला दावा 7
आता 14.20 किलोऐवजी मिळणार फक्त 10 किलोचा सिलेंडर? LPG सिलेंडरबाबत केंद्र सरकारचा निर्णय?

आता 14.20 किलोऐवजी मिळणार फक्त 10 किलोचा सिलेंडर? LPG सिलेंडरबाबत केंद्र सरकारचा निर्णय?

आता 14.20 किलोऐवजी मिळणार फक्त 10 किलोचा सिलेंडर? LPG सिलेंडरबाबत केंद्र सरकारचा निर्णय? 8
महाराष्ट्राबाहेर जाऊन ₹10000 हून कमी खर्चात स्वर्गाहून सुंदर ठिकाणांना द्या भेट!

महाराष्ट्राबाहेर जाऊन ₹10000 हून कमी खर्चात स्वर्गाहून सुंदर ठिकाणांना द्या भेट!

महाराष्ट्राबाहेर जाऊन ₹10000 हून कमी खर्चात स्वर्गाहून सुंदर ठिकाणांना द्या भेट! 8
&#039;धुरंधर 2’ मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कोण ?

'धुरंधर 2’ मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कोण ?

'धुरंधर 2’ मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कोण ? 8